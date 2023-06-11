ООН: из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС в Украине около 700 тысяч человек остались без питьевой воды

Прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции оставил без доступа к питьевой воде 700 тысяч человек. Об этом рассказал заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс в опубликованном в воскресенье, 11 июня, интервью Associated Press. По его словам, ситуация является «чрезвычайно тяжелой».

Вид на затопленную территорию Херсона после прорыва плотины в Новой Каховке. Украина, 8 июня 2023 года.

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Проблемы с питьевой водой испытывают жители по обеим сторонам Днепра. ООН пока удалось помочь 30 тысячам жителей территорий, контролируемых Украиной. Россия не предоставляет доступ на оккупированные земли.

«Правда в том, что мы только начинаем видеть последствия», — предупредил Гриффитс.

Помимо первоочередной задачи по эвакуации жителей затопленных территорий возникает проблема отсутствия питьевого водоснабжения для этих людей. Кроме того, под водой оказались заминированные территории. Это грозит тем, что мины может принести течением куда угодно. Также затопленными оказались сельскохозяйственные земли. Возникла проблема обеспечения охлаждающей водой Запорожской АЭС.

По данным британской разведки, разрушение дамбы «почти наверняка» вызвало сбои в работе Северо-Крымского канала, который является основным источником водоснабжения для оккупированного Крыма. Это приведет к нехватке пресной воды также в Херсонской области.

Российские власти планируют обеспечить население водой, используя другие водохранилища, бурение новых колодцев, доставку бутилированной воды из России и введение ограничений на потребление воды, пишут аналитики. Жителям прибрежных районов Днепра грозит санитарный кризис из-за нехватки пресной воды и повышенного риска инфекций.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за ночь уровень воды в затопленных областях правобережья Днепра снизился на 26 сантиметров. На правом берегу в зоне подтопления остаются 32 населенных пункта. Эвакуированы 2716 человек. По данным «Укргидроэнерго», уровень воды в Каховском водохранилище за сутки опустился ниже 10 метров.

МЧС России, в свою очередь, заявили, что с оккупированных российской армией территорий, попавших в зону затопления, эвакуировано около семи тысяч человек. Питьевая вода в населенных пунктах Херсонской области, «где специалисты смогли отобрать пробы из распределительной сети, соответствуют нормативным показателям», утверждают, тем временем, в Роспотребнадзоре.

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