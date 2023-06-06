Каховская ГЭС разрушена, затоплены десятки населенных пунктов, идет эвакуация. 468-й день войны

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Вторник, 6 июня, — 468-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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14:24 Спутниковый снимок разрушений на Каховской ГЭС

Проект украинской службы «Радио Свобода» «Схемы» опубликовал спутниковый снимок разрушений на Каховской ГЭС, сделанный Planet Labs 6 июня. По сравнению со снимком за 4 июня видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции разрушено, отмечают «Схемы».

14:17 Из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области подтоплены 24 населенных пункта

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, вода будет прибывать еще в течение 24 часов, поэтому все подразделения ведомства будут работать круглосуточно.

Из зоны затопления службы министерства внутренних дел эвакуировали уже около 1000 человек. Эвакуация населения продолжается.

Он сообщил, что в Херсоне развернуто пять пунктов для ожидающих эвакуации в другие населенные пункты.

В МВД Украины также призвали граждан к осторожности из-за минной опасности и загрязнения Днепра мазутом. «Группы с необходимым оборудованием уже отправились на ликвидацию возможных последствий экологической катастрофы», — говорится в заявлении ведомства.

14:10 В связи с разрушением Каховской ГЭС в РФ возбудили дело о теракте

СК РФ вобудил дело по статье о теракте в связи с разрушением Каховской ГЭС. Российский следственный комитет заявляет, что разрушение произошло «в результате преступных действий вооруженных формирований Украины».

Ранее в Кремле отвергли причастность РФ к разрушению Каховской ГЭС, возложив ответственность за катастрофу на Киев.

Как указывают украинские власти и военные, Каховскую ГЭС, находящуюся на оккупированной Россией территории Херсонской области, подорвали изнутри российские войска.

13:59 Зеленский: «Россия воюет против жизни, против природы, против цивилизации»

Президент Украины опубликовал в своем телеграм-канале видео с последствиями подрыва плотины на Каховской ГЭС.

«Это всего лишь один день российской агрессии. Это всего лишь один российский теракт. Это лишь одно российское преступление войны. Теперь Россия виновата в жестоком экоциде. Любые комментарии излишни», — написал он.

«Мир должен отреагировать. Россия воюет против жизни, против природы, против цивилизации. Россия должна уйти с украинской земли и понести полную ответственность за свой террор», — призвал украинский лидер.

13:47 Ситуация с выбросом аммиака под Купянском: утечка была незначительной, необходимости в эвакуации нет

Ситуация с выбросом аммиака в Купянском районе сейчас полностью контролируемая, жизни и здоровью людей ничего не угрожает, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Вчера вечером, сразу после попадания вражеских ракет в аммиакопровод недалеко от села Западное, был созван штаб по ликвидации последствий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Туда вошли все местные военные администрации, Нацполиция, ГСЧС и другие службы», — пишет Синегубов.

По его словам, были подготовлены эвакуационные автобусы, так как в случае большого выброса аммиака под эвакуацию подпадали бы 10 тысяч жителей района. В Харькове уже были подгтовлены места для их размещения.

«К счастью, на станции сработали предохранительные клапаны. Благодаря этому утечка аммиака была относительно незначительной. (…) Угрозы для жителей района и необходимости в эвакуации нет. Облако с аммиаком унесло ветром в направлении временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», — добавил Синегубов.

13:42 Африканская миссия собирается отправиться в Россию и Украину в середине июня — президент ЮАР

Лидеры шести африканских стран-участниц инициативы по мирному урегулированию между РФ и Украиной договорились в понедельник направить посредническую миссию в Россию и Украину уже в середине июня. Об этом объявил во вторник, 6 июня, президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Накануне лидеры ЮАР, Конго, Египта, Сенегала, Уганды и Замбии провели встречу по видеосвязи и договорились подготовить для Украины и России предложения «для прекращения огня и устойчивого мира в регионе», говорится в заявлении офиса президента ЮАР.

«Главы (африканских) государств подтвердили свою готовность посетить Украину и Россию в середине июня», — отмечается в нем. Министры иностранных дел шести стран «завершат разработку предложений дорожной карты мира».

Президент Коморских островов Азали Ассумани присутствовал на встрече в понедельник в качестве действующего председателя Африканского союза.

В середине мая Сирил Рамафоса сообщил, что его российский и украинский коллеги, Владимир Путин и Владимир Зеленский, согласились принять миротворческую миссию, состоящую из шести африканских лидеров.

Посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова, комментируя посредническую инициатву, заявила: «Мой президент очень четко дал понять: никаких переговоров между Украиной и Россией, если россияне не покинут нашу территорию в пределах ее международно признанных границ».

Инициатором африканской посреднической миссии выступил французский бизнесмен Жан-Ив Оливье, много лет работавший в Африке. Он уже побывал в Москве и Киеве для того, чтобы отработать «логистику» предстоящих переговоров.

13:38 Белгородская область: губернатор заявил, что сегодня в регионе «противника нет». «РДК» утверждает, что Новая Таволжанка «просто брошена»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем 6 июня заявил, что «сегодня противника в Белгородской области нет». Отдельно Гладков отметил, что «противника нет на территории Новой Таволжанки».

Тем временем «Русский добровольческий корпус» заявил, что «Новая Таволжанка просто брошена». «Довольно предсказуемо, Москву судьба провинции не интересует, а господин Гладков контроль над ситуацией утратил: в Шебекино орудуют мародёры, Новая Таволжанка просто брошена», — говорится в телеграм-канале «РДК».

Публикацию сопровождает видеозапись, на которой двое бойцов стоят на фоне сельской дороги. Когда и где именно записано видео — неизвестно. «Как нам всем стало очевидно, московские власти перебросили ответственность на власти региональные, а региональные власти просто не в силах контролировать свою подшефную территорию», — говорит один из бойцов.

«Бойцам „Русского добровольческого корпуса“ не с кем разговаривать, поэтому мы берем власть в свои руки», — продолжил он.

13:21 В зоне затопления в Херсонской области — повышенная минная опасность

Об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта Украины. В результате подрыва плотины Каховской ГЭС «вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками воды», говорится в заявлении ведомства.

13:17 Лидеры стран Балтии о разрушении Каховской ГЭС:

Президент Литвы Гитана Науседа заявил, что «сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентной атаки России против украинской гражданской инфраструктуры». «Разрушение крупной плотины является военным преступлением, которое напрямую угрожает тысячам людей. Россия должна ответить за это. И Украина должна одержать победу в этой войне, чтобы остаться в безопасности», — написал Науседа.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, который вскоре займет кресло президента страны, написал: «Латвия решительно осуждает преднамеренное разрушение Россией Новокаховской плотины на Украине. Это экологическая катастрофа, жизни людей находятся под угрозой. Россия является террористическим государством и ее нужно остановить. Мы должны усилить поддержку Украины и привлечь военных преступников к ответственности».

Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что разрушение Каховской плотины «является еще одним террористическим актом, который поставит под угрозу жизни тысяч украинских мирных жителей». «Это будет еще одним пунктом обвинения в спике для московских преступников, находящихся у власти», — добавил эстонский президент.

13:02 В Днепр попало 150 тонн машинного масла

Об этом сообщили в офисе президента Украины после экстренного заседания СНБО страны. Сообщается, что есть риск дальнейшей утечки в объеме до 300 тонн.

12:56 Спасатели, полиция и волонтеры эвакуировали уже около тысячи человек из затопленных районов Херсонской области — ГСЧС

По состоянию на 13 часов по местному времени силами ГСЧС, Нацполиции и волонтеров из затопленных районов Херсонской области эвакуированы около тысячи человек. Об этом сообщает ГСЧС.

Сообщается, что для оказания помощи местному населению из Киева была направлена мобильно-оперативная группа специалистов ГСЧС, техника повышенной проходимости, привлечены дополнительные силы и средства: лодки, болотоходы «Богун», плавающие транспортеры, мобильные очистные станции и транспортные средства для подвоза питьевой воды.

12:47 Украина намерена требовать созыва заседания Совбеза ООН и обратится в МУС в связи с разрушением Каховской ГЭС

В офисе президента Украины по итогам экстренного заседания СНБО сообщили, что участники заседания согласовали комплекс международных мероприятий в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Среди них — созыв Совета Безопасности ООН, обращение в международные природоохранные организации и в Международный уголовный суд (МУС), «поскольку такие действия россиян содержат явные признаки нарушения Женевской конвенции».

12:41 В Кремле отвергли причастность РФ к подрыву Каховской ГЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС результатом спланированной диверсии украинской стороны.

«Однозначно, что эта диверсия ставила одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище и, соответственно, сокращается подача в канал, резко сокращается», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, диверсия связана также с отсутствием успехов украинского контрнаступления. «Эти наступательные действия захлебываются», — заявил представитель Кремля.

Ранее представители оккупационных властей говорили, что разрушение плотины связано с регулярными обстрелами Каховской ГЭС.

12:30 Мэр Киева: «В столице ситуация с водоснабжением остается стабильной»

«По сообщению «Киевводоканала», ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища не скажется на водоснабжении Киева», — заявил Виталий Кличко.

По его словам, ситуация с водоснабжением в городе остается стабильной.

«Все гидротехнические постройки работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет. Киев продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме», — написал мэр.

12:20 Канцлер ФРГ назвал подрыв Каховской ГЭС «новым измерением в войне»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что разрушение Каховской ГЭС придает войне России против Украины «новое измерение». Однако он не стал напрямую возлагать ответственность за случившееся на Москву.

«Это то, что согласуется со многими преступлениями, которые, как мы видели, совершались российскими солдатами в Украине, и является частью военных действий, в ходе которых были атакованы гражданские объекты — города, деревни, больницы, школы», — заявил Олаф Шольц (цитата по DW).

11:57 Гросси: разрушение Каховской ГЭС привело к «значительному снижению» уровня водоема, откуда подается вода для охлаждения ЗАЭС

В заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси говорится, что разрушение Каховской плотины привело к «значительному снижению уровня водохранилища, используемого для подачи охлаждающей воды на ЗАЭС».

«Отсутствие охлаждающей воды в основных охлаждающих системах в течение длительного периода времени приведет к расплавлению топлива и неработоспособности аварийных дизель-генераторов», — отметил гендиректор МАГАТЭ.

По нынешней оценке экспертов МАГАТЭ, непосредственного риска для безопасности ЗАЭС нет.

«Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС были проинформированы о том, что повреждение плотины в Новой Каховке в настоящее время приводит к уменьшению уровня водохранилища примерно на 5 см в час», — заявил Гроссии.

Основная линия охлаждающей воды подается из резервуара и перекачивается по каналам вблизи теплостанции на АЭС. «Предполагается, что воды по этому маршруту должно хватить на несколько дней. Вода в водохранилище была на отметке 16,4 м в 8 утра. Если она опустится ниже 12,7 м, то ее уже нельзя перекачивать», — пояснил Гросси.

Представители миссии МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что работники станции прилагают усилия, чтобы закачать как можно больше воды в своиз каналы охлаждения и связанные с ними системы. НА ЗАЭС также остановлено второстепенное потребление воды. Кроме того, «существует ряд альтернативных источников воды», — указывает Гросси.

My statement today to the @IAEAorg Board of Governors following damage to #Ukraine’s Kakhovka dam. (part 1/2)



Full statement: https://t.co/hoAwn5kAZk pic.twitter.com/H5DGEyLX3e — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 6, 2023

11:40 Глава МИД Украины возмутился формулировками некоторых западных СМИ в связи с разрушением Каховской ГЭС

«Возмущает, когда некоторые СМИ сообщают, что „Киев и Москва обвиняют друг друга“ в разрушении Каховской ГЭС. Это ставит факты и пропаганду в равные условия. Украина столкнулась с огромным гуманитарным и экологическим кризисом. Игнорировать этот факт — значит играть в российскую игру „не все так очевидно“», — написал Дмитрий Кулеба в твиттере.

Ранее Кулеба назвал подрыв Каховской ГЭС «ужасным военным преступлением» и, вероятно, «крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия».

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала разрушение Каховской ГЭС «преступным и безрассудным».

«Атака на Каховскую ГЭС — это военное преступление, Россия и ее прокси будут привлечены к ответственности — председатель Европейского совета», — заявил, со своей стороны, председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Как сообщает «Агентство», SINT-аналитики допустили, что плотина Каховской ГЭС могла разрушиться не из-за подрыва, а из-за полученных ранее повреждений. Однако журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил в твиттере, что очевидцы рассказали изданию об «оглушительном взрыве», который был слышен утром в Каховке.

11:30 Новая Каховка затоплена после разрушений на Каховской ГЭС — оккупационный «мэр»

Оккупационный «мэр» Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире российского телеканала «Россия 1» заявил, что город затоплен после разрушений на Каховской ГЭС. Его слова приводит агентство «ТАСС.

На территории Новокаховского городского округа оккупационные «власти» ввели режим ЧС.

Судя по видео, опубликованным с места катастрофы, сама ГЭС ушла под воду, а к дому культуры в центре города приплыли лебеди.

11:20 Реакция ООН на разрушение Каховской ГЭС:

«Разрушение Каховской плотины подвергает опасности тысячи мирных жителей, многие из которых остались без дома и остро нуждаются в гуманитарной помощи. Гражданские лица и гражданская инфраструктура не должны быть мишенью», — заявили в Уравлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

The destruction of the Kakhovka Dam puts thousands of civilians in danger, leaving many with no homes and in dire humanitarian need.



Civilians and civilian infrastructure are #NotATarget! pic.twitter.com/f79AsT8KvT — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) June 6, 2023

11:18 Премьер Украины: Жертв среди населения после подрыва Каховской ГЭС нет

Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам проведения заседания комиссии по разрушению Каховской ГЭС.

По его словам, сейчас перед украинскими властями стоят четыре главные задачи.

📌 организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.

📌 Не допустить развития худшего сценария на ЗАЭС. Сейчас ситуация конролируемая

📌 Обеспечить население питьевой водой.

📌 Оценить экологические последствия техногенной катастрофы.

11:14 Генеральный секретарь НАТО о разрушении Каховской ГЭС:

«Разрушение Каховской дамбы сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны, которую ведет Россия в Украине», — написал в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

10:54 Оккупационные «власти» объявили об эвакуации на левобережье Херсонской области

Оккупационные «власти» объявили эвакуацию жителей прибрежных районов подконтрольной им части Херсонской области.

«Места сбора граждан для эвакуации доводятся на местах главами местных ВГА», — говорится в телеграм-канале организованного РФ оккупационного «министерства труда и социальной политики Херсонской области».

11:02 Назначенный РФ «директор» ЗАЭС: разрушение Каховской ГЭС не угрожает безопасности атомной станции

Все блоки Запорожской атомной электростанции остановлены, заявил назначенный оккупационными властями «директор» АЭС Юрий Черничук. Его заявление приводится в телеграм-канале ЗАЭС, которая контролируется российским «Росатомом».

«5 блоков находятся в состоянии „холодный останов“, 1 в состоянии „горячий останов“. Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м», — сообщил Черничук.

«Вода, охлаждающая бассейны выдержки отработанного ядерного топлива, это замкнутый контур, который не имеет непосредственного контакта с окружающей средой и водой Каховского водохранилища. Система отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и несколькими альтернативными источниками», — пояснил он.

Ранее сегодня в МАГАТЭ заявили, что непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС из-за разрушения Каховской ГЭС нет.

В украинском «Энергоатоме», напротив, сегодня утром отметили, что подрыв Каховской ГЭС «усиливает угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре».

10:49 «Делаем все, чтобы спасти людей»: Зеленский провел срочное заседание СНБО

Как сообщается в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского, в зоне подтопления около 80 населенных пунктов. Он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

«Делаем все, чтобы спасти людей. Задействованы все службы, военные, правительство, офис», — говорится в телеграм-канале президента Украины.

«На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности», — заявил Владимир Зеленский.

10:42 ВСУ: Подрыв ГЭС не остановит украинское контрнаступление

«Украина обеспечена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных преград. Коварные действия противника, которые создают социальный и экономический кризис, не остановят Силы обороны Украины, которые готовы освободить оккупированные территории Украины», — заявили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ

Ранее сегодня утром советница главы офиса президента Украины Дарья Заривна заявила, что подрыв Каховской ГЭС — это попытка сорвать украинское наступление.

10:26 Из Херсона эвакуируют людей. Гидропарк и нефтегавань затоплены — глава горадминистрации

В районе Остров в Херсоне продолжается эвакуация из трех пунктов сбора. Гидропарк и нефтегавать уже затоплены. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, есть угроза подтопления также района речного порта, Антоновского и Садовского старостинского округов.

«В настоящее время, водоснабжение и водоотведение обеспечиваются в полном объеме, кроме микрорайона Остров, где временно отсутствует электроснабжение, которое отключили в целях безопасности», — написал Мрочко, призвавший горожан сохранять спокойствие.

10:09 По сообщениям, жители Кривого Рога массово закупают питьевую воду в магазинах. В городе ограничивают потребление воды

Тем временем глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул объявил, что в городе ограничивают потребление воды для населения и промышленности.

«Ограничиваем промышленные предприятия в потреблении воды, а на ночь, с 22:00 до 5:00 будем снижать давление в трубах для населения. Вода будет работать только на циркуляцию и доходить до 1–2 этажей домов максимум. Но это только ночью, днем вода будет. Ситуация непростая, но контролируемая», — сказал он изданию «Страна».

По его словам, городские власти готовились к такому сценарию последний год. Он отметил, что 70% воды, которую потребляет Кривой Рог, идет из Каховского водохранилища. Из-за падения уровня воды там, в Кривом Роге будут проблемы с водоснабжением.

«Мы понимали уже год назад, что такое возможно, и провели много технических мероприятий. Проложили больше 14 км труб, оптимизируя систему водоснабжения. Поэтому у нас есть некая фора по времени, чтобы понять, насколько упадет уровень воды в Каховке», — сказал Викул.

10:05 Подоляк: Разрушение Каховской ГЭС внесет коррективы в планы контрнаступления, но принципиально это только обострит желание ускорить деоккупацию

09:55 В Новой Каховке затопило зоопарк — легитимный мэр

Законный мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии «Украинской правде» сообщил, что в результате разрушения ГЭС город затапливает.

По состоянию на 6:30 утра уже были подтоплены зоопарк «Казкова діброва», летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко, затоплены кафе, детская площадка, лодочная станция, яхт-клуб, вода подошла к Днепровскому проспекту, сказал он.

По словам Коваленко, сейчас трудно получить информацию из города, потому что в оккупированной Новой Каховке есть перебои с интернетом.

09:50 О том, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, заявляют и оккупационные «власти»

Каховская ГЭС не может быть отремонтировала, ее предстоит отстроить заново, заявил оккупационный «мэр» Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире российского телеканала «Россия 24» (цитата по «РБК»). «Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен», — сказал он.

Ранее о том, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению заявили в крупнейшей гидрогенерирующей компании Украины «Укргидроэнерго».

09:46 Подоляк: По предварительным данным, Каховскую ГЭС подорвала 205-я мотострелковая бригада ВС РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Breakfast Show заявил, что, по данным украинской разведки, подрыв Каховской ГЭС осуществила 205-я мотострелковая бригада ВС РФ. Он подчеркнул, это был внутренний подрыв.

«Это предварительная информация. Безусловно, сейчас все будет проверяться. Она [бригада] локализована там и, соответственно, есть предварительные данные, что это представители 205-й мотострелковой [бригады]», — сказал Подоляк.

09:26 Атака на Каховскую ГЭС — это военное преступление, Россия и ее прокси будут привлечены к ответственности — председатель Европейского совета

«Шокирован беспрецедентной атакой на Новокаховскую плотину. Разрушение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление — и мы привлечем Россию и ее прокси к ответственности», — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

09:21 Оккупационный «глава» Крыма Аксенов: есть риск обмеления Северо-Крымского канала

Оккупационный «глава» Крыма Сергей заявил, что в связи с подрывом Каховской ГЭС угрозы подтопления в Крыму нет, но есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.

«В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале», — заявил Аксенов.

При этом оккупационные «власти» Новой Каховки утверждают, что угрозы обмеления Северо-Крымского канала нет.

09:14 Кадры затопления района Острова в Херсоне

09:04 Ермак: Разрушение Каховской ГЭС — крупнейшая рукотворная и техногенная катастрофа в мире за десятилетия

«Разрушение Каховской ГЭС — это крупнейшая рукотворная и техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия, которая убивает экологию и негативно повлияет на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы», — подчеркнул глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Безумная цель остановить наступление Сил обороны и избежать поражения и позора руководит кремлевскими преступниками. Они готовы на все, чтобы поднять ставки в этой войне», — заявил он.

По его словам, россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсонской области и в Крыму, возможное уничтожение части населенных пунктов и биосферы. «Также их действия несут угрозу для ЗАЭС», — подчеркнул Ермак.

По его словам, разрушение Каховской ГЭС — это еще и удар по глобальной продовольственной безопасности, которую РФ «хочет подорвать», «потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины».

Ермак подчеркнул необходимость обеспечить наказание для РФ на международоном уровне.

08:54 Оккупационные «власти» Новой Каховки: ГЭС повреждена из-за попадания украинских ракет, угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет

Оккупационные «власти» Новой Каховки утверждают, что в результате попадания украинских ракет разрушены шандоры Каховской ГЭС. Речь идет о балках, предназначенных для перекрытия водопропускного отверстия.

Также поставленные Россией «власти» утверждают, что нет угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала.

«Головная станция СКК находится выше плотины. Топит дачные поселки и Цюрупинск с Голой пристанью. Максимальный подьем воды — 12 метров. В этих населенных пунктах нет света и воды, жители сами уехали. Вода сойдет через пару тройку дней», — говорится в заявлении оккупационной «администрации» Новой Каховки.

08:52 Фото из Антоновки, прибрежного поселка в пригороде Херсона

08:48 В Украине возбуждено дело об экоциде в связи с разрушением Каховской ГЭС

В связи с разрушением Каховской ГЭС начато досудебное расследование «по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны», — заявили в офисе генпрокурора Украины.

08:44 МАГАТЭ: Непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС нет

Непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС из-за разрушения Каховской ГЭС нет, заявили в МАГАТЭ. Там указали, что в курсе сообщений о повреждении плотины Каховской ГЭС и внимательно следят за ситуацией.

08:34 Около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области в критической зоне — глава ОВА

По состоянию на 7:30 утра по местному времени полностью или частично затоплены ряд населенных пуктов в Херсонской области и микрорайон Корабел в Херсоне, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Мы понимаем что будут подтоплены еще другие населенные пункты, готовы к этому. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсонщины в критической зоне», — заявил Прокудин.

Он сообщил, что организована эвакуация жителей находящихся в опасности населенных пунктов автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города.

08:25 «Укргидроэнерго»: Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению

«В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит», — заявили в крупнейшей гидрогенерирующей компании Украины «Укргидроэнерго».

«По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней», — отмечается в заявлении.

08:21 Владимир Зеленский: «Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину»

«Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. (…) Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что в связи с разрушением Каховской ГЭС созвал СНБО.

08:09 Оккупационный «мэр» Новой Каховки: верхняя часть дамбы Каховской ГЭС разрушена из-за обстрела, сама дамба уцелела

Поставленный РФ в качестве «мэра» оккупированной Новой Каховки Владимир Леонтьев сначала опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС. Затем он заявил, что в результате обстрела была разрушена верхняя часть станции с шандорами (балками для перекрытия водопропускного отверстия), но сама дамба уцелела.

По его словам, в результате разрушения шандоров вода из Каховского водохранилища неконтролируемо сбрасывается ниже по течению.

Эвакуация населения из города не требуется, однако она может понадобиться в населенных пунктах ниже по течению — Корсунках и Днепрянах, заявил Леонтьев.

«Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет», — заверил оккупационный ставленник.

08:02 Россия ночью атаковала Украину 35 крылатыми ракетами, все они сбиты — Воздушные силы ВСУ

В ночь на 6 июня, в период с 3 до 4 часов, российские войска нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атака была совершена из района Каспийского моря с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Украинская ПВО унивтожила все 35 ракет. Большинство ракет направлялось в направлении Киева — в зону ответственности воздушного командования «Центр», отмечается в заявлении.

07:54 Подрыв Каховской ГЭС — это попытка сорвать украинское наступление — советник главы офиса президента Украины

Подрыв российскими военными Каховской ГЭС — это попытка сорвать наступления сил обороны Украины, — написала советник главы офиса президента Украины Дарья Заривна.

«Подрыв Каховской ГЭС россиянами — это максимальная неадекватность. Эти действия несут реальную угрозу уничтожения населенных пунктов и биосферы. Ряд населенных пунктов уже полностью или частично затоплены», — подчеркнула Дарья Заривна.

«Также подрыв Каховской ГЭС означает, что Крым останется без воды», — написала она. Советник главы офиса президента Украины добавила, что это создает риски для ЗАЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов.

07:46 «Энергоаэтом»: подрыв дамбы Каховской ГЭС — дополнительная угроза Запорожской АЭС

В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой оккупированной ЗАЭС, говорится в сообщении «Энергоатома», оператора атомных электростанций Украины.

«Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции», — говорится в заявлении «Энергоатома».

07:33 Украинские власти обвинили РФ в подрыве Каховской ГЭС и объявили эвакуацию в Херсонской области

Российские войска подорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области, заявило украинское оперативное командовние «Юг». «В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают», — говорится в сообщении военных.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил, что российская армия подорвала Каховскую ГЭС. По его словам, вода достигнет критического уровня через 5 часов. Из опасных районов правобережья, где происходит затопление, организована эвакуация местного населения на автобусах, заявил Прокудин.

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