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Чем опасно затопление заминированных территорий на юге Украины. Объясняет представитель МККК

Многочисленные минные поля в Херсонской и Николаевской областях Украины были затоплены или смыты в результате наводнения, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС. Как заявили в Международном комитете Красного Креста (МККК), это будет представлять смертельную угрозу для местного населения на протяжении десятилетий. «Рисков будет еще больше, когда вода сойдет, а мины будут скрыты под мусором и обломками», – отметил в комментарии Reuters глава отдела МККК по вопросам оружейной опасности Эрик Толлефсен.

01:47 Затопленное минное поле в деревне Снигирёвка (Николаевская область). 8 июня 2023. REUTERS - STRINGER