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463-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

1 июня— 463-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости. 

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Спасатели оказывают первую помощь в Киеве
Спасатели оказывают первую помощь в Киеве © КМВА
RFI
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10:15 В российском селе Шебекино школьники не будут сдавать ЕГЭ

Об этом объявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, решение принято совместно с президентом России Владимиром Путиным, а вопрос о поступлении учеников в ВУЗы без экзаменов прорабатывается.

Ранее стало известно, что в результате обстрела села, по данным российских властей, пострадали пять человек. Объявлено об эвакуации жителей из округа. 

10:00 Владимир Зеленский - на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе

Президент Украины приехал в Молдову лично, сообщают информационные агентства. Там политика встретила лидер страны Майя Санду. 

Ожидается, что на саммите обсудят поставки Украине истребителей, формулу мира, предложенную Киевом, и дальнейшее сотрудничество Украины с НАТО и Евросоюзом. 

О визите Зеленского в Кишинев заранее не сообщалось из соображений безопасности. 

09:20 Издание «Проект» публикует расследование о «царском селе» Владимира Путина

Владимир Путин, как русские императоры прошлого, выстроил для себя и родни новое «царское село» — конгломерат земельных владений в Подмосковье вокруг своей официальной резиденции в Ново-Огарево. Это очень важное место — именно оно в минувший вторник могло быть целью украинских дронов. Но, главное, история этого «села» наглядно иллюстрирует нравы правящей фамилии — Путины используют подставных лиц и зарубежные офшоры, отнимают жилье у провинившихся и уклоняются от уплаты налогов.  

09:15 В Киеве в результате ночного российского обстрела погибли три человека, в том числе ребенок

Как говорится в сообщении военной городской администрации Киева, в ночь на 1 июня были повреждены дома в нескольких районах Киева. В Деснянском районе погибли три человека, среди них - девочка девяти лет. 

Власти города также опубликовали фотографии последствий «падения обломков» в Днепровском районе 

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