В Украине появится израильская система предупреждения о воздушных ударах: интервью

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Израильская система предупреждения об обстрелах будет развернута в Украине к сентябрю. Как сообщило издание Times of Israel, представители Украины и Израиля в ближайшее время встретятся в Польше, чтобы обсудить детали. Предполагается, что система будет развернута сначала в Киеве, а затем – в других украинских городах. О том, что она представляет собой и как работает, Русской службе RFI рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман.

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RFI: Каковы особенности системы оповещения, которая успешно применяется в Израиле, и чем она поможет Украине?

Давид Гендельман: Израиль много лет совершенствует именно систему оповещения граждан при ракетных обстрелах. При этом главная цель: как можно более точно установить и сократить территорию района, в котором подаётся оповещение, чтобы не загонять, скажем так, под тревогу граждан и территории, которых это не касается. Для этого израильская система использует как радары, так и оптоэлектронные приборы.

Система определяет, откуда запускается ракета, и рассчитывает ее траекторию. Если речь идет о баллистической ракете либо о неуправляемом пакетном снаряде ракетной системы залпового огня, то все эти ракеты и снаряды летят по баллистической траектории. То есть после того, как ракета выпущена, можно за несколько секунд рассчитать, куда она примерно прилетит. И в районе, на который указала система, производится оповещение. Это можно делать как при помощи сирен, так и при помощи рассылки на мобильные телефоны именно тех людей, которые находятся в районе опасности. Так это работает в Израиле.

Проблема использования этой системы в Украине заключается в том, что обстрелы производятся не только ракетами, летящими по баллистической траектории, там используются также беспилотники и крылатые ракеты. То есть они по ходу дела маневрируют, и ракета летит в одну сторону, потом может свернуть в другую, сделать круг и прилететь вообще в третью. Поэтому для использования системы в Украине нужно сделать дополнительные модификации конкретно под украинские условия, усовершенствовать систему, вероятно, добавить возможность внесения поправок, учитывая человеческий фактор, что называется. Многое зависит от решения оператора, который по опыту понимает, куда летит ракета. Поэтому установки системы оповещения занимает больше времени, чем если просто скопировать израильскую и поставить её Украине.

Можно ли этим объяснить, что система появится в Украине только в сентябре?

Разумеется, сроки зависят от многих факторов: это сложная техническая система, всё надо изготовить, поставить, наладить на месте. Кроме того, сейчас пока речь идёт только о Киеве, но и это уже достаточно большая территория. В Израиле она гораздо более ограничена, хотя речь не идёт о том, чтобы накрыть сразу всю Украину.

В любом случае необходима «подгонка» параметров системы под украинские требования, которые отличаются от израильских по географическим и техническим причинам. Так как список угроз иной, все это занимает много времени.

В течение какого времени срабатывает израильская система оповещения?

В Израиле это занимает несколько секунд, потому что даже в центре страны, в Тель-Авиве, при ракетном обстреле есть всего полторы минуты, чтобы пройти в бомбоубежище, а в приграничных районах на это отводится всего 15 секунд. Насколько быстро это можно будет сделать в Украине, сейчас сказать трудно, но, с другой стороны, там обычно есть гораздо большая фора по времени. В Израиле, когда идут ракетные обстрелы из Ливана или из Сектора Газа, это максимум полторы минуты даже в центре страны, в Украине в этом плане гораздо проще. Но в целом израильская система срабатывает за несколько секунд.

Об израильской системе оповещения знают гораздо меньше, чем о системе «Железный купол», о которой было много разговоров, в том числе и о том, что для Украины она не подходит. В этом смысле возникает вопрос, если «железный купол» модифицировать, возможно ли использовать его в Украине?

Это две разные вещи. Система оповещения это одно, а система противодействия другое. В Израиле система оповещения работала ещё до того, как был создан «железный купол».

Но, разумеется, если уже определена траектория, и понятно, куда летит ракета, и если есть система противодействия, то ее можно задействовать. Задача «Железного купола» — это противодействие в первую очередь ракетам и неуправляемым снарядом реактивных систем залпового огня, которые летят на дальность от 4 до 70 км. В последнее время радиус был несколько расширен. Теоретически, если мы предположим, что «железный купол» развернут Украине, то наибольшую пользу он бы мог принести, например, в Херсоне или в Харькове, то есть в тех регионах, которые обстреливаются именно ракетами РСЗО. Для перехвата крылатых ракет и других ракет большой дальности «железный купол» не предназначен. Для этого Израиля есть другие системы, например «Праща Давида».

Еще раз хотелось бы вернуться к срокам развертывания системы оповещения в Украине. На ваш взгляд, нужна ли она будет в сентябре Украине?

Даже если украинское наступление, которое мы видим сейчас, будет успешным, войну оно само по себе не закончит. Для этого понадобится ещё целая серия наступательных операций. К сожалению, еще будут ракетные обстрелы. Вряд ли сейчас, в июне, можно предполагать, что к сентябрю уже всё закончится.

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