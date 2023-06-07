В Харьковской области произошла утечка аммиака из-за разгерметизации трубопровода

Разгерметизация аммиакопровода «Тольятти-Одесса» произошла 5 июня в районе села Масютовка в Купянском районе, заявил глава областной администрации Олег Синегубов. Российские власти говорят о пострадавших среди мирного населения, по данным украинских властей, превышения нормы аммиака в воздухе не было зафиксировано.

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По словам Синегубова, утечка аммиака произошла на участке протяженностью 2,3 км, концентрация вещества в воздухе не превышала предельную допустимую норму. В момент разгерметизации аммиакопровод был перекрыт, в трубе находились технические остатки, уточнил глава администрации.

Вечером 6 июня сообщалось о взрывах в районе аммиакопровода, по данным местных властей, аммиака в воздухе не было зафиксировано.

Украинские власти называют причиной разгерметизации обстрелы со стороны России.

Минобороны России заявило, что 5 июня аммиакопровод «Тольятти-Одесса» взорвала украинская диверсионная группа. По данным министерства, есть пострадавшие среди мирного населения, сейчас идет стравливание остатков аммиака.

Российские военные блогеры опубликовали видео, на которых, как утверждается, снято облако аммиака в лесу под Харьковом. Военкоры Даниил Безсонов и Александр Харченко утверждают, что аммиакопровод подорвала Украина после того, как Россия остановила регистрацию судов в рамках зерновой сделки из-за отсутствия российского экспорта аммиака. Перезапуск работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» был одним из российских условий в сделке по вывозу зерна из украинских портов.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины назвал опубликованное видео фейком.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был приостановлен транзит российского аммиака по трубопроводу «Тольятти-Одесса» через территорию Украины. Оператором украинской части этого трубопровода, протяженность которой составляет 1,018 тысячи километров, является госпредприятие «Укрхимтрансамиак». Непосредственно поставкой российского аммиака на экспорт после доставки по трубопроводу занимался государственный Одесский припортовый завод. До вторжения россияне экспортировали 4,4 млн. тонн аммиака, около половины транспортировалось в украинский порт «Южный».

Как отмечает РБК-Укаина, президент Владимир Зеленский предлагал обсудить возобновление транзита российского аммиака через украинскую территорию в обмен на военнопленных. РФ отказалась от обмена, предложив включить транзит в «зерновую сделку».

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