Зеленский: Украина готова вступить в НАТО

Находясь в Молдове, где он принимает участие в саммите Европейского политического сообщества, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к вступлению своей страны в НАТО. Этот вопрос является одной из тем, которые будут обсуждаться в этот четверг в Осло, где проходит встреча министров иностранных дел Альянса.

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«Каждое сомнение, которое мы демонстрируем, — это траншея, которую Россия попытается занять»: президент Украины Владимир Зеленский в четверг привел веские доводы в пользу того, чтобы его страна и Молдова, где проходит саммит лидеров, присоединились к ЕС и НАТО. «Все европейские страны, имеющие границу с Россией и не желающие, чтобы Россия отторгла от них часть их территории, должны быть полноправными членами НАТО и ЕС», – заявил он.

«Наше будущее в ЕС. Украина готова вступить в НАТО. Мы готовы к тому, когда будет готов НАТО», — сказал Зеленский журналистам во время пресс-конференции. «Гарантии безопасности очень важны не только для Украины, но и для наших соседей, таких как Молдова», – продолжил он вместе с президентом Молдовы Майей Санду в конце двусторонней встречи.

Вопрос о членстве Украины в НАТО – одна из тем, которые будут обсуждаться в этот четверг в Осло, где проходит встреча министров иностранных дел Организации.

«Мы движемся вперед, все союзники согласны с тем, что Украина станет членом (НАТО)», — заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг перед встречей в Осло. «Все союзники согласны с тем, что Москва не имеет права вето на расширение НАТО», — добавил он.

Министры иностранных дел стран НАТО встречаются в Осло, чтобы найти компромиссы по острым вопросам, которые будут в повестке дня саммита Альянса в Вильнюсе в июле. Обсуждения будут в основном сосредоточены на гарантиях безопасности, которые должны сопровождать Украину на пути к членству и избегать нового конфликта с Россией.

«Мы должны сделать так, чтобы история не повторилась», — заявил на открытии встречи генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг. «Именно поэтому нам необходимо создать рамки для предоставления Украине гарантий безопасности после окончания войны», — подчеркнул он.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к «материальным и надежным гарантиям безопасности» для Украины. Но решающей на саммите в июле будет позиция США. Вашингтон пока отказывается от того, чтобы НАТО предоставило такие гарантии безопасности Украине, пояснил AgenceFrance-Presse министр на условиях анонимности. Такие гарантии, заключающиеся в официальной демонстрации поддержки той или иной стране в случае агрессии, недавно были предложены некоторыми странами Альянса Швеции, членство в которой блокируется Турцией и Венгрией.

«Мы должны посмотреть, что могут предложить наши страны, не обязательно в рамках НАТО», — пояснила в Осло министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Важно, чтобы Украина могла иметь доступ к военной технике, обучению, а также к финансовой поддержке. Это должны быть конкретные гарантии», — добавила ее канадская коллега Мелани Джоли.

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