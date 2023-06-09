471-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

Пятница, 9 июня, — 471-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ

В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook

13:20 Жозеп Боррель: «все указывает на то», что Россия несет ответственность за подрыв плотины

«Плотина не бомбилась. Она был уничтожен взрывчаткой, заложенной в местах расположения турбин. Эта территория находится под контролем России», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в эфире общественного телевидения Испании.

«Меня не было там, чтобы выяснить, кто это сделал. Но все как будто указывает на то, что, если это произошло на территории, находящейся под контролем России, трудно предположить, чтобы это мог быть кто-то другой», — продолжил он. «В любом случае последствия для Украины ужасны со всех точек зрения: с гуманитарной для переселенцев, с экологической, потому что разрушение [плотины] вызовет экологическую катастрофу» — сказал Жозеп Боррель.

13:10 Норвегия выделила Украине 12,90 млн евро для ликвидации последствий наводнения

Норвегия объявляет о выделении помощи в размере 150 млн крон (12,90 млн евро) для ликвидации последствий наводнения на юге Украины после разрушения Каховской плотины.

Норвегия также предложила отправить украинским властям пять контейнеров гуманитарной помощи с оборудованием для борьбы с загрязнением, барьерами, насосами и генераторами.

Эта помощь будет взята из «программы Нансена», многолетнего плана помощи, который предусматривает предоставление Норвегией 75 миллиардов крон (6,45 миллиарда евро) в виде гражданской и военной помощи Украине на период 2023-2027 годов.

12:50 Зеленский: Сотни тысяч украинцев не имеют доступа к питьевой воде

«Для сотен тысяч людей во многих городах и селах доступ к питьевой воде сильно затруднен», — написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram на следующий день после поездки в Херсонскую область.

12:25 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с врезавшимся в жилой дом беспилотником в Воронеже

В ведомстве заявили, что лица, «действующие в интересах военно-политического руководства Украины», совершили атаку на территории Воронежа с использованием беспилотника со взрывчаткой.

В результате столкновения беспилотника с жилым домом были повреждены конструктивные элементы здания и кровля соседнего частного дома, не менее трех человек получили ранения, говорится в заявлении СК.

11:55 В Казахстане изъяли партию беспилотников, которые пытались провезти из Кыргызстана в Россию

В Казахстане изъяли партию беспилотников, которые незаконно пытались перевезти из Кыргызстана в Россию, сообщает Orda.kz. Речь идет о 14 беспилотниках DJI AgrasT30, которые «Импульс-Инвест» должен был передать российской строительной компании «Нова». Таможенная служба выяснила, что у «Импульс-Инвест» нет лицензии на перевозку таких товаров. В результате фирму оштрафовали на 76 тысяч тенге, а беспилотники остались в собственности казахстанских властей.

11:30 В Харькове взрывы, власти сообщили об обстреле

Мощные взрывы прогремели в Харькове в пятницу, 9 июня. Жителей предупредили, что российские войска обстреливают город. По словам местных жителей, взрывы слышали в районе пригорода Харькова. Полиция Харьковской области призывает жителей находиться в укрытиях.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова. По предварительной информации, они использовали ракеты С-300. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.

11:15 Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии

«В ходе телефонного разговора с Премьер-министром Японии Фумио Кишидой рассказал о катастрофических последствиях подрыва Россией Каховской ГЭС, ситуации на линии фронта и очередной активизации российского ракетного террора против Украины. Говорили о дальнейшей поддержке безопасности со стороны Японии, сотрудничестве между нашими странами и восстановлении Украины.

Обсудили шаги по реализации украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира. Последние преступления агрессора подтвердили, что украинская формула мира актуальна как никогда. Должны остановить террор России. Спасибо за поддержку!» – написал Зеленский в Facebook.

11:00 «Левада-центр»: Жители России в равной мере ненавидят Украину, США и ЕС и хотят отношений с Китаем и Ираном

В отношении США, ЕС и Украины среди жителей России преобладают негативные оценки, доля которых незначительно возросла за последние месяцы. Положительные оценки преобладают в отношении Китая и Ирана. Таковы данные опроса «Левада-центра», опубликованные 8 июня.

К США негативно относятся 77% жителей России, к Украине 74%, к Евросоюзу – 72%. Лучше всего – Китаю (87%) и Ирану (69%).

Жители России продолжают считать Беларусь наиболее дружественной страной: этого мнения придерживаются 77% (в 2022 году – 72%). Второе место устойчиво занимает КНР: ее считают дружественной 58% (в 2022 году – 50%). На третье место вышла Индия (31%), обогнав Казахстан (26% респондентов)

Опрос проведен 25 - 31 мая 2023 года среди 1603 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

10:45 Министр обороны Украины допустил возможность мирных переговоров, если Россия изменит цели военной операции

Если Россия откажется от заявленных целей военной операции, будет просматриваться возможность для мирного соглашения, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников на форуме «Диалоги о восстановлении Украины». По его словам, Украина может жить мирно, «неоккупированной, нормально по-добрососедски со всеми соседями», если Москва откажется от денацификации, демилитаризации и «денатоизации» страны.

«Так я говорю: вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться», — сказал Резников.

Министр обороны Украины также добавил, что на данный момент другие государства, предлагающие мирные инициативы, выступают не как независимые беспристрастные медиаторы, а как посредники на стороне России.

10:25 В Воронеже произошел взрыв в жилом доме, предварительно, в здание врезался беспилотник

По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев. В сбитом беспилотнике находилась взрывчатка, в результате крушения БПЛА пострадали два человека, пишет Shot.

Беспилотник, врезавшийся в дом в Воронеже, мог лететь в сторону военного аэродрома «Балтимор», пишет Baza. По одной из версий, он сбился с курса и врезался в жилой дом.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Кремль расценивает инцидент с беспилотником в Воронеже как атаку Киева на гражданскую инфраструктуру. «Видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы», — заявил пресс-секретарь президента.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что беспилотник пытался атаковать воронежский авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы.

10:15 Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах региона, пострадали три человека

Ночью над Белгородом и Белгородским районом работала система ПВО, повреждены жилые дома в Шебекино и поселке Разумное, сообщил Вячеслав Гладков. По его словам, в результате ночных обстрелов ранения получили три человека, двое из них находятся в больнице.

«В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся — мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», — заявил губернатор.

10:00 Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в Житомирской области

В Житомирской области упавшие обломки ракеты разрушили один дом в городе Звягель и повредили еще 12, сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, один человек погиб, три человека получили ранения.

В Днепропетровской и Ровенской областях сообщалось о работе ПВО

09:50 ISW: По меньшей мере на трех участках фронта ВСУ провели контрнаступательные действия

Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что Украина провела контрнаступательные операции с разным результатом, по меньшей мере, на трех участках фронта в рамках контрнаступления, которое разворачивается с воскресенья, 4 июня.

В ночь с 7 на 8 июня украинские войска провели ограниченное, но все же значительное наступление на западе Запорожской области. Российские войска, очевидно, защищались от этой атаки доктринально обоснованно и, по сообщениям, восстановили свои первоначальные позиции по состоянию на 8 июня.

Похоже, что российские войска выполнили свою формальную тактическую оборонительную доктрину в ответ на украинские атаки к юго-западу от Орехова.

Украинские атаки на западе Запорожья 8 июня не отражают полной меры украинских возможностей в нынешнем контрнаступлении.

Кроме того, следует отметить, что силы Южного военного округа России, развернутые в этом районе, вероятно, являются более качественной группировкой сил, чем российские группировки в других частях развертывания военных действий, и их оборонительные возможности вряд ли отражают оборонительные возможности российских группировок на других участках фронта.

Российские войска продолжали проводить ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово и вокруг Кременной.

Украинские войска достигли ограниченных успехов вокруг Бахмута, а российские войска проводили ограниченные наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк.

09:30 Politico: Макрон, Шольц и Дуда в Париже обсудят гарантии безопасности Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в следующий понедельник прибудут в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на французских чиновников.

Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников накануне саммита НАТО в июле.

На прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине «сильные, конкретные и ощутимые» гарантии безопасности и заявил, что Украине следует предложить «путь к членству в НАТО».

Польша неоднократно призывала предоставить Украине сильные гарантии безопасности. Во вторник Дуда встретился с несколькими лидерами стран-членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну в Украине и ее просьбу о вступлении в Альянс.

09:20 Уровень воды в Херсонской области за ночь снизился на 20 см

Уровень подтопления в Херсонской области наконец уменьшаться − за минувшую ночь вода спала примерно на 20 см, продолжается эвакуация людей и животных. Об этом написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram: «По оперативной ситуации: в среднем по правобережью вода держится на отметке 5,38 м, по Херсону − 5,35 м. Уже видим, что на 20 см за ночь вода спала. Предварительно на сегодняшнее утро затоплено 3 624 дома в 32 населенных пунктах Херсонщины. На утро эвакуировали 2 352 человека. Спасаем и друзей наших меньших − эвакуированы около 550 животных».

Херсонская ОВА также призвала всех волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, пока воздержаться от посещения Херсона. Просьба связана с тем, что из-за постоянных российских обстрелов ситуация с безопасностью в городе ухудшилась: «При необходимости мы отдельно сообщим, если будет потребность в такой помощи! Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий».

09:10 Боррель призвал РФ прекратить обстрелы затопленной Херсонской области

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал РФ прекратить обстрелы, которые угрожают спасению людей в районах, затопленных после подрыва Каховской ГЭС.

Reports of shelling jeopardising rescue efforts of innocent civilians in Kherson region after the destruction of Kakhovka dam.

We call on Russia to cease these unacceptable actions immediately. This may constitute yet another war crime. All responsible will be held to account. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 8, 2023

«Обстрелы, о которых сообщают, ставят под угрозу усилия по спасению невинных гражданских лиц в Херсонской области после разрушения Каховской дамбы. Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия. Это может представлять еще одно военное преступление. Все виновные будут привлечены к ответственности», – написал Боррель в Twitter.

8 июня затопленный Херсон подвргся обстрелу со стороны российских войск. AP - Felipe Dana

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться