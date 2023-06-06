Разрушение Каховской ГЭС и безопасность Запорожской атомной станции — эксперт Ольга Кошарная

Разрушение плотины Каховской ГЭС в Херсонской области Украины в ночь на 6 июня привело к масштабной катастрофе: в опасной зоне под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов. Власти Украины обвинили РФ в подрыве дамбы на подконтрольной российским оккупационным силам ГЭС. В Москве это обвинение отвергли, заявив о «диверсии украинской стороны». Эксперты предупреждают о масштабных экологических, гуманитарных и энергетических последствиях катастрофы, напоминая, что на берегу Каховского водохранилища находится захваченная РФ Запорожская АЭС, реакторы которой охлаждаются водой из Днепра.

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Каховская гидроэлектростанция с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину была оккупирована россиянами, с ней утрачена технологическая связь, выдача мощности на подконтрольную территорию Украины с нее не осуществлялась. Разрушение плотины Каховской ГЭС может привести к разрушительным последствиям не только на затопленных территориях, говорят специалисты.

На берегу Каховского водохранилища выше по течению Днепра находится Запорожская АЭС, захваченная войсками РФ. Прорыв воды создает потенциальные риски для ЗАЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в этот вторник прокомментировал ситуацию с водохранилищем, из которого забирают воду для охлаждения реакторов ЗАЭС. «Отсутствие охлаждающей воды в основных системах водяного охлаждения в течение длительного времени может привести к расплавлению топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов», — сказал Гросси.

При этом глава МАГАТЭ отметил: «По нашей текущей оценке, непосредственного риска для безопасности станции нет». Сейчас на АЭС идет интенсивная закачка воды в каналы охлаждения и сопутствующие системы, отключаются второстепенные потребители воды. В МАГАТЭ надеются, что воды в пруду-охладителе станции, на которой остановлены реакторы, хватит на длительный период. Гросси подчеркнул: «жизненно важно, чтобы этот пруд-охладитель оставался нетронутым, нельзя допустить действий, которые бы подорвали его целостность».

Русская служба RFI обратилась за комментарием к эксперту в области ядерной энергетики, экс-члену Коллегии Госатомрегулирования Украины Ольге Кошарной.

Ольга Кошарная: Начну с того, что в феврале 2023 года уровень каховского водохранилища вместо среднегодового 16 метров над уровнем моря снизился до 13,7 метров. Потому что Россия через шлюзы усиленно наполняла Северо-крымский канал водой и свои водохранилища в Крыму. Это было еще до весеннего паводка, и тогда просчитывали все худшие варианты. Пруд-охладитель Запорожской АЭС расположен на высоте 16 метров над уровнем моря. Там есть еще бассейны-разбрызгиватели, есть пруд- охладитель, расположенный рядом Запорожской тепловой электростанцией.

Конечно, мы боялись, что летом, когда будет жара в этом районе, если вода останется на таком уровне, то могут возникнуть сложности с пополнением — в связи с испарением, а также учитывая большое зеркало бассейна. Сейчас уровень воды в пруду-охладителе 16,6 метров.

Риски есть, но все подконтрольно. Кроме всего прочего, я хочу успокоить людей: после аварии на японской АЭС в Фукусиме на площадки ЗАЭС были закуплены мобильные насосные установки, которые имеют брезентовые рукава для подачи воды (как у пожарных машин) длиной до 2 километров. Есть еще другие альтернативные источники воды, но я не хотела бы говорить об этом в публичном пространстве.

Проблема только в том, что российские оккупанты еще с марта начали минировать берег Энергодара и все, что вокруг, боясь якобы высадки украинского десанта. Я надеюсь, у них хватило мозгов составить карты минных полей (если их не украли, конечно), потому что, по моей информации, с Запорожской станции по ночам что-то вывозится.

Насколько связаны Каховская ГЭС и Запорожская АЭС и скажется ли случившееся на энергообеспечении региона?

Они связаны только Каховским водохранилищем. Надо понимать, что Каховская ГЭС, в которой подорвали машинный зал, давно не работает и не производит электроэнергию.

Ольга Кошарная также обратила внимание на тот факт, что а неделю до взрыва на Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие «военных действий и терактов». Документ — постановление правительства РФ— был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Десятый и последний его пункт гласит: «До 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится».

Ольга Кошарная обращает внимание еще на одну деталь: дата, указанная в этом пункте, совпадает с датой переходного периода для Запорожской АЭС в указе Путина от 5 октября 2022. Украинские лицензии действуют по указу именно до 1 января 2028 года.

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