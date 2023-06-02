Россия ночью опять атаковала Украину с воздуха. Новые атаки беспилотников в РФ. 464-й день войны

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2 июня— 464-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Россия в ночь на 2 июня опять атаковала Киев с воздуха, люди укрывались в метро

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

08:47 США с 1 июня прекратили предоставлять России данные о пусках межконтинентальных баллистических ракет — Госдеп

С 1 июня Соединенные Штаты отказываются от передачи России телеметрических данных о пусках американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет с подводных лодок, сообщили в государственном департаменте США.

В Вашингтоне пояснили, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) предусматривает, чтобы стороны ежегодно договаривались о числе пусков, по которым будет проходить обмен такой информацией. Однако РФ отказалась участвовать в комиссии для достижения такого соглашения, а США не будут предоставлять телеметрическую информацию в одностороннем порядке, заявили в Госдепе.

Кроме того, с 1 июня США перестают информировать Москву о статусе или местонаждении объектов, попадающих под действие ДСНВ, в частности, о пусковых установках и ракетах. Россия прекратила выполнять свои обязательства по уведомлениям с февраля 2023 года, отметили в Госдепе.

Также США больше не будут позволять России проводить инспекции на американской территории в рамках ДСНВ. Визы, уже выданные российским инспекторам и членам экипажей самолетов, будут аннулированы.

«Соединенные Штаты были готовы содействовать инспекционной деятельности России по ДСНВ на территории США с июня 2022 года и неоднократно заявляли об этом России; однако Россия предпочла не реализовывать свое право на инспекции, а также отказала Соединенным Штатам в их праве по договору на проведение инспекционной деятельности с августа 2022 года, когда она отказалась принять инспекцию США», — отметили в Вашингтоне.

Президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ во время послания федеральному собранию в феврале 2023 года.

08:15 Более 2,5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области — губернатор

Более 2,5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. (…) Будем заниматься, искать возможность, пути их размещения в более комфортных местах проживания. (…) Много вопросов, которые задают жители Шебекино и приграничных сел, начиная с того, кто будет оплачивать коммунальные услуги, что с нашим имуществом, кто его охраняет, что с работой, что с моей ипотекой», — написал Гладков в телеграм-канале.

Накануне губернатор сообщил об массированных обстрелах Белгородской области и эвакуации жителей приграничного города Шебекино и окрестных сел. По его словам, власти занимаются вывозом оттуда людей. Эта ночь в региона, по его словам, «прошла относительно спокойно». «Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются», — заявил он.

08:03 Губернатор Брянской области сообщил об обстреле двух приграничных сел

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле приграничных сел Ломаковка и Новая Погощь. По его словам, обстрел осуществили ВСУ. Пострадавших нет, в результате атак возникли пожары в двух жилых домах, написал Богомаз в телеграм-канале.

07:52 В Киевской области в результате воздушной атаки РФ пострадали двое человек, в том числе ребенок

В результате ночной атаки РФ в Киевской области телесные повреждения получил 11-летний ребенок, а мужчину 68 лет госпитализировали в больницы, сообщили о офисе генпрокурора Украины.

По словам главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, мужчину прооперировали, его жизни ничто не угрожает

В результате падения обломков повреждены пять частных домов, три из которых — незначительно, там выбиты окна и посечены фасады. В двух домах возникли пожары, которые уже ликвидированы, сообщил Кравченко. Глава ОВА добавил, что обломками повреждены также несколько автомобилей и окна в офисном здании. В двух районах области — несколько возгораний травяной и лесной подстилки.

07:42 Врио губернатора Смоленской области сообщил об атаке беспилотников на топливно-энергетические объекты в регионе

Сегодня около 3 часов ночи в деревнях Пересна и Дивасы в Смоленской области два беспилотника дальнего радиуса действия атаковали объекты топливно-энергетического комплекса, заявил врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

По его словам, пострадавших, а также «критических повреждений и пожаров» нет. «Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий», — написал он в телеграм-канале.

По информации телеграм-канала Baza, в Смоленской области БПЛА атаковали нефтеперерабатывающую станцию «Транснефти», где повреждена водяная емкость пожаротушения, а также газораспределительную станцию, где повреждено административное здание.

07:28 Рядом с Курском ПВО сбила несколько беспилотников — губернатор

Этой ночью рядом с Курском ПВО сбила несколько беспилотников, заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, речь идет об украинских беспилотниках.

«Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой наших военных», — написал Старовойт в телеграм-канале.

Этой ночью местные паблики сообщали в звуках взрывов, которые слышали в разных районах Курска и публиковали видео со звуками взрывов. Сообщается, что поврежден подъезд пятиэтажки.

07:02 Ночью Россия атаковала Украину крылатыми ракетами и дронами. Все они сбиты, заявили в генштабе ВСУ

В ночь на 2 июня Россия осуществила очередную воздушную атаку на украинские города. По предварительным данным генштаба ВСУ, этой ночью РФ задействовала для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских дронов-камикадзе Shahed. Все эти воздушные цели были уничтожены украинской ПВО, заявили в генштабе ВСУ.

В Киевской городской военной администрации ранее сообщили, что этой ночью РФ осуществила шестую воздушную атаку на украинскую столицу за шесть дней. В сообщении горадминистрации говорится, что речь идет об атаке крылатыми ракетами и дронами одновременно: пуски ракет были осуществлены со стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС из района Каспия, одновременно с этим Киев с разных направлений атаковали БПЛА Shahed.

«По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей разного типа (окончательные данные о числе, типе ракет и БпЛА вскоре сообщат Воздушные силы)», — говорится в сообщении киевских властей.

Информации о пострадавших не поступало.

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