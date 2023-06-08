Эмманюэль Макрон объявил об отправке экстренной помощи пострадавшим от разрушения плотины на Каховской ГЭС

Эммануэль Макрон объявил в среду об отправке «в ближайшие несколько часов» «помощи для удовлетворения неотложных потребностей» Украины после разрушения плотины Каховской ГЭС.

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Эмманюэль Макрон объявил об отправке экстренной помощи пострадавшим от разрушения плотины на Каховской ГЭС.
Эмманюэль Макрон объявил об отправке экстренной помощи пострадавшим от разрушения плотины на Каховской ГЭС. © via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
RFI
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«Франция осуждает этот гнусный акт, который ставит под угрозу население», — написал президент Франции в Twitter после телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Я выразил президенту Зеленскому свою солидарность с его народом после атаки на Каховскую плотину», — добавил он.

 

 

Как сообщил Елисейский дворец, кризисный центр Министерства иностранных дел Франции в ближайшие часы направит первую партию гуманитарной помощи – лекарств, предметов гигиены и санитарии, а также средства для очистки воды.

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сказал об «экологических и гуманитарных последствиях российского теракта» и подчеркнул «неотложную потребность Украины в ликвидации последствий стихийного бедствия» в Херсонской области. В интервью немецким СМИ WeltTV и Bildв среду вечером Владимир Зеленский посетовал на отсутствие помощи со стороны ООН и Красного Креста.

В телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Эмманюэль Макрон «также выразил пожелание, чтобы гуманитарная помощь была оказана пострадавшему от наводнения населению Украины, проживающему на территориях, контролируемых российской армией», – заявили в Елисейском дворце.

Со своей стороны Владимир Зеленский сказал, что договорился с Макроном о «продолжении сотрудничества в вопросах обороны», в частности, по противовоздушной обороне украинских городов. «Мы надеемся, что обучение украинских пилотов начнется как можно скорее», — добавил он, а Франция пообещала «базовую» подготовку без предварительного определения типа самолетов, которые могут быть поставлены и использованы Киевом.

Президент Украины также поблагодарил своего французского коллегу за поддержку в Совете Безопасности ООН и обсудил «форматы гарантий безопасности для Украины» в преддверии запланированного на июль саммита НАТО в Вильнюсе.

По этому поводу Париж подтвердил, что цель состоит в том, чтобы «решительно наступать не только на земле», благодаря ожидаемому со стороны Киева контрнаступлению, «но и закрепить шансы на прочный мир».

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