Чем опасен прорыв Каховской плотины для Запорожской АЭС?

Запорожская атомная электростанция, оккупированная российской армией, в очередной раз в опасности после частичного разрушения в минувший вторник плотины, вода из которой используется для охлаждения ядерного топлива и предотвращения ядерной аварии.

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«Непосредственной ядерной опасности нет», — заявило во вторник в Twitter Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), эксперты которого, присутствующие на месте, «внимательно следят за ситуацией».

О том же говорит Французский институт радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN), который также исключает «любой риск затопления, поскольку плотина находится ниже по течению, а не выше по течению», в 150 километрах, уточнил заместитель генерального директора IRSN Карин Эрвиу.

Руководство станции, установленное российскими оккупантами в этом районе, со своей стороны заверило, что ситуация находится под контролем. «На данный момент угрозы безопасности нет. Пять энергоблоков АЭС находятся в режиме холодной остановки, один энергоблок – в режиме горячей остановки», – указал в Telegram гендиректор станции Юрий Черничук.

Эта крупнейшая в Европе атомная электростанция ранее производила 20% электроэнергии Украины. Она продолжал функционировать в течение первых месяцев наступления российской армии, прежде чем была остановлена в сентябре. «Хорошей новостью является то, что шесть реакторов были остановлены несколько месяцев назад, поэтому число калорий, подлежащих эвакуации, меньше, чем на работающей станции», — объясняет Карин Эрвиу.

Однако украинские власти бьют тервогу. «Мир вновь оказался на грани ядерной катастрофы, потому что станция лишилась источника охлаждения», и «эта опасность сейчас стремительно возрастает», — заявил советник президента Украины Михаил Подоляк. Ущерб, нанесенный плотине, вызвал снижение уровня водохранилища «порядка девяти сантиметров в час», заявил во вторник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он предупредил, что если вода в водохранилище упадет ниже 12,7 метра, ее больше нельзя будет перекачивать для снабжения контуров охлаждения реакторов, что может произойти «в ближайшие несколько дней».

Но по данным МАГАТЭ, охлаждение реакторов может производиться перекачиванием воды из «бассейна удержания», расположенного поблизости, со станцией. «В настоящее время он заполнен и будет снабжать завод водой в течение нескольких месяцев», — сказал Гросси. «Жизненно важно, чтобы этот бассейн остался нетронутым. Необходимо поддерживать его целостность», — добавил он, сообщив, что выедет на место происшествия на следующей неделе.

В МАГАТЭ упоминаются и другие варианты охлаждения реакторов, такие как использование глубинных насосов, доступ к системе водоснабжения соседнего города Энергодар или даже использование пожарных машин для доставки воды.

Необходимо постоянно охлаждать топливо как в активной зоне реактора, так и в бассейнах выдержки, предназначенных для временного хранения отработанного ядерного топлива, выгружаемого из реактора, для снижения остаточного тепловыделения.

«Продолжительное отсутствие охлаждения может привести к аварии с расплавлением и выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду», — подчеркивает IRSN. Этот сценарий аналогичен тому, что произошло на Фукусиме в Японии во время землетрясения, вызвавшего цунами, в марте 2011 года. Если сотрудники украинской атомной станции прошли специальное обучение на случай аварийной ситуации, то разрушение плотины «еще намного ухудшит и без того сложную и непредсказуемую ситуацию», посетовал глава МАГАТЭ.

С момента захвата Запорожской атомной электростанции российской армией 4 марта 2022 года она несколько раз подвергалась обстрелам и семь раз отключалась от электросети.

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