Четыреста семьдесят третий день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Воскресенье, 11 июня, - 473-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

13:46 Минобороны РФ: в ночь на 11 июня ВСУ попытались атаковать корабль «Приазовье» беспилотными катерами

В министерстве обороны РФ заявили:

Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил. В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B «Global Hawk» военно-воздушных сил США. ◽️ Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.

13:17 Пригожин: "вагнеровцы" не будут подписывать контрактов с Минобороны РФ

Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК „Вагнер“ не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК „Вагнер“ органично встроена в общую систему, ЧВК „Вагнер“ согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой,

— прокомментировал Евгений Пригожин приказ министра обороны России Сергея Шойгу о необходимости "добровольческим формированиям" подписать контракт с министерством.

12:55 «Укргидроэнерго»: уровень воды в Каховском водохранилище за сутки опустился ниже 10 метров

Уровень воды в Каховском водохранилище за сутки опустился ниже 10 м. Об этом в своем телеграм-канале написала компания «Укргидроэнерго»: в районе Никополя по состоянию на 12:00 11 июня уровень воды составляет 9,17 м. В сообщении также говорится, что подрыв Каховской ГЭС не повлиял на режимы работы Киевской ГЭС и ГАЭС, Каневской, Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС.

12:39 В Польше отрицают причастность к подрывам «Северных потоков»

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын отрицал причастность Польши к взрывам на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Ранее газета The Wall Street Journal cообщала, что, по данным немецких следователей, оперативная база диверсионной группы, подорвавшей газопроводы в сентябре 2022 года, могла находиться на территории Польши.

Poland had no connection with the blowing up of Nord Stream 1 and Nord Stream 2. Associating RP with these events is baseless.



The hypothesis that the blow up was committed by Russia, which had the motive and the ability to carry out such an operation, remains valid. pic.twitter.com/kIdUrV5nia — Stanisław Żaryn (@StZaryn) June 10, 2023

12:12 Киев ввел санкций в отношении еще 178 физических лиц из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций в отношении еще 178 физических лиц из России, в списке много судей. В том числе под ограничения попал глава Конституционного суда России Валерий Зорькин. Санкции вводятся на пять лет.

11:41 Песков: «Сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких предпосылок для мирных переговоров Москвы с Киевом нет. «Никаких предпосылок для договоренностей нет», — сказал Песков.

Мы видим: а) нежелание режима, b) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев...можно, наверное так сказать, без дипломатических экивоков, — Дмитрий Песков.

Под "хозяевами" пресс-секретарь президента РФ вероятно подразумевал Запад.

11:11 Сергей Шойгу приказал всем российским «добровольческим формированиям» подписать контракт с Минобороны

В пресс-релизе военного ведомства РФ говорится:

В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации. Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. «Приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту. Заключение гражданами контрактов с государством – это, прежде всего, распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки. Таким образом, приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций», - отметил заместитель Министра обороны России [Николай Панков].

10:47 Маляр: российское командование перемещает свои наиболее боеспособные части с херсонского направления на запорожское и бахмутское

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в телеграме, что российское командование перемещает наиболее боеспособные части с херсонского направления:

По имеющейся информации стало известно, что противник осуществляет перемещение своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления, это прежде всего подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии.

Поэтому, становится очевидным цель подрыва Каховской ГЭС россиянами. Так, учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, понимая неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило "сузить" возможную географию активных действий ВСУ.

10:10 Из утренней сводки Генштаба ВСУ:

За прошедшие сутки российские войска нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив восемь ракет, в том числе четыре крылатые ракеты наземного базирования «Искандер», а также 35 дронов «Шахед»;

Армия РФ нанесла 92 авиаудара и совершила 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения;

Основные усилия российских войск сосредоточены на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки на этих направлениях произошло 35 боевых столкновений;

ВСУ отразили все атаки российских сил в районе города Марьинки, на запорожском и херсонском направлениях российские войска обороняются;

Авиация ВСУ за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и два — по зенитно-ракетным комплексам войск РФ.

9:28 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Алексеевском округе 15 грузовых вагонов сошли с рельсов. По его словам, состав был пустым и следовал до станции одного из предприятий. Движение электричек приостановили, причина схода вагонов с рельсов устанавливается.

9:10 ООН: из-за разрушения Каховской ГЭС около 700 тысяч человек остались без питьевой воды

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, около 700 тысяч человек на территории Украины остались без доступа к питьевой воде из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

Он заявил, что подрыв ГЭС будет иметь долгосрочные последствия: затопление сельскохозяйственных угодий скажется на экспорте зерновых, что в свою очередь приведет к росту цен на продовольствие; также затопление территорий с минными заграждениями может привести к тому, что вода принесет мины в другие районы.

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