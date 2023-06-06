В Международном Суде ООН в Гааге прошло первое слушание по иску Украины к РФ

Украина назвала Россию «террористическим государством» на слушаниях в Международном суде ООН во вторник, 6 июня. На этой неделе две страны представляют в суде свои доводы по делу, в котором Киев обвиняет Москву в поддержке сепаратистов на востоке Украины с 2014 года.

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Международный Суд (МС), главный судебный орган Организации Объединенных Наций, проводит открытые слушания с 6 по 14 июня 2023 года по делу, касающемуся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск против Российской Федерации подала Украина. Заседание проходило во Дворце мира в Гааге под председательством судьи Джоан Э. Донохью, председателя суда.

Крупномасштабное российское вторжение в 2022 году является «трагическим, но логичным результатом» поддержки Россией сепаратистов и оккупации Крыма девять лет назад и демонстрирует, что агрессорам нельзя позволять нарушать международное право. С таким заявлением выступил во вторник в суде представитель Украины Антон Кориневич. «Буквально сегодня Россия взорвала крупную плотину, расположенную в Новой Каховке», — заявил он. Атака на плотину ГЭС, в которой Москва и Киев обвиняют друг друга, «привела к массовой эвакуации гражданского населения и серьезному экологическому ущербу». «Действия России — это действия террористического государства, агрессора», — добавил Кориневич.

Украина утверждает в этом деле, которое было передано в МС ООН в 2017 году, что Россия нарушила конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации, и требует компенсации за нападения повстанцев-сепаратистов. Украина утверждает, что Россия поддерживала сепаратистов, снабжая их оружием и деньгами. Россия отрицает какую-либо связь с сепаратистами.

Конфликт с пророссийскими сепаратистами унес почти 13 000 жизней с момента его начала в начале 2014 года, через месяц после свержения пророссийского президента Виктора Януковича и последующей аннексии Москвой Крымского полуострова.

Юристы из Украины выступают в суде во вторник, а представители России — в четверг. Второй раунд выступлений запланирован для Украины на 12 июня, для России — на 14 июня.

Киев подал еще один иск в Международный суд ООН после российского вторжения в феврале 2022 года, обвинив Москву в планировании геноцида. Суд тогда постановил, что Россия должна немедленно остановить вторжение.

МС был создан после Второй мировой войны для разрешения споров между государствами-членами ООН. Его решения являются обязательными, хотя судебная инстанция не имеет возможности обеспечить их соблюдение.

«Культурное искоренение»

По мнению Украины, неуважение России к международному праву началось не с прошлого года. «С 2014 года Россия незаконно оккупировала Крым, а затем начала кампанию по искоренению культуры, направленную против этнических украинцев и крымских татар», — сказал Антон Кориневич. «В Донбассе, в Харькове (…) мы пережили кампанию запугивания и террора, разжигаемую Россией», — продолжил он.

По его словам, в настоящее время Москве принадлежит большая часть территории, на которой имело место насилие и которую контролировали сепаратисты.

Среди погибших на востоке Украины — 298 пассажиров рейса MH17 Malaysia Airlines: пассажирский лайнер, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской ракетой «Бук» над территорией повстанцев в июле 2014 года. В прошлом году голландский суд постановил, что Россия поддерживает повстанцев, и заочно приговорил двух россиян и украинского сепаратиста к пожизненному заключению за уничтожение MH17. Международные следователи также заявили в этом году, что у них имеются «убедительные указания» на то, что Владимир Путин лично одобрил поставку сепаратистам зенитной установки, сбившей самолет.

России грозит целая серия судебных исков в Гааге. В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина. Он обвиняет президента России в военных преступлениях за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Украинская делегация в Международном суде ООН в Гааге, 6 июня 2023. AP - Peter Dejong

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