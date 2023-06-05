Посланник папы Франциска приедет в Киев 5 – 6 июня

Итальянский кардинал Маттео Дзуппи в понедельник и вторник отправится в Киев для переговоров с властями страны. Об этом говорится в заявлении Ватикана, опубликованном утром 5 июня.

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«Главная цель этой инициативы — внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать гуманитарные жесты, способствующие ослаблению напряженности», — подчеркивается в этом заявлении.

Как заявил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни, две недели назад папа Франциск возложил на архиепископа Дзуппи миссию мира в Украине, попросив его «помочь разрядить напряженность в конфликте в Украине в надежде (…), что это может открыть пути к миру».

67-летний архиепископ Болоньи Маттео Дзуппи возглавляет Конференцию епископов Италии с прошлого года. Он стал кардиналом от имени Общины святого Эгидия — мирской католической ассоциации, специализирующейся на дипломатии и миротворческих усилиях.

►►► «Миротворческий код да Винчи»: политолог Владимир Фесенко о посредниках и перспективах переговоров Украины и РФ

13 мая президент Владимир Зеленский посетил Ватикан и встретился с папой Франциском. Зеленский поблагодарил понтифика за его «личное внимание к трагедии миллионов украинцев» и попросил его «осудить российские преступления в Украине».

После встречи с понтификом Зеленский в интервью итальянскому телевидению заявил: «Для меня было честью встретиться с Его Святейшеством, но он знает мою позицию. Война идет в Украине, и мирный план должен быть украинским. Мы весьма заинтересованы в том, чтобы Ватикан поддержал нашу формулу мира».

Тогда же украинский президент высказался по вопросу о роли возможных посредников в мирном урегулировании в Украине. «При всем уважении к Его Святейшеству, нам посредники не нужны. Нам нужен справедливый мир. Мы приглашаем папу и всех других лидеров выступить за справедливый мир, но сначала мы должны разобраться со всем остальным», — сказал Зеленский.

Отдельной темой переговоров Зеленского и Франциска стало возможное посредничестве Ватикана в вопросе о возвращении в Украину детей, насильственно вывезенных Россией с оккупированных ею территорий.

В недавнем интервью RFI украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко указывал на отсутствие «конкретных предложений» Ватикана по перспективам мирного урегулирования.

Максимум, что возможно — более активная роль Ватикана в решении гуманитарных вопросов: в частности, президент Зеленский предложил понтифику, чтобы Ватикан сыграл свою роль в возвращении в Украину детей, депортированных в Россию. Но это тоже под большим вопросом. Потому что специалисты знают, что к Ватикану в Москве относятся с большим подозрением, во всяком случае это официальная идеологическая установка.Есть контакты с патриархом Кириллом, но отношение к нему в Украине известно — оно очень критичное, поскольку Кирилл поддержал войну.Если обратиться к истории, я не знаю примеров успешных миротворческих миссий Ватикана, во всяком случае, современных. Политолог Владимир Фесенко

30 апреля папа римский Франциск рассказал журналистам, что Ватикан участвует в тайной миротворческой миссии для того, чтобы попытаться положить конец войне, которую Россия ведет против Украины.

«Я готов сделать все, что необходимо сделать. Миссия находится в процессе, но она еще не обнародована. Когда это произойдет, я расскажу о ней. Я думаю, что мир всегда достигается путем открытия каналов. Вы никогда не сможете достичь мира, закрывая каналы [переговоров]», — сказал тогда понтифик журналистам после визита в Венгрию.

Президент Украины Владимир Зеленский встречается с папой римским Франциском в Ватикане. 13 мая 2023. via REUTERS - VATICAN MEDIA

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