«Спасем детей от путинизма»: в Париже сотни человек вышли на акцию против депортации украинских детей

Репортаж

В субботу, 3 июня, сотни человек вышли в Париже на марш «Спасем детей от путинизма» — за возвращение украинских детей, депортированных в Россию. Акцию организовали несколько французских ассоциаций: «Союз украинцев Франции», «За Украину, за их и нашу свободу» и Russie-Libertés. Событие было приурочено к Международному дню невинных детей – жертв агрессий, который отмечается 4 июня.

Участница парижской акции за возвращение в Украину насильственно перемещенных детей с плакатом «Похищены в Купянске», 3 июня 2023 года

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«По разным источникам, десятки, а возможно, и сотни тысяч детей были депортированы из Украины в Россию. Эти дети подвергаются индоктринации различными способами, а недавно принятые законы помогают навязать этим детям российское гражданство и облегчают их усыновление российскими семьями», — указали организаторы акции в анонсе.

Парижская акция «Спасем детей от путинизма» — за возвращение украинских детей, депортированных в Россию, 3 июня 2023 года. © RFI

Митинг на площади Республики начался с минуты молчания по погибшим в результате российской агрессии украинцам. Организатор акции Жан-Пьер Пастернак, глава «Союза украинцев Франции» напомнил о последних массированных обстрелах украинских городов и назвал войну России против Украины «геноцидом».

По официальным данным, в Украине погибли 484 ребенка и еще 998 получили ранения различной степени тяжести. Россия, не переставая, убивает мирных граждан с 24 февраля 2022 года. Это тысячи невинных женщин, мужчин и детей, которые погибли за нас, защищая наши ценности и нашу свободу,

— подчеркнул Жан-Пьер Пастернак.

Парижская акция «Спасем детей от путинизма» — за возвращение украинских детей, депортированных в Россию. 3 июня 2023 года. © RFI

После минуты молчания и скандируя «Солидарность с Украиной. Россия —террорист», колонна с флагами Украины, Франции, Евросоюза, украинскими боевыми красно-черными флагами и бело-сине-белыми флагами свободной России двинулась в сторону площади Бастилии. У многих участников были фотографии депортированных украинских детей с подписями: «Похищены в Купянске», «Русифицированы в Ростове», «Где Олександр?», «Депортирована из Мариуполя».

Участница парижской акции «Спасем детей от путинизма» с плакатом «Каждый должен знать, Украина победит», 3 июня 2023 года. © RFI

Было множество других плакатов на украинском, русском, французском и английском языках, не обязательно связанных с депортацией детей: «Исключите Россию из Олимпийских игр», «Россия лечись», «Я здесь за всех моих друзей, сидящих в тюрьме в России», «Делая покупки в "Леруа Мерлене", "Ашане", "Бондюэль" и "Ив Роше", вы финансируете российскую армию», «Мир Украине, свободу России». Участники также несли растяжки: «Россияне против войны», «Спасем украинских детей», «Поддержим украинское сопротивление».

Участники парижской акции с плакатом «Спасите украинских детей, депонированных в Россию». 3 июня 2023 года. © RFI

Российские участники акции в Париже с плакатом «Россияне против войны». 3 июня 2023 года. © RFI

На подходе к площади Бастилии манифестанты пригнулись, легли на землю и замерли — под звуки обстрелов, которые звучали из усилителя. «Это то, что украинцы переживают каждый день», — скандировал Жан-Пьер Пастернак из «Союза украинцев Франции».

На подходе к площади Бастилии манифестанты пригнулись и легли на землю, замерев под звуки обстрелов, которые звучали из усилителя. 3 июня 2023 года, Париж. © RFI

В сквере напротив оперы Бастилии митинг завершился выступлениями организаторов и представителей ассоциаций, помогающих украинцам.

Сама идея депортировать детей, вывезти их из Украины, увезти в Россию, переименовать их, дать им другое гражданство — это нечто поистине ужасное, отвратительное, тошнотворное, что фактически является геноцидом. И самое ужасное? Путин представляет себя защитником семей, традиционных ценностей. Он осуждает антисемейный, про-ЛГБТ настроенный Запад за разрушение идеи семьи, а сам берет и депортирует детей. Это перевернутый с ног на голову мир, как у Оруэлла: «мир — это война», «война — это мир». «Права детей — это право их депортировать». (…) Мы не остановимся. Мы ждем настоящего суда над военными преступниками,

— заявил глава ассоциации «За Украину, за их и нашу свободу» Альбер Гершкович.

Участники акции «Спасем детей от путинизма» на площади Бастилии в Париже, 3 июня 2023 года. © RFI

По официальным данным украинских властей, начиная с 24 февраля 2022 и на момент этой публикации из Украины в Россию депортировали 19 505 детей. И всего 371 ребенок смог вернуться обратно в Украину.

Украинские правозащитники полагают, что детей, насильственно перемещенных из Украины, на самом деле «сотни тысяч». Большую часть вывезли из Мариуполя, Херсонской, Харьковской и Киевской областей, говорится в недавнем расследовании проекта «Система».

В конце апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о признании геноцидом депортации и насильственной русификации украинских детей в России.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал орден на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой в связи с подозрением в незаконной депортации украинских детей.

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