В Сингапуре состоялась встреча министров обороны Украины и Китая

Министр обороны Украины Алексей Резников в субботу встретился с главой минобороны КНР Ли Шанфу в ходе саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Министр обороны Украины Алексей Резников на саммите по безопасности в Сингапуре, 2 июня 2023 г.

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Украинское издание LB.au опубликовало фотографии встречи, состоявшейся на полях международного саммита.

Фигурирующий на фотографиях со встречи замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов сообщил агентству Bloomberg, что министр обороны КНР предложил Резникову задействовать «все возможные средства» для урегулирования войны РФ против Украины, а также пообещал расширить военные связи с Киевом.

«Они (китайская сторона — RFI) готовы к общению для расширения контактов между военным руководством Украины и Китая. Надеюсь, после встречи мы увидим какую-то динамику», — сказал Гаврилов по итогам переговоров с китайскими официальными лицами.

По его словам, в ходе встречи украинская сторона стремилась углубить понимание Пекином ситуации на месте, добавил Гаврилов.

Ли Шанфу возглавил китайское министерство обороны в марте этого года. Спустя месяц он посетил Москву, где встретился с российским военным руководством, а также с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пекин настаивает, что играет роль миротворца

Пекин, поддерживающий тесные связи с Москвой и до сих пор публично не осудивший российское вторжение в Украину, настаивает, что играет роль миротворца в российско-украинской войне и не собирается поставлять оружие ни одной из воюющих сторон.

В годовщину начала полномасштабного российского вторжения, 24 февраля 2023 года, МИД Китая опубликовало свою «позицию по политическому урегулированию» российско-украинской войны. Обнародованный документ содержит тезисы и пожелания, изложенные в общих словах. Пекин призвал уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, но при этом в документе нет требования о выводе российских войск с украинской территории.

20–22 марта этого года председатель КНР побывал с визитом в Москве по приглашению президента РФ Владимира Путина, вскоре после того, как Международный уголовный суд объявил, что выписал ордер на арест Путина по обвинению в военном преступлении — депортации украинских детей.

Месяц спустя состоялся первый с начала полномасштабной войны РФ против Украины телефонный разговор между Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. Судя по сообщению китайского госагентства «Синьхуа», в этом разговоре Си Цзиньпин пытался заверить Зеленского в том, что Пекин не занимает какую-либо сторону в войне, при этом завуалированно раскритиковал западную военную помощь Украине.

После этого Си Цзиньпин направил в качестве особого посланника бывшего посла КНР в РФ Ли Хуэя на переговоры в Киев, Москву и ряд европейских столиц.

Индонезийский план

В тот же день, 3 июня, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на конференции по безопасности в Сингапуре предложил шаги по урегулированию российско-украинской войны. Индонезийские предложения, включающие размещение миротворческого контингента ООН и референдумы на «спорных территориях», отвергли в Киеве, где их назвали «близнецом российского предложения о капитуляции».

Алексей Резников в ходе панельной дискуссии в Сингапуре сказал, что это больше похоже на российский «мирный план», нежели на индонезийский.

У Алексея Резникова в Сингапуре также состоялись встречи с министрами обороны ряда стран азиатско-тихоокеанского региона, а также Европы, США и Канады.

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