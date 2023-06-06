НАТО

«Все союзники согласны с тем, что дверь НАТО остается открытой, что Украина станет членом альянса и что у России нет права вето», — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время встречи «Бухарестской девятки» с президентами девяти стран восточного фланга НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: У России «нет права вето» на членство Украины в НАТО

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Переговоры в Братиславе проходят в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. На этом саммите, пообещал Столтенберг, альянс примет «очень важные» решения.

В первую очередь, речь идет об усилении поддержки альянса Киеву. «Мы усилим нашу поддержку Украины многолетней программой помощи, чтобы помочь Киеву перейти от стандартов советской эпохи к стандартам НАТО и приблизить Украину к НАТО», — заявил Столтенберг.

Он также добавил, что прилагает все усилия для того, чтобы НАТО как можно скорее приняло «Швецию в качестве полноправного члена этого альянса».

Швеция и Финляндия решили отказаться от многолетнего нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года: такое решение стало реакцией на полномасштабное вторжение России в Украину.

Финляндия официально присоединилась к НАТО в апреле 2023.

Вхождение Швеции в НАТО долгое время блокировала Турция, которая требует от Стокгольма экстрадиции курдских активистов. 4 июня Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО и может вступить в альянс до саммита в Вильнюсе.

Официальные лица Турции, Швеции и Финляндии встретятся 12 июня для дальнейшего обсуждения заявки Швеции на вступление в альянс.

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