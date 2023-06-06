В Международном Суде ООН в Гааге прошло первое слушание по иску Украины к РФ

Украина назвала Россию «террористическим государством» на слушаниях в Международном суде ООН во вторник, 6 июня. На этой неделе две страны представляют в суде свои доводы по делу, в котором Киев обвиняет Москву в поддержке сепаратистов на востоке Украины с 2014 года.

Опубликовано:

3 мин
Международный Суд (МС), главный судебный орган Организации Объединенных Наций, проводит открытые слушания по иску Украины против РФ.
Международный Суд (МС), главный судебный орган Организации Объединенных Наций, проводит открытые слушания по иску Украины против РФ. AP - Peter Dejong
RFI
Реклама

Международный Суд (МС), главный судебный орган Организации Объединенных Наций, проводит открытые слушания с 6 по 14 июня 2023 года по делу, касающемуся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск  против Российской Федерации подала Украина. Заседание проходило во Дворце мира в Гааге под председательством судьи Джоан Э. Донохью, председателя суда.

Крупномасштабное российское вторжение в 2022 году является «трагическим, но логичным результатом» поддержки Россией сепаратистов и оккупации Крыма девять лет назад и демонстрирует, что агрессорам нельзя позволять нарушать международное право. С таким заявлением выступил во вторник в суде представитель Украины Антон Кориневич. «Буквально сегодня Россия взорвала крупную плотину, расположенную в Новой Каховке», — заявил он. Атака на плотину ГЭС, в которой Москва и Киев обвиняют друг друга, «привела к массовой эвакуации гражданского населения и серьезному экологическому ущербу». «Действия России — это действия террористического государства, агрессора», — добавил Кориневич.

Украина утверждает в этом деле, которое было передано в МС ООН в 2017 году, что Россия нарушила конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации, и требует компенсации за нападения повстанцев-сепаратистов. Украина утверждает, что Россия поддерживала сепаратистов, снабжая их оружием и деньгами. Россия отрицает какую-либо связь с сепаратистами.

Конфликт с пророссийскими сепаратистами унес почти 13 000 жизней с момента его начала в начале 2014 года, через месяц после свержения пророссийского президента Виктора Януковича и последующей аннексии Москвой Крымского полуострова.

Юристы из Украины выступают в суде во вторник, а представители России — в четверг. Второй раунд выступлений запланирован для Украины на 12 июня, для России — на 14 июня.

Киев подал еще один иск в Международный суд ООН после российского вторжения в феврале 2022 года, обвинив Москву в планировании геноцида. Суд тогда постановил, что Россия должна немедленно остановить вторжение.

МС был создан после Второй мировой войны для разрешения споров между государствами-членами ООН. Его решения являются обязательными, хотя судебная инстанция не имеет возможности обеспечить их соблюдение.

«Культурное искоренение»

По мнению Украины, неуважение России к международному праву началось не с прошлого года. «С 2014 года Россия незаконно оккупировала Крым, а затем начала кампанию по искоренению культуры, направленную против этнических украинцев и крымских татар», — сказал Антон Кориневич. «В Донбассе, в Харькове (…) мы пережили кампанию запугивания и террора, разжигаемую Россией», — продолжил он.

По его словам, в настоящее время Москве принадлежит большая часть территории, на которой имело место насилие и которую контролировали сепаратисты.

Среди погибших на востоке Украины — 298 пассажиров рейса MH17 Malaysia Airlines: пассажирский лайнер, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской ракетой «Бук» над территорией повстанцев в июле 2014 года. В прошлом году голландский суд постановил, что Россия поддерживает повстанцев, и заочно приговорил двух россиян и украинского сепаратиста к пожизненному заключению за уничтожение MH17. Международные следователи также заявили в этом году, что у них имеются «убедительные указания» на то, что Владимир Путин лично одобрил поставку сепаратистам зенитной установки, сбившей самолет.

России грозит целая серия судебных исков в Гааге. В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина. Он обвиняет президента России в военных преступлениях за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Украинская делегация в Международном суде ООН в Гааге, 6 июня 2023.
Украинская делегация в Международном суде ООН в Гааге, 6 июня 2023. AP - Peter Dejong

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Темы: