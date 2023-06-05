В минобороны Украины заявили о новых успехах ВСУ в районе Бахмута. Пригожин утверждает, что войска РФ «драпают» на северном фланге

Бахмут

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении ВСУ продвигаются вперед и занимают господствующие высоты. Основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Украина вернула часть села Берховка к северу от Бахмута, откуда, по его словам, регулярные российские войска «драпают».

Украинские солдаты недалеко от Бахмута, 15 мая 2023 г.

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По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, на Бахмутском направлении украинские силы «двигаются довольно широким фронтом» и имеют успех. «Есть успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне хочет удержать позиции», — написала Маляр в телеграм-канале 5 июня.

Маляр заявила, что «россияне активно запускают информацию о контрнаступлении» ВСУ, чтобы «отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении».

Тем временем «Пресс-служба Пригожина» распространила комментарий основателя группировки «Вагнер», заявившего, что российские силы потеряли контроль над частью села Берховка к северу от Бахмута.

«Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна, драпают войска потихонечку. Позор! Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтоб вперед шли. Давайте, вы сможете! А если не сможете, умрете героями», — говорит Пригожин.

Накануне Пригожин заявил, что «имеется информация», что ВСУ выставили наблюдательные посты на юго-западе Бахмута после отхода оттуда «ЧВК Вагнер». Так он прокомментировал заявление Анны Маляр о том, что ВСУ по-прежнему контролируют юго-западные окраины города.

Маляр также сказала, что «вагнеровцы» окончательно еще не покинули город и осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии.

2 июня основатель «Вагнера» сказал, что его наемники на 99 процентов покинули Бахмут, передав свои позиции подразделениям минобороны РФ. Евгений Пригожин также заявил, что представители минбороны РФ заминировали пути отхода наемников «ЧВК Вагнер» из Бахмута.

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В последней сводке минобороны РФ Бахмут не упоминается.

В последней сводке украинского генштаба говорится о том, что на Бахмутском направлении российские силы вели безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского, наносили авиационные удары и осуществляли артиллерийские обстрелы в районах ряда населенных пунктов.

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