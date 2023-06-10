Четыреста семьдесят второй день войны России против Украины. Онлайн RFI

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В субботу, 10 июня, начался 472-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

10:46 Российские войска ночью обстреляли Харьковскую область

Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, территорию Богодуховского и Купянского районов атаковали беспилотниками. В результате обстрела погиб 29-летний мужчина, еще один мужчина пострадал. Еще двое мужчин получили ранения в результате атак по Изюмскому и Чугуевскому районам области.

10:19 Воздушные силы ВСУ сообщили о 20 сбитых дронах «Шахед» и двух ракетах в ночь на 10 июня

Всего по Украине было выпущено восемь ракет наземного базирования различных типов и 35 иранских БпЛА типа «Шахед». Атака продолжалась с 23 часов 9 июня до пяти утра 10 июня.

«Ночью 10 июня враг нанес удар по одному из оперативных аэродромов на Полтавщине, также атаковали Одесскую и Харьковскую область», — говорится в заявлении военного ведомства.

09:57 Мэр Новой Каховки: вода в городе доходила до шести метров

В оккупированной Новой Каховке начал спадать уровень воды после наводнения, вызванного разрушением дамбы Каховской ГЭС, в то же время город остается без электричества. Об этом рассказал законный мэр города Владимир Коваленко, находящийся в эвакуации после начала российской оккупации.

«Что касается Новой Каховки, то вода отступает, она теперь осталась в парковой зоне, в нижней части города, где в первые часы было затоплено и где была самая большая волна — до шести метров доходила: в районе „Сказочной Дубравы“. Эта часть еще остается подтопленной, но там нет жилого фонда», — говорит Коваленко. Он также отметил, что российские военные остаются в Новой Каховке и, по словам очевидцев, занимают свободные квартиры эвакуировавшихся горожан.

«Гораздо тяжелее и страшнее» ситуация в селе Корсунка, которое входит в состав Новой Каховки. «Оно — намного ниже. Я разговаривал только что с жительницей Корсунки: никто не сообщил жителям, что идет подтопление. Абсолютно вывоз не был организован, а уровень воды в этом селе был ровно три метра. Сегодня некоторые из подтопленных домов сложились, они были глинобитные. Затопило гимназию, монастырь, библиотеку, клуб, размыло кладбище», — рассказал Коваленко. По его словам, из Корсунки большинство людей выезжали самостоятельно, местные жители организовались и вывозили на лодках.

09:31 С подконтрольных России затопленных территорий Херсонской области эвакуированы шесть тысяч человек

Об этом сообщил руководитель оккупационной администрации региона Владимир Сальдо. Из шести тысяч эвакуированных 235 — дети.

По заявлению Сальдо, уровень воды в некоторых районах начал снижаться: в Новой Каховке вода понизилась на три метра — до отметки семь метров, в Алешках за сутки вода ушла с отметки пять метров до трех метров, в Голой Пристани снизилась с отметки пять метров до четырех метров.

По оценке ПАО «РусГидро», Днепр «войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС» к 16 июня.

09:05 Три человека погибли и 26 пострадали в результате ночного обстрела Одесской области

Об этом рассказала спикер Оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. В ночь на 10 июня российские войска атаковали область ракетами и дронами «Шахед». Силы ПВО сбили все восемь беспилотников, а также две ракеты.

Обломки одного из дронов упали на многоэтажку, там возник пожар, в результате которого погибли три человека. Еще 26 человек в Одессе получили травмы в результате взрывной волны. Среди пострадавших — двое детей и беременная женщина.

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