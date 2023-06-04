Россия ударила ракетой по пригороду Днепра: погибла двухлетняя девочка, более 20 пострадавших

Под завалами дома в Днепопетровской области, разрушенного накануне российским ракетным ударом, обнаружили тело двухлетней девочки. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак.

Поисково-спасательная операция на месте российского ракетного удара в пригороде Днепра, 4 июня 2023 г.

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«Ночью из-под завалов дома в Подгородненской громаде достали тело девочки. Ей только что исполнилось два года. Искренние соболезнования родным… Пострадали 22 человека, из них 5 — дети», — говорится в телеграм-канале главы Днепропетровской ОВА.

По его словам, два двухэтажных дома, между которыми ударила российская ракета, частично разрушены. Повреждены также 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.

В генштабе ВСУ сообщили, что удар по пригороду Днепра был нанесен крылатой ракетой «Искандер-К».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, реагируя на атаку на пригород Днепра, написал, что «еще раз Россия доказывает, что является страной-террористом». «За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность», — заявил Зеленский.

Глава Днепропетровской ОВА также сообщил о ночных атаках на регион. По словам Сергея Лысака, украинская ПВО ночью сбила над областью две крылатые ракеты и беспилотник, вероятно, «Шахед».

Также российские войска ударили этой ночью по Никополю из артиллерии, результате чего повреждения получили три многоэтажки, ресторан, линии электропередач, а также загорелись два автомобиля. В результате этого обстрела люди не пострадали, добавил Лысак.

UPD: Позднее в минобороны РФ подтвердили удар по пригороду Днепра. Российское ведомство утверждает, что поразило там цех по сборке БПЛА.

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