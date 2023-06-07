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469-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

Среда, 7 июня, — 469-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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Жители покидают свои дома после прорыва Каховской ГЭС.
Жители покидают свои дома после прорыва Каховской ГЭС. REUTERS - ALINA SMUTKO
RFI
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11:08 На правом берегу Днепра в Херсонской области затоплено около 10 тысяч гектаров полей 

Об этом сообщает министерство агрополитики Украины.

В сообщении говорится, что на левом берегу Днепра, где находились оккупированные Россией территории, затопленные площади еще в несколько раз больше.

Без воды остались 94% оросительных систем в Херсонской, 74% — в Запорожской и 30% — в Днепропетровской областях, что может превратить поля на юге Украины в пустыни. В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс га.

Ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн. Только что закончился период нереста, и в результате падения уровня воды на обмелевших участках икра высохнет. 

Еще одной проблемой станет попадание пресноводной рыбы и других биоресурсов в Черное море и их и гибель. Черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.

10:45 Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что на бахмутском направлении российские вооруженные силы теряют позиции

Об этом военачальник написал в своем телеграм-канале:

Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом

10:34 Минздрав Украины: Опасные для здоровья химические вещества, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, туалетов и свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на затопленной территории

Минздрав предупредил жителей затопленных территорий о необходимости сократить риск возникновения инфекционных заболеваний. Ведомство советует пить и использовать для приготовления пищи бутилированную воду или воду, которую доставили экстренные службы, а также не употреблять продукты, которые могли попасть в воду из реки.

10:15 На активистов «Весны» и еще троих человек завели новое уголовное дело по нескольким статьям

Об этом сообщают ОВД-Инфо и правозащитный проект «Первый отдел».

На Василия Неустроева завели уголовное дело сразу по статьям об организации экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 282.1 УК) о публичных призывах к действиям против безопасности государства, совершенным организованной группой (ч. 3 ст. 280.4 УК), о распространении «фейков» об армии РФ группой лиц по мотиву ненависти (п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), о распространение группой лиц неуважительных сведений о днях воинской славы (ч. 4 ст. 354.1 УК), о склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК) и о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК).

Об пунктах обвинения другим задержанным пока не известно. В Санкт-Петербурге у Затеева, Хорошенина и Неустроева прошли обыски. Всех задержанных перевезли в Москву.

10:05 На правом берегу Днепра затоплено 1852 дома

Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин:

В течение ночи чрезвычайных событий не зафиксировано. Интенсивность подтопления уменьшается. Однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов. Этой ночью начало подтапливать Белозерскую общину, до которой вода вчера еще не добралась.

По состоянию на 6 утра эвакуированы 1 тысяча 457 человек, подавляющее большинство из них — жители микрорайна Корабел. 

09:53 Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву после разрушения Каховской ГЭС

На встрече с журналистами Байден заявил: «Мы никуда не уходим. Мы будем помогать Украине».

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что в Вашингтоне пока нет уверенности относительно того, что явилось причиной прорыва дамбы Каховской ГЭС. У

09:35 Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки Херсонской области. На них виден масштаб наводнения, вызванного прорывом дамбы Каховской ГЭС

Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.
Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

 

 

В сообщении Maxar Technologies говорится, что снимки охватывают более 2500 кв. км между Новой Каховкой и устьем Днепра.

На снимках видно, что плотина и н гидротехнические сооружения  полностью затоплены, сохранились лишь отдельные структуры.

На фотографиях видны затопленные населенные пункты. Некоторые из них полностью ушли под воду, в том числе сельскохозяйственные территории и объекты инфраструктуры. От зданий виднеются только крыши.

Херсонская область после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Спутниковый снимок Maxar Technologies.
Херсонская область после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Спутниковый снимок Maxar Technologies. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

09:14 Президент Украины Владимир Зеленский призвал международные организации и государства отреагировать на взрыв Каховской гидроэлектростанции

Зеленский заявил в обращении, что в зоне затопления, где до войны жили более ста тысяч человек, остаются десятки тысяч жителей.

Я обращаюсь ко всем в мире, кто ценит жизнь. Сегодня на нашей украинской земле российские оккупанты совершили самое большое преступление экоцида, и не только за время этой войны, а за десятки лет.

Фактически уничтожено Каховское водохранилище — одно из крупнейших в Украине. 18 миллиардов кубометров воды.

Все сооружения Каховской гидроэлектростанции, ее дамба находились на оккупированной территории под полным контролем российских оккупантов.

Еще осенью прошлого года мы имели информацию о минировании оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Они сделали это специально. Во-первых, чтобы шантажировать мир. Во-вторых, чтобы взорвать дамбу и использовать наводнение как оружие. 

Зеленский заявил, что Украине нужен немедленный и максимально единый ответ на российский террор: «От Совета Безопасности ООН до каждого международного института, каждого государства, каждого лидера: российские террористы должны покинуть всю нашу территорию».

Преднамеренное разрушение плотины ГЭС террористами выглядит одинаково со всех уголков мира. Для Африки, Европы, США, Китая, Австралии и Индии техногенные катастрофы — это зло. Мы должны остановить русское зло. Все остальные террористы в мире должны увидеть, что терроризм наказывается всем миром.

Владимир Зеленский

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