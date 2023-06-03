Индонезия выдвинула «мирный план» по Украине с размещением миротворцев и референдумами под эгидой ООН. В Киеве его отвергли

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог», проходящей в Сингапуре, предложил шаги по урегулированию российско-украинской войны. Индонезийские предложения, включающие размещение миротворческого контингента ООН и референдумы на «спорных территориях», отвергли в Киеве, где их назвали «близнецом российского предложения о капитуляции».

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на конференции «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре, 3 июня 2023 г.

Реклама Читать далее

Как передает Reuters, основные пункты индонезийского предложения включают:

немедленное прекращение огня,

создание демилитаризованной зоны: речь идет об отходе каждой из сторон на 15 км от своих текущих позиций,

размещение в этой зоне миротворческих сил ООН,

проведение референдумов на «спорных территориях» под эгидой ООН.

Что касается последнего пункта, Субианто не уточнил, что имеет в виду под «спорными территориями». По его словам, референдумы следует провести «для объективного выяснения пожеланий большинства жителей различных спорных районов».

До начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года Украина неоднократно выступала за ввод международного миротворческого контингента в захваченные с 2014 года районы Донецкой и Луганской областей. Но Москва категорически отказывалась от этого.

Ранее различные идеи того или иного политико-дипломатического способа прекращения войны между РФ и Украиной, начавшейся вследствие российского вторжения, уже высказывали различные государства и публичные фигуры. С такого рода инициативами выступали Китай, Ватикан, страны Африки и другие.

«Близнец российского предложения о капитуляции»

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что в Киеве ценят внимание, которое Индонезия уделяет вопросу восстановления мира в Украине. Однако Николенко подчеркнул, что между Украиной и РФ не существует «спорных территорий» для проведения там референдумов.

На оккупированных территориях российская армия совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия должна уйти с украинских территорий, а Украина должна восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может,

— написал Олег Николенко.

Спикер МИД Украины раскритиковал и остальные пункты индонезийского плана — прекращение огня и разведение сил с созданием демилитаризованной зоны. По его словам, «это не сработает».

Россия сейчас всячески пытается сорвать украинское контрнаступление. Прекращение огня без вывода российских войск с территории Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на оккупированных территориях и накопить силы для новой волны агрессии,

— подчеркнул Олег Николенко.

Он призвал Индонезию поддержать украинскую «формулу мира» из 10 пунктов, включающую вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. Ранее в Киеве неоднократно подчеркивали, что не пойдут ни на какие сделки с Москвой, предусматривавшие бы потерю украинских территорий.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что индонезийский план «является близнецом российского предложения о капитуляции».

Реалистическое предложение одно. Чтобы война реально закончилась, а мир вернулся к порядку, международному праву, справедливости, необходимо, чтобы Россия забралась с суверенной территории Украины. Немедленно. После этого — переговоры по буферной зоне, ракетам, репарациям и тому подобное,

— подчеркнул Подоляк.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не видят предпосылок для диалога с Киевом. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о готовности к урегулированию, но «с учетом сложившихся геополитических реалий».

Власти РФ осенью 2022 официально заявили претензии на аннексию новых украинских территорий: Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Причем ни одну из этих областей Украины РФ полностью не контролировала на момент объявления об аннексии и не контролирует сейчас. Более того, с тех пор от российской оккупации было освобождено правобережье Херсонской области.

Российско-украинские переговоры об урегулировании были остановлены весной 2022 года. Последняя встреча двух делегаций состоялась в конце марта в Стамбуле.

Западные союзники неоднократно высказывали поддержку Украине в ее стремлении к освобождению своих территорий от российской оккупации. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег от любых мирных инициатив, которые просто заморозили бы существующие линии фронта и «позволили бы РФ консолидировать контроль над захваченными территориями, затем отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться