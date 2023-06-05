Правительство Бельгии ждет разъяснений от Киева из-за сообщений об использовании бойцами «РДК» бельгийских винтовок на территории РФ

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД страны Хаджа Лабиб свяжутся с украинскими властями, чтобы потребовать разъяснений относительно предполагаемого использования бельгийских штурмовых винтовок «антипутинскими ополченцами» на территории РФ. Об этом сообщает бельгийская телерадиовещательная компания RTBF со ссылкой на кабинет министра обороны.

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Соответствующий запрос к Киеву подтвердил премьер-министр Бельгии Александр де Кро в эфире бельгийской радиостанции Radio 1, передает Reuters. «Наше министерство обороны и его спецслужбы начали расследование и запрашивают информацию, чтобы определить, что именно произошло», — заявил Де Кро.

О том, что бельгийские винтовки FN SCAR могли быть использованы «Русским добровольческим корпусом» в Белгородской области 3 июня написала Washington Post. Газета сослалась на фотографии, опубликованные самим «РДК» в Instagram, и видеоролики этого подразделения из Белгородской области, которые «РДК» отправил газете.

В кабинете министра обороны Бельгии подчеркнули, бельгийские поставки оружия предназначены ВСУ для защиты своей территории и населения от российского вторжения, что напрямую указано в документах, сопровождающих каждую поставку.

«При каждой поставке повторяется, что оружие может быть передано только официальным вооруженным силам Украины, помимо исключений, предоставляемых Бельгией. Поэтому Украина не должна давать это оружия независимым группам, имеющим внутренние российские планы», — приводит RTBF комментарий кабинета министра обороны Бельгии.

Александр де Кро подчеркнул: «Европейское оружие доставляется в Украину при условии, что оно используется на территории Украины с целью защиты этой территории. И у нас есть строгий контроль, чтобы убедиться, что это так».

В публикации Washington Post также говорится о том, что «антипутинские ополченцы» использовали в РФ как минимум четыре бронемашины, отправленные Украине США и Польшей, а также винтовки чешского производства и как минимум один ручной противотанковый гранатомет AT-4, «широко используемый в войсках США и других стран Запада». Газета ссылается в том числе на источники, «знакомые с выводами американской разведки».

В госдепартаменте США в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об использовании американской боевой техники в рейдах в РФ сказали Washington Post, что «Соединенные Штаты не поощряют атаки внутрь России и не способствуют им». «Мы ясно дали понять в том числе украинцам на прошлой неделе, что не поддерживаем использование оборудования американского производства для атак внутри России», — заявил представитель госдепартамента США.

Американский чиновник отметил, что «каждая страна принимает свои собственные суверенные решения о том, какую помощь они оказывают Украине и какие условия они им ставят». Он добавил что «многие обратились с теми же просьбами к украинцам, что и мы».

Что известно о статусе «ЛСР» и «РДК»?

Как сообщали в Украине, «Легион Свобода России» и «Русский добровольческий корпус», совершающие в последнее время вылазки на российскую территорию, — это воинские подразделения, сформированные в Украине из граждан РФ в 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения.

В конце мая, на фоне сообщений о рейде «РДК» и «ЛСР» в Белгородскую область, представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Усов заявил, что «РДК» и «ЛСР» действуют в рамках украинского правового поля в составе сил обороны Украины. На вопрос, санкционирована ли Украиной операция на территории РФ, представитель ГУР ответил: «Если говорить об их деятельности на территории РФ, как граждане РФ, конечно, они у себя дома действуют автономно».

Российский оппозиционный политик в эмиграции Илья Пономарев, которого цитирует Washington Post как политического координатора «Легиона Свобода России», заявил, что «ЛСР» входит в состав Интернационального легиона ВСУ.

Что касается «Русского добровольческого корпуса», в генштабе ВСУ еще в конце апреля 2023 года заявляли, что это формирование в состав ВСУ не входит.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 3 июня в интервью российскому оппозиционному журналисту Майклу Наки сказал, что «РДК» ранее имел, но уже не имеет юридического отношения к ВСУ. По его словам, «РДК» — это граждане России, которые «в начале войны» имели контракты с Интернациональным легионом, который был создан в Украине.

«После того, как их контракты закончились, они превратились в самостоятельную боевую единицу. Да, они могут дислоцироваться и на территории Украины, мы не против, понятное дело. Но они являются на сегодняшний день юридически самостоятельным подразделением, которое к ВСУ, в том числе и к Иностранному легиону, юридического отношения не имеют», — заявил Подоляк.

Относительно имеющегося у «РДК» оружия, Подоляк сказал, что «какое-то первичное оружие они, понятно, накопили, потому что они же воевали все-таки». «Вторая составляющая — это трофейное оружие. Несомненно, сегодня его очень много по приграничным регионам. И они будут увеличивать его в объеме за счет того, что они заходят на территорию (РФ)», — добавил советник главы офиса президента Украины.

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