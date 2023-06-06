ЕС продлевает ограничения на импорт украинского зерна
Ограничения, введенные пятью государствами Европейского союза на импорт украинского зерна для защиты своих фермеров, могут быть продлены до 15 сентября, объявила Европейская комиссия, несмотря на возражения Киева и сопротивление части стран ЕС.
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Столкнувшись с наплывом украинской сельхозпродукции после отмены таможенных пошлин ЕС в мае 2022 года, несколько соседних стран (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария) в середине апреля в одностороннем порядке запретили импорт зерновых в Украину, чтобы остановить переполнение своих хранилищ и обвал местных цен.
Еврокомиссия заключила соглашение с этими четырьмя государствами, а также с Румынией в конце апреля, предусматривающее, что «защитные меры» будут действовать до 5 июня. Эти меры блокируют сбыт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника при условии, что пять государств не препятствуют их транзиту в другие страны. Эти «временные и исключительные» меры могут быть продлены до середины сентября – периода, который будет использоваться для «улучшения» логистических структур для перевозки зерновых, чтобы позволить Украине продавать свой летний урожай, говорится в сообщении Еврокомиссии.
Эти ограничения внутри ЕС подверглись резкой критике со стороны Киева, который призвал Брюссель не продлевать их после 5 июня. «Их содержание равнозначно предоставлению Путину дополнительного оружия против единства Европы», — посетовал на прошлой неделе министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский. Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскритиковал «жесткие, даже жестокие, протекционистские меры».
Эти ограничения также оспариваются двенадцатью государствами ЕС, включая Францию и Германию, которые в середине мая выразили «серьезную обеспокоенность» этим «дифференциальным отношением на внутреннем рынке».
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