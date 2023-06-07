469-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

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Среда, 7 июня, — 469-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

11:08 На правом берегу Днепра в Херсонской области затоплено около 10 тысяч гектаров полей

Об этом сообщает министерство агрополитики Украины.

В сообщении говорится, что на левом берегу Днепра, где находились оккупированные Россией территории, затопленные площади еще в несколько раз больше.

Без воды остались 94% оросительных систем в Херсонской, 74% — в Запорожской и 30% — в Днепропетровской областях, что может превратить поля на юге Украины в пустыни. В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс га.

Ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн. Только что закончился период нереста, и в результате падения уровня воды на обмелевших участках икра высохнет.

Еще одной проблемой станет попадание пресноводной рыбы и других биоресурсов в Черное море и их и гибель. Черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.

10:45 Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что на бахмутском направлении российские вооруженные силы теряют позиции

Об этом военачальник написал в своем телеграм-канале:

Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом

10:34 Минздрав Украины: Опасные для здоровья химические вещества, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, туалетов и свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на затопленной территории

Минздрав предупредил жителей затопленных территорий о необходимости сократить риск возникновения инфекционных заболеваний. Ведомство советует пить и использовать для приготовления пищи бутилированную воду или воду, которую доставили экстренные службы, а также не употреблять продукты, которые могли попасть в воду из реки.

10:15 На активистов «Весны» и еще троих человек завели новое уголовное дело по нескольким статьям

Об этом сообщают ОВД-Инфо и правозащитный проект «Первый отдел».

На Василия Неустроева завели уголовное дело сразу по статьям об организации экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 282.1 УК) о публичных призывах к действиям против безопасности государства, совершенным организованной группой (ч. 3 ст. 280.4 УК), о распространении «фейков» об армии РФ группой лиц по мотиву ненависти (п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), о распространение группой лиц неуважительных сведений о днях воинской славы (ч. 4 ст. 354.1 УК), о склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК) и о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК).

Об пунктах обвинения другим задержанным пока не известно. В Санкт-Петербурге у Затеева, Хорошенина и Неустроева прошли обыски. Всех задержанных перевезли в Москву.

10:05 На правом берегу Днепра затоплено 1852 дома

Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин:

В течение ночи чрезвычайных событий не зафиксировано. Интенсивность подтопления уменьшается. Однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов. Этой ночью начало подтапливать Белозерскую общину, до которой вода вчера еще не добралась.

По состоянию на 6 утра эвакуированы 1 тысяча 457 человек, подавляющее большинство из них — жители микрорайна Корабел.

09:53 Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву после разрушения Каховской ГЭС

На встрече с журналистами Байден заявил: «Мы никуда не уходим. Мы будем помогать Украине».

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что в Вашингтоне пока нет уверенности относительно того, что явилось причиной прорыва дамбы Каховской ГЭС. У

09:35 Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки Херсонской области. На них виден масштаб наводнения, вызванного прорывом дамбы Каховской ГЭС

Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

В сообщении Maxar Technologies говорится, что снимки охватывают более 2500 кв. км между Новой Каховкой и устьем Днепра.

На снимках видно, что плотина и н гидротехнические сооружения полностью затоплены, сохранились лишь отдельные структуры.

На фотографиях видны затопленные населенные пункты. Некоторые из них полностью ушли под воду, в том числе сельскохозяйственные территории и объекты инфраструктуры. От зданий виднеются только крыши.

Херсонская область после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Спутниковый снимок Maxar Technologies. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

09:14 Президент Украины Владимир Зеленский призвал международные организации и государства отреагировать на взрыв Каховской гидроэлектростанции

Зеленский заявил в обращении, что в зоне затопления, где до войны жили более ста тысяч человек, остаются десятки тысяч жителей.

Я обращаюсь ко всем в мире, кто ценит жизнь. Сегодня на нашей украинской земле российские оккупанты совершили самое большое преступление экоцида, и не только за время этой войны, а за десятки лет. Фактически уничтожено Каховское водохранилище — одно из крупнейших в Украине. 18 миллиардов кубометров воды. Все сооружения Каховской гидроэлектростанции, ее дамба находились на оккупированной территории под полным контролем российских оккупантов. Еще осенью прошлого года мы имели информацию о минировании оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Они сделали это специально. Во-первых, чтобы шантажировать мир. Во-вторых, чтобы взорвать дамбу и использовать наводнение как оружие.

Зеленский заявил, что Украине нужен немедленный и максимально единый ответ на российский террор: «От Совета Безопасности ООН до каждого международного института, каждого государства, каждого лидера: российские террористы должны покинуть всю нашу территорию».

Преднамеренное разрушение плотины ГЭС террористами выглядит одинаково со всех уголков мира. Для Африки, Европы, США, Китая, Австралии и Индии техногенные катастрофы — это зло. Мы должны остановить русское зло. Все остальные террористы в мире должны увидеть, что терроризм наказывается всем миром. Владимир Зеленский

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