465-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Суббота, 3 июня — 465-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

11:44 ISW: Российское Министерство обороны несоразмерно реагирует на рейды в приграничные области

Эксперты американского Института изучения войны полагают, что Миноброны РФ несоразмерно отвечает на рейды в приграничных областях, чтобы показать компетентность и уверенность в борьбе с внешними угрозами. Сосредоточенность России на мелких тактических сражениях подчеркивает неуверенность на фоне возможного контрнаступления, пишут эксперты ISW.

11:18 Правительство Венгрии опубликовало ролик с призывом к миру. В нем показана карта Украины без Крыма

Правительство Венгрии опубликовало в фейсбуке видеоролик с призывом к мирному урегулированию российско-украинского конфликта. «Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизни. Настало время для мира», — говорится в видео.

В ролике показана карта Украины без Крыма. Будапешт не признавал аннексию Крыма законной.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался против контрнаступления ВСУ и призвал добавиться прекращения огня и начала мирных переговоров. Орбан также заявил, что ему «трудно быть единственным в Евросоюзе премьер-министром, выступающим за мир». Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ предложил Орбану убедить президента РФ Владимира Путина вывести российские войска со всей территории Украины.

10:43 Индонезия предложила свой план урегулирования войны в Украине

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на конференции по безопасности в Сингапуре.предложил план, который предполагает немедленное прекращение огня с обеих сторон; отход воюющих сторон на 15 км от нынешних позиций и создание димилитаризованной зоны с размещением там миротворческих сил ООН. Министр также предложил провести референдумы под эгидой ООН на «спорных территориях».

В качестве примера работы такого плана министр обороны Индонезии привел конфликт на Корейском полуострове.

10:07 «Мы готовы к контрнаступлению» — Зеленский в интервью The Wall Street Journal

Президент Украины дал интервью американскому изданию. В нем Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению, хоть и хотела бы иметь дополнительные ресурсы оружие для него. В частности, украинский лидер отметил, что Киев нуждается в дополнительных комплексах Patriot. При этом он заявил, что невозможно ждать все необходимое вооружения в течение еще долгих месяцев. Он также признал в беседе с WSJ, что у России преимущество в воздухе, что может привести к значительным потерям во время контрнаступления.

Зеленский также прокомментировал грядущий саммит НАТО в Вильнюсе, отметив, что Киев хотел бы получить от альянса сколько-нибудь осязаемый сигнал: «Мы понимаем, что не будем в НАТО или в ином оборонительном союзе, пока идет война. Но скажите, сколько жизней стоит одна фраза на Вильнюсском саммите: „Украина будет в НАТО после этой войны“?»

9:45 Ночью в Белгороде работала ПВО

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков Белгородской области, при обстреле села Соболевки в области погибли два человека, шесть пострадали. По его словам, село обстреляли из ракетной системы залпового огня «Град».

В самом Белгороде о жертвах не сообщается.

9:30 Из сводки Генштаба ВСУ:

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершили 91 обстрел из реактивных систем залпового огня.

ВСУ отразили 29 атак на Купянском (вблизи Новоселовского), Лиманском (Макеевка и Спорное), Бахмутском (Ивановское), Марьинском (Марьинка — 14 атак россиян) направлениях.

Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава российских военных, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

ВСУ сбили 15 крылатых ракет и 17 беспилотников противника типа «Шахед-136».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили пункт управления, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и систему залпового огня противника.

9:20 В России заблокировали сайт «Гринпис»

В мае Генпрокуратура РФ объявила международный «Гринпис» «нежелательной организацией»: по мнению ведомства, организация с начала войны в Украине ведет антироссийскую пропаганду. Российское отделение «Гринпис» заявило о прекращении своей деятельности на территории страны.

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