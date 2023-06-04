466-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

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Воскресенье, 4 июня — 466-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Украинский военный вертолет ведет огонь во время военных учений на севере Украины, 1 июня 2023 года.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

10:51 Генштаб ВСУ: в Сватово дезертировали примерно 40 российских военных

Около 40 российских военнослужащих «самовольно покинули боевые позиции» в Сватово Луганской области, как сообщает Генштаб ВСУ. Российское командование задействовало два вертолета и подразделение Росгвардии для поиска дезертиров.

По сведениям украинского Генштаба, за прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения с российскими военными, которые сосредотачивают основные усилия на «попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей».

10:18 Над Крымом нейтрализованы девять дронов

Оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов поделился деталями ночной атаки дронов по полуострову:

За прошедшую ночь силами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 – заглушены и посажены средствами РЭБ. В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое. На территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения. В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Сергей Аксенов

09:55 В пригороде Днепра из-под завалов извлекли тело двухлетней девочки

Сегодня ночью спасатели вытащили из-под завалов дома в Подгородненской громаде тело двухлетней девочки. Всего количество пострадавших от российского снаряда, упавшего между двумя двухэтажками, возросло до 22 человек, пять из которых — дети. По данным председателя Днепропетровской областной государственной администрации Сергея Лысака, повреждены десять частных домов, автомобили, здание магазина и газопроводы. Украинской авиации сегодня удалось сбить над Днепропетровской областью две российские ракеты и один беспилотник.

По Никополю Днепропетровской области Россия нанесла артиллерийские удары. Пострадавших нет, однако повреждены три многоэтажных здания, ресторан, линии электропередач и загорелись два автомобиля.

09:30 Ночью Россия выпустила пять ударных дронов и шесть крылатых ракет по территории Украины

Российские дроны, выпущенные по Украине 4 июня 2023 года. © ВСУ

По сведениям ВСУ, 4 июня в период с часа ночи до четырех утра Россия выпустила по территории Украины пять иранских ударных беспилотников «Шахед-136/131» из Брянской области и шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 — из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, дислоцированных в районе Каспия. ВСУ удалось сбить четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.

09:10 Британская разведка: поведение «российского параноидального чиновничьего аппарата» свидетельствует об усилении тоталитаризма в стране

Министерство обороны Великобритании обратило внимание на то, что россйские силовики [на протяжении многих месяцев] стали интерпретировать любую публичную демонстрацию синих и желтых предметов как скрытую поддержку Украины.

Так, 9 мая 2023 года сотрудник дома престарелых был арестован после того, как надел на работу сине-желтую куртку. А несколько дней назад Росгвардия арестовала 22-летнего жителя Волхова Ленинградской области за демонстрацию сине-желтого флага Воздушно-космических сил России.

Британская разведка считает, что такие преследования подчеркивают «неопределенность в российском параноидальном чиновничьем аппарате» относительно того, что является и что считается допустимым в рамках все более тоталитарной системы. При этом аресты из-за сине-желтых предметов неожиданно начала критиковать системная партия ЛДПР, логотип которой состоит как раз их этих цветов.

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