463-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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1 июня— 463-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

10:15 В российском селе Шебекино школьники не будут сдавать ЕГЭ

Об этом объявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, решение принято совместно с президентом России Владимиром Путиным, а вопрос о поступлении учеников в ВУЗы без экзаменов прорабатывается.

Ранее стало известно, что в результате обстрела села, по данным российских властей, пострадали пять человек. Объявлено об эвакуации жителей из округа.

10:00 Владимир Зеленский - на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе

Президент Украины приехал в Молдову лично, сообщают информационные агентства. Там политика встретила лидер страны Майя Санду.

Ожидается, что на саммите обсудят поставки Украине истребителей, формулу мира, предложенную Киевом, и дальнейшее сотрудничество Украины с НАТО и Евросоюзом.

О визите Зеленского в Кишинев заранее не сообщалось из соображений безопасности.

09:20 Издание «Проект» публикует расследование о «царском селе» Владимира Путина

Владимир Путин так хочет походить на императора, что выстроил себе и родным целое «царское село». Это место без преувеличения можно назвать важнейшим для президента. Вероятно, именно туда хотели попасть украинцы во время недавней атаки дронов на Москву.⬇️https://t.co/W2iikd0plj — «Проект» (@wwwproektmedia) June 1, 2023

Владимир Путин, как русские императоры прошлого, выстроил для себя и родни новое «царское село» — конгломерат земельных владений в Подмосковье вокруг своей официальной резиденции в Ново-Огарево. Это очень важное место — именно оно в минувший вторник могло быть целью украинских дронов. Но, главное, история этого «села» наглядно иллюстрирует нравы правящей фамилии — Путины используют подставных лиц и зарубежные офшоры, отнимают жилье у провинившихся и уклоняются от уплаты налогов.

09:15 В Киеве в результате ночного российского обстрела погибли три человека, в том числе ребенок

Как говорится в сообщении военной городской администрации Киева, в ночь на 1 июня были повреждены дома в нескольких районах Киева. В Деснянском районе погибли три человека, среди них - девочка девяти лет.

Власти города также опубликовали фотографии последствий «падения обломков» в Днепровском районе

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