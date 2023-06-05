467-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

Онлайн

Понедельник, 5 июня, — 467-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:30 Песков назвал «взломом» «обращение Путина», которое транслировали по радио в нескольких областях РФ

В Ростовской, Белгородской и Воронежской областях по радио транслировли фейковое обращение Путина о «всеобщей мобилизации» и военном положении в приграничных регионах.

Россияне, сограждане, братья и сестры. Сегодня в 4 утра украинские войска вооруженные блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора. На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации. Прошу жителей Курской, Белгородской, Брянской областей эвакуироваться вглубь территории России, соблюдая порядок и спокойствие, неукоснительно выполнять распоряжения местных военных администраций, организованно покидать места своего жительства ради сохранения жизни и дать возможность армии России защищать русскую землю от украинских нацистов.Враг будет разбит, победа будет за нами»,

— говорилось в «обращении».

Власти регионов назвали «обращение» фейком, созданным с целью посеять панику среди населения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «обращение» «взломом», который уже взяли под контроль.

14:55 Правительство Бельгии ждет разъяснений от Киева из-за сообщений об использовании бойцами «РДК» бельгийских винтовок на территории РФ

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД страны Хаджа Лабиб свяжутся с украинскими властями, чтобы потребовать разъяснений относительно предполагаемого использования бельгийских штурмовых винтовок «антипутинскими ополченцами» на территории РФ. Об этом сообщает бельгийская телерадиовещательная компания RTBF со ссылкой на кабинет министра обороны.

Соответствующий запрос к Киеву подтвердил премьер-министр Бельгии Александр де Кро в эфире бельгийской радиостанции Radio 1, передает Reuters. «Наше министерство обороны и его спецслужбы начали расследование и запрашивают информацию, чтобы определить, что именно произошло», — заявил Де Кро.

►►Подробнее читайте в материале RFI.

14:30 Школьников из Белгородской области будут принимать в ВУЗы по собеседованию

Министерство науки и высшего образования РФ поручило вузам проводить с выпускниками школ Белгородской области вступительные испытания в форме собеседования.

Ранее школьников подвергающегося наиболее сильным обстрелам Шебекинского городского округа в Белгородской области освободили от ЕГЭ.

Согласно постановлению Рособрнадзора, выпускники школ Белгородской, Брянской и Курской областей в 2023 году смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, а ЕГЭ будут сдавать по желанию.

13:55 «Русский добровольческий корпус» заявил о контроле над Новой Таволжанкой

«Несмотря на заверения властей, бойцы РДК продолжают контролировать Новую Таволжанку», — заявили в телеграме представители «Русского добровольческого корпуса»

На опубликованном в том же посте видео, бойцы в камуфляже и с желтыми лентами на рукавах и касках идут по дороге в неустановленном населенном пункте.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и Минобороны РФ заявили о том, что бойцов РДК в Новой Таволжанке удалось остановить.

В российском военном ведомстве в частности отчитались об уничтожении более десяти «украинских террористов», а также военной техники. В самом РДК о потерях не сообщали.

12:30 CNN: Украина создала в России «диверсионные ячейки»

Украина создала сеть агентов внутри России, которые осуществляют диверсии против российских объектов, и начала предоставлять им беспилотники для организации атак. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с данными американской разведки по этому вопросу.

Американские официальные лица считают, что именно проукраинские агенты внутри России осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив беспилотники из России, а не доставив их из Украины в Москву.

Неясно, были ли другие атаки беспилотников, совершенные в последние дни —включая атаку на Москву и Подмосковье — также совершены с территории России или осуществлены этой сетью проукраинских агентов.

Собеседники CNN полагают, что Украина предоставила своим агентам беспилотники собственного производства, а не американские БПЛА.

При этом источники телеканала не могут однозначно сказать, как Украине удалось отправить беспилотники в Россию. По словам двух собеседников CNN, Киев разработал маршруты для контрабанды, которые могут быть использованы для отправки в Россию беспилотников или их компонентов для дальнейшей сборки.

Официально высокопоставленные американские чиновники осуждают удары со стороны Украины по территории России. Однако в частных разговорах с CNN некоторые из них назвали такие удары «умной военной стратегией», которая заставляет Россию расходовать ресурсы для защиты собственной территории.

11:45 «Пресс-служба Пригожина» заявила, что наемники «ЧВК Вагнера» вступили в бой с военными Минобороны РФ и взяли в плен подполковника

Телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина» опубликовал рапорт командира инженерно-саперной бригады «ЧВК Вагнера», где говорится, что 17 мая «вагнеровцы», занимавшиеся разминированием, вступили в бой с обстрелявшими их военными минобороны РФ, «приняв меры к устранению агрессии и задержанию». Телеграм-канал также опубликовал допрос взятого в плен мужчины, представившегося подполковником.

►►Подробнее читайте в материале RFI.

11:35 Astra: «Детей из Шебекино заселили в интернат в Калуге с ужасными условиями»

Около 90 детей из города Шебекино в Белгородской области поселили в школе-интернате «Областной реабилитационный центр» в Калуге. Об этом сообщает Astra со ссылкой на родителей детей. Они предоставили изданию фотографии интерната, на которых видны стены, с которых осыпается штукатурка, и обшарпанные полы и лестницы, непригодные для использования душевые кабины.

«Детям оплатили дорогу, питание. Детей разделили на три группы. И нашу группу отправили в интернат, вместо обещанного лагеря. С ужасными условиями. Дети сутки ехали в поезде и даже не могут помыться. По коридорам страшно ходить. В столовой падает штукатурка. Министерство образования просто разводит руками. Дирекция говорит: „Что вы хотели, нас попросили экстренно вас заселить“. Почему другие дети в лагерях в нормальных условиях, а наши дети, на минуту, это 90 человек, должны так жить. Дети из приграничья уже и так настрадались», — цитируют слова родителей журналисты «Астры».

11:20 Посланник папы Римского приедет в Киев 5–6 июня

Итальянский кардинал Маттео Дзуппи в понедельник и вторник отправится в Киев для переговоров с властями страны. Об этом говорится в заявлении Ватикана, опубликованном в понедельник утром.

«Главная цель этой инициативы — внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать гуманитарные жесты, способствующие ослаблению напряженности», — подчеркивается в этом заявлении.

Как заявил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни, две недели назад папа Франциск возложил на архиепископа Дзуппи миссию мира в Украине, попросив его «помочь разрешить напряженность в конфликте в Украине в надежде (…), что это может открыть пути к миру».

67-летний архиепископ Болоньи Маттео Дзуппи возглавляет Конференцию епископов Италии с прошлого года. Он стал кардиналом от имени Общины святого Эгидия — мирской католической ассоциации, специализирующейся на дипломатии и миротворческих усилиях.

В середине мая президент Владимир Зеленский посетил Ватикан и встретился с папой Франциском. Зеленский поблагодарил понтифика за его «личное внимание к трагедии миллионов украинцев» и попросил его «осудить российские преступления в Украине».

Папа римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский во время частной аудиенции в Ватикане, 13 мая 2023 года. AFP - HANDOUT

11:05 Земфира на кортах «Ролан-Гаррос»: фотографии

Певица Земфира в воскресенье, 4 июня, вновь появилась на кортах парижского теннисного турнира «Ролан-Гаррос», где болела за россиянку Дарью Касаткину, которая выступает под нейтральным флагом.

Земфира на парижском теннисном турнире Роллан-Гаррос наблюдает за матчем российской теннисистки Дарьи Касаткиной и украинской теннисистки Элины Свитолиной, 4 июня 2023 года. REUTERS - BENOIT TESSIER

28-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина победила 26-летнюю россиянку Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал «Ролан-Гаррос».

Земфира на парижском теннисном турнире Роллан-Гаррос наблюдает за матчем российской теннисистки Дарьи Касаткиной и украинской теннисистки Элины Свитолиной, 4 июня 2023 года. REUTERS - BENOIT TESSIER

После завершения матча Дарью Касаткину освистали болельщики.

Земфира на парижском теннисном турнире Роллан-Гаррос наблюдает за матчем российской теннисистки Дарьи Касаткиной и украинской теннисистки Элины Свитолиной, 4 июня 2023 года. REUTERS - BENOIT TESSIER

«Уезжаю из Парижа с очень горьким чувством. Все эти дни, после каждого матча в Париже я всегда ценила поддержку болельщиков и благодарила их за нее и за то, что они были рядом с игроками. Но вчера меня освистали за то, что я уважительно отношусь к выбору соперницы не пожимать мне руку» — написала российская теннисистка в твиттере в понедельник, на следующее утро после матча.

Leaving Paris with a very bitter feeling. All this days, after every match I’ve played in Paris I always appreciate and thanked crowd for support and being there for the players. But yesterday I was booed for just being respectful on my opponents position not to shake hands. [1] — Daria Kasatkina (@DKasatkina) June 5, 2023

Год назад первая ракетка России Дарья Касаткина сделала каминг-аут и высказалась против войны в Украине.

10:35 Кадыров предложил направить чеченские подразделения в Белгородскую область

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить в Белгородскую область, которая в мае и июне подвергается интенсивным обстрелам, чеченские подразделения.

Чтобы ликвидировать бандгруппу на российской территории без последствий для мирного населения и инфраструктуры, необходимы особые знания и подготовка. Тут нужен не только военный опыт, но и антитеррористический. Такой подготовкой обладают чеченские бойцы,

— написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Количество чеченских бойцов он оценил в 70 тысяч человек.

Это целых три армии! Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа. Оснащённые новейшей техникой, обученные, экипированные безотказным оружием и готовые выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего ради защиты нашего государства и наших граждан,

— подчеркнул глава Чечни, отметив, что ждет приказа.

Как отмечает издание Кавказ.Реалии, в чеченских батальонах находятся похищенные местными силовиками жители республики.

«Некоторым из них предлагали либо отправиться на войну, либо подвергнуться пыткам и получить срок по сфабрикованному делу. Солдатами в Чечне становятся также, например, родственники чеченских оппозиционеров», — пишет Кавказ.Реалии.

10:20 В мае Россия выпустила по Украине более 300 иранских дронов-камикадзе «Шахед»

В мае Россия выпустила по территории Украины более 300 иранских БПЛА «Шахед» — это «самое интенсивное применение этой системы вооружений на сегодняшний день», говорится в ежедневной сводке британской военной разведки.

Скорее всего, Россия выпускает такое количество дронов-камикадзе для того, чтобы заставить Украину тратить запасы дорогих современных ракет ПВО.

При этом, «маловероятно, что Россия добилась значительного успеха: Украина нейтрализовала по меньшей мере 90% прибывающих беспилотников, используя в основном более старое и дешевое оружие ПВО и электронные помехи».

Российские военные также пытались обнаружить и нанести удар по украинским позициям в тылу. Однако Россия остается крайне неэффективной в поражении таких динамичных целей на расстоянии, отмечается в этой сводке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ZBWyk4tK0H



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/E0RATcLPZ4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 5, 2023

10:00 Российские войска дважды за ночь обстреляли Никополь в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил об обстреле Никополя из тяжелой артиллерии. В городе повреждены церковь, частное предприятие, девять жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач. «Люди целы», — написал он.

Он также сообщил, что армия РФ атаковала Никополь с помощью беспилотника, однако его удалось сбить.

09:50 «База»: Бойцы «Легиона свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» попали в Белгородскую область по реке

«Украинская ДРГ, атаковавшая село Новая Таволжанка, попала в населенный пункт по реке. Около 15 часов дня диверсанты пересекли реку Северский Донец на трех плавсредствах и высадились на пляже в районе улицы Песчаная», — пишет телеграм-канал «База» без ссылки на источник.

По данным «Базы», всего в группе было около 20 человек. «После высадки они заняли три дома, где и были заблокированы. Около 17 часов начался бой, во время которого группа была вытеснена на территорию Украины», — сообщает «База».

Накануне воюющие на стороне Украины бойцы «Легиона свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» заявили о своем заходе в пригород Шебекино.

«Легион Свобода России» сообщил об активных боях в районе Новой Таволжанки, обвинив российскую армию в обстрелах гражданских на территории РФ.

Они также предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову встретиться с ними и «в качестве жеста доброй воли» пообещали отдать двух пленных. Гладков согласился, но назначил встречу в Шебекине вместо Новой Таволжанки, которую предлагал «Русский добровольческий корпус». Встреча, однако, так и не состоялась.

«Довольно предсказуемо, господин Гладков не явился забрать простых русских солдат — не хватило мужества кавалеру ордена «мужества». Пленных, кстати, стало гораздо больше, но судьба их ни военное, ни гражданское руководство не интересует. Только Евгений Пригожин проявил смелость и заявил о готовности принять участие в переговорах», — заявили в РДК.

Вечером в воскресенье в Минобороны РФ заявили, что российские «подразделения прикрытия государственной границы» и пограничники ФСБ выявили попытку украинской «ДРГ» переправиться через реку в районе Новой Таволжанки.

09:30 В Калужской области на трассу упали два беспилотника

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА», — написал Шапша в своем телеграм-канале.

«Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда», — пояснил чиновник. О пострадавших не сообщается.

Телеграм-каналы Mash и Shot опубликовали фотографии и видео упавших БПЛА. Как пишет Mash со ссылкой на местных жителей, еще вчера они заметили в небе «объект, похожий на беспилотник самолётного типа с лампочками, который направлялся в сторону Москвы».

Накануне вечером о сбитом беспилотнике сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявил, что дрон принадлежал украинскому батальону «Азов».

09:20 В Минобороны РФ заявили о начале масштабного контрнаступления ВСУ. В ВСУ предупредили о «распространения недостоверной информации»

Минобороны России утверждает, что утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. В боях участвовали 23-я и 31-я механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений, говорится в заявлении ведомства.

Целью ВСУ, отмечается в это сообщении, был прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинских военных, участке фронта.

«Своих задач противник не добился, успеха не имел», — заявили в Минобороны.

В управление стратегических коммуникаций ВСУ прокомментировали сообщения российского военного ведомства. В России «активизируют информационно-психологические операции», заявили в ВСУ. Представители украинской армии предупредили о «распространения недостоверной информации о боевых действиях ВС Украины и собственной армии» со стороны РФ.

«В целях деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику погибших и пленных. А также другие фейковые материалы», — отмечается в этом сообщении.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться