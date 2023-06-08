470-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

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Четверг, 8 июня, — 470-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Танк ВСУ в Часовом Яре (неподалеку от Бахмута), где идут ожесточенные бои с российскими войсками. 07.06.2023

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook

09:20 В оккупированном Луганске прогремели взрывы

О нескольких взрывах сообщили местные телеграм-каналы, а также российские СМИ. Над городом, «в частности, в районе микрорайона „Городок“», поднимается черный дым, уточняет агентство УНИАН.

09:05 Глава Укргидроэнерго: на постройку новой Каховской ГЭС потребуется минимум 5 лет

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что разрушенная Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, а на постройку новой потребуется «минимум 5 лет» работы «в режиме 24/7». При этом он уточнил, что пока не известны «полные масштабы» разрушений станции, которая находится под контролем российских оккупантов. «Повреждена не только станция, но и переезды, водоснабжение, газоснабжение», — подчеркнул Сирота.

МВД Украины вечером 7 июня сообщило о том, что «повышение уровня воды в Херсоне все еще фиксируются, но темпы подъема снизились».

«Всего подтоплено 20 населенных пунктов на правом берегу Днепра», — добавили в ведомстве, уточнив, что «совместными усилиями удалось эвакуировать более 1900 человек, из них — 103 ребенка». Спасательные операции продолжаются.

Важно отменить, что к населенным пунктам на правом берегу Днепра в Херсонской области украинские власти пока не имеют доступа: они оккупированы российскими войсками.

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