«Беспрецедентные последствия» для природы: экологи бьют тревогу после катастрофы на Каховской ГЭС

Первые лица Украины назвали подрыв плотины Каховской ГЭС крупнейшим за последние десятилетия «экоцидом». Украинские экологические организации полагают, что разрушение ГЭС может иметь «беспрецедентные» последствия для окружающей среды.

Реклама Читать далее

«Даже в краткосрочной перспективе последствия этого террористического акта, по уничтожению россиянами Каховской ГЭС, для природы и людей катастрофические, ведь масштабы уничтожения диких животных, природных экосистем и целых национальных парков несравнимо большие, чем последствия для дикой природы всех военных действий с февраля 2022 года», — говорится в докладе Украинской природоохранной группы (UNCG), опубликованным спустя сутки после разрушения Каховской ГЭС.

Каховское водохранилище — второе по площади водохранилище в Украине (площадь — 2155 км²) и первое по объему воды (объем воды — 18,19 км³), расположенное в трех областях Украины (Запорожская, Днепропетровская и Херсонская) и длиной 240 км. Сооружениями гидроузла протяженностью почти 4 км уровень г. Днепр был поднят на 16 м. Поэтому негативные последствия этого теракта для дикой природы проявятся на площади не менее 5000 км² (зона затопления и зона осушения). Только зона, которая была покрыта водами водохранилища последние 68 лет, и теперь по меньшей мере на годы оказывается под открытым небом, будет больше 1000 км²!»,

— подчеркивается в этом документе.

Улицы Херсона после разрушения Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года. © AP / Libkos

Украинский Центр экологических инициатив Ecoaction предупреждает о «потенциальной массовой гибели водных организмов (рыбы, моллюсков, ракообразных, микроорганизмов, водной растительности)», а также грызунов, некоторые из которых уже находятся под угрозой исчезновения, что «приведет к ухудшению качества воды из-за разложения мертвых организмов».

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал в этот вторник видео из села Марьянское в ста километрах от плотины ГЭС, на котором видны тысячи мертвых рыб. Он назвал массовый мор рыбы «рукотворным экоцидом, который осуществляет Россия».

В докладе Украинской природоохранной группы отдельно говорится о воздействии катастрофы на рыбные ресурсы:

Украина теряет огромные рыбные запасы. Каховское водохранилище, как и плавни Нижнего Днепра, являются одними из самых больших в Украине мест концентрации пресноводных промысловых видов рыб. На момент теракта только в Каховском водохранилище насчитывалось не менее 43 видов рыб, из которых 20 видов имеют промысловое значение (годовые уловы составляли до 2,6 тыс. тонн). На восстановление таких запасов уйдет минимум 7-10 летКроме того, в результате обмеления Каховского водохранилища, скорее всего, прекратит свое существование зимовальная яма в акватории Республиканского залива на территории Национального природного парка «Каменская Сечь». Подавляющее большинство всех рыб, населявших водохранилище, будет отнесено в море и погибнет в соленой воде».

Экологи также отмечают, что вместе с информацией о гибели рыбного населения, можно утверждать, что подавляющее большинство всех живых организмов, населявших Каховское водохранилище, уже погибло или погибнет в ближайшие дни.

«Оценить влияние осушения водохранилища на популяцию птиц до конца пока невозможно, — говорится в докладе Украинской природоохранной группы. — Однако уже сейчас можно говорить, что из-за почти полного исчезновения Каховского водохранилища на этой территории исчезнет ряд видов гнездящихся в этих местах птиц — это мартины, крячки и другие».

Уверенно можно констатировать — масштабы этой катастрофы сложно сравнить с известными событиями в Украине. За последние 90 лет пойма реки Днепр в Украине была зарегулирована (созданы шесть плотин) и заселена животными, не имеющими действенных механизмов спасения от затопления. Практически мгновенное повышение уровня воды на пониженных участках и, тем более, на островах не оставляет шансов большинству наземных животных (млекопитающие, пресмыкающиеся, насекомые и т.п.) и колониям большинства видов птиц. Популяциям некоторых видов за один день 6 июня был нанесен возможно больший удар, чем за последние 100 лет,

— отмечают экологи в своем докладе.

Домашние и содержащиеся в неволе животные также находятся в опасности, предупреждают в Международном фонде защиты животных (IFAW), который также называет ситуацию «катастрофической».

«Приюты уже переполнены просьбами о спасении. В Новой Каховке (...) небольшой зоопарк был полностью затоплен — все животные, кроме лебедей, погибли», — говорит в комментарии AFP Наталья Гозак, представитель IFAW в Украине.

Затопленные улицы Херсона после разрушения Каховской ГЭС, 7 июня 2023 года. AP - Libkos

Флора также находится под угрозой — в особенности та, что находится выше плотины, прогнозирует Ecoaction.

В непосредственной опасности оказались и несколько национальных природных парков Украины, включая Черноморский биосферный заповедник, включенный в список ЮНЕСКО.

Взрыв на Каховской ГЭС может иметь последствия и для Черного моря. В частности разрушение плотины привело к попаданию в воду большого количества горюче-смазочных материалов, которые токсичны и могут образовывать пленку на поверхности воды.

Кроме того, затопление населенных пунктов, включая размещенные в них выгребные ямы, сельскохозяйственные земли, автозаправки и другие источники загрязнений, означает попадание в море нетипично большого объема загрязнителей, что может повлиять на различные группы живых организмов — от планктона до китообразных. Следует упомянуть и о наличии в придонных отложениях водохранилища тяжелых металлов и других загрязнителей, которые накапливались десятилетиями из выбросов промышленных предприятий Запорожья, Днепра, Каменского… Большой объем загрязненных пресных вод в сочетании с летними жаркими условиями может спровоцировать массовое развитие микроорганизмов и водорослей и повлиять на цветение воды со всеми негативными последствиями этого явления»,

— подчеркивают эксперты из UNCG.

Экологи отмечают, что анализируют последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС только для дикой природы, но не менее важны последствия для экономики, энергетики, населения и ядерной безопасности Украины, которые должны быть оценены соответствующими специалистами.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться