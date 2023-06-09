На линии фронта на юге и в Бахмуте усилились бои. Контнаступление началось?

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в Украине началось контрнаступление ВСУ, которое многие месяцы анонсировали власти. Похожие заявления звучат в российских провластных телеграм-каналах: так называемые военкоры отмечают, что бои усилились в Запорожской области и в Бахмуте. Именно на юге эксперты говорили о потенциальных атаках украинских военных. В Киеве контрнаступление ожидаемо не комментируют: хотя и признают, что ВСУ пошли в наступление на Бахмутском направлении. Русская служба RFI собрало главное о, кажется, начавшемся контрнаступлении.

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Американские СМИ сообщают о контрнаступлении с уверенностью, основываясь как на источниках, близких к властям США, так и на событиях на фронте.

По данным The New York Times, на фронте задействовано большое количество западной военной техники, в том числе танки и бронированные машины. Среди них - немецкие танки «Леопард 2» и американские боевые машины пехоты «Брэдли».

«Похоже, что некоторые из новых бригад, которые Украина подготовила для этого контрнаступления, были задействованы, — сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, NYT. — Украинские силы добились некоторых тактических успехов и понесли потери».

К 9 июня у украинского контрнаступления можно просмотреть два основных направления - Бахмутское и Запорожское.

О боях в Бахмуте сообщают все стороны — и Россия, и Украина. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 7 июня сообщила, что ВСУ под этим городам перешли к наступательным действиям. «Там продолжаются ожесточенные бои. Враг имеет огромные потери», – сказала она, уточнив, что российские военные стягивают туда свои резервы и несут «огромные» потери.

Телеграм-канал «Русская весна», который ведется сторонниками вторжения России в Украину, также сообщает о жестких боях под Бахмутом. Издание отмечает попытки ВСУ атаковать позиции РФ на северном фланге Бахмута в районе Берховского водохранилища. «Бои идут не переставая», — говорится в сообщении так называемых «военкоров». По их словам, ВСУ терпят серьезные потери.

Об успехах украинской армии в этом районе сообщают аналитики ISW. ВСУ продвинулись почти на два километра к северу от Бахмута, отмечают исследователи.

«ВСУ вытеснили с позиций подразделения российской 57-й мотопехотной бригады (5-я общевойсковая армия, Восточный военный округ) и осужденных военнослужащих подразделения «Шторм-Z»», — говорится в публикации.

Продвижение Украины в районе Бахмута происходит после того, как Россия объявила о взятии города в конце мая. С поздравительным обращением выступил в том числе президент России Владимир Путин. Через несколько дней силы ЧВК Вагнера в лице ее основателя Евгения Пригожина объявили об отходе из города на фоне конфликта с Министерством обороны РФ — позиции наемников должна была занять регулярная армия.

Об атаках ВСУ на Запорожском направлении информации, исходящей от Украины, практически нет. В Киеве продолжают придерживаться тактики, в рамках которой о наступлении не сообщается почти ничего.

Ссылаясь на источники, газета Le Figaro пишет, что украинские силы в четверг продвинулись вперед к востоку от города Запорожье и к северу от Мелитополя и Бердянска. От девяти до двенадцати бригад были оснащены западной военной техникой, в том числе немецкими «Леопардами» и французскими бронеавтомобилями AMX-10 RC (часто его называют легких колесным танком).

NYT приводит слова неназванного высокопоставленного американского чиновника. Он утверждает, что именно эти атаки на юге и являются главным направлением контрнаступления, к которому готовились в Соединенных Штатах.

Российский военный эксперт Ян Матвеев считает, что атаки в Запорожье также свидетельствуют о начале контрнаступления.

Контрнаступление Украины началось? Похоже теперь — да



На Запорожском фронте ВСУ перешли от подготовительных ударов и атак легких сил к полноценной попытке прорыва фронта в районе Орехова. На это указывают все признаки. А именно:



— Использование больших сил.

— Появление в бою… pic.twitter.com/KTp8aiW2fd — IanMatveev (@ian_matveev) June 8, 2023

В Киеве сообщают лишь об «оборонительных действиях» противника и продолжающихся «позиционных» боях.

Как отмечает газета NYT, США и другие союзники Украины помогли Киеву подготовить девять бригад для освобождения территорий. Основная идея Соединенных Штатов, как объясняет Washington Post, в том, что отдельно любое их типов вооружений работать не может, и на поле боя они должны поддерживать друг друга. Поэтому и подготовка, и поставки оружия затянулись, а весеннее контрнаступление так и не произошло.

Украина также получила технику, необходимую для прохождения по минным полям, обустроенным российскими войсками. Речь идет о MRAP — бронетранспортерах, корпус которых гасит энергию взрывающихся минных боеприпасов по пути. Однако CNN, ссылаясь на американский источник, сообщает, что часть этих машин уже была потеряна в бою.

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