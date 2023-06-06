Разрушение Каховской ГЭС: кому оно выгодно и как повлияет на военные действия

В Украине этой ночью была разрушена плотина Каховской ГЭС: в результате начался неконтролируемый сброс воды, затоплены оказались города в низовьях Днепра, в том числе Новая Каховка и часть Херсона. Объявлена эвакуация населения на территориях, подконтрольных как Киеву, так и Москве. Стороны обвинили в друг друга в подрыве плотины: по словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, ГЭС разрушили, чтобы создать препятствие для наступления ВСУ. Русская служба RFI собрала главное о событии, которое называют крупнейшей техногенной катастрофой этой войны с серьезными последствиями.

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Плотина Каховской ГЭС на момент прорыва находилась под контролем российских властей. Разрушение произошло рано утром: в социальных сетях появились видео, где вода текла сквозь разрушенную часть гидроэлектростанции. Позже российские СМИ сообщили, что она полностью ушла под воду.

Что именно произошло на плотине, доподлинно неизвестно. Украинские власти заявили, что за подрыв ГЭС ответственность несет Россия. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала «Радио Свобода», что взрыв случился внутри ГЭС, и это видно по характеру повреждений. Представители Украины считают, что ракетный удар к подобному урону привести не мог.

В Укргидроэнерго отметили, что станция была полностью разрушена в результате взрыва внутри машинного зала. «Восстановлению не подлежит», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затопление территорий страны из-за взрыва - крупнейшая в Европе экологическая катастрофа за десятилетия. По его словам, речь идет об «экоциде» и «бомбе массового экологического поражения».

Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС. В октябре 2022 года Владимир Зеленский заявлял, что Москва может устроить атаку на дамбу «под фальшивым флагом» на фоне продвижения украинских войск к Херсону.

В Москве придерживаются версии, что дамба разрушена украинским обстрелом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Он произошел в результате «преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины», отметили в СК.

Российский «мэр» новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что в около двух часов ночи произошло два попадания в верхнюю часть ГЭС.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в телеграм-канале написала, что Москва предупреждала о планах «киевского режима» разрушить ГЭС в октябре 2022 года.

После ночного обрушения стен плотины Каховки в Херсоне, Украина, вторник, 6 июня 2023 года. AP - Evgeniy Maloletka

Последствия подрыва дамбы оказались разрушительными: уровень воды продолжает расти, а Новая Каховка ушла под воду. Течением по реке уносит дома. Повреждения нанесены 80 населенным пунктам, объявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Киев объявил, что силами Украины были эвакуированы более 1300 человек. Наталья Гуменюк настаивает, что правый берег, подконтрольный Украине, пострадал меньше, чем левобережье. Она призвала его жителей не рисковать и не пытаться переправиться на правый берег и уехать «вглубь» оккупированных РФ территорий и эвакуироваться оттуда.

Помимо разрушенной инфраструктуры рост уровня воды несет и другие угрозы. Взрываются мины, которые вода выбрасывает с первых линий обороны. Часть их дрейфует по Днепру.

Подрыв плотины повлияет на ход военных действий в Украине

На прошлой неделе министерство обороны РФ объявило, что Киев начал контрнаступление, а 6 июня днем — уже после подрыва ГЭС — глава ведомства Сергей Шойгу заявил о срыве украинских атак. По его словам, Украина потеряла до 3715 военнослужащих, 52 танка, пять самолетов и другую технику за три дня, тогда как с российской стороны потери достигли 71 человека.

В Киеве о контрнаступлении не объявили. Однако вечером 5 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что у Украины достаточно оружия, чтобы его начать.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Киев 4 июня провел «локальные наземные атаки» и добился «ограниченных тактических успехов».

Разрушение плотины и осложнит возможное форсирование ВСУ Днепра ниже ГЭС по течению, признают в Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что цель взрыва ГЭС — в том, чтобы замедлить продвижение российской армии.

Бывший советник президента Украины Алексей Арестович придерживается той же позиции - но добавил, что так Россия пытается «устрашать» мировое сообщество и потребовать от других стран «сдерживать» украинцев.

Украинский военный эксперт Алексей Гельтман в интервью «Настоящему времени» заявил, что эффект от подрыва плотины будет ограниченным. Через 20-40 часов сброс воды прекратиться, а затопление будет не таким масштабным.

По мнению Москвы, Киев взорвал плотину для того, чтобы «освободить резервы» для контрнаступления. Об этом заявил Сергей Шойгу. Теперь же ВСУ перебросит технику и войска из Херсонской области на другие направления, говорят в Москве.

Другой эффект подрыва плотины - перебои со снабжением Крыма питьевой водой. Обмеление водохранилища может привести к перебоям в поставках воды по Северо-Крымскому каналу.

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