Народная агродипломатия: как фермеры со всего мира помогают украинцам выращивать урожай

ИСТОРИИ

Уже второй год подряд в рамках инициативы Seeds for Ukraine (Семена для Украины) фермеры из разных стран посылают украинцам, которые пострадали от полномасштабного вторжения РФ, семена для выращивания овощей и фруктов. Этот проект помог более десяти тысячам украинских домохозяйств, — рассказал в интервью RFI его основатель Владимир Кадыгроб.

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Идея создания проекта Seeds for Ukraine советнику президента Киевской школы экономики (KSE) Владимиру Кадыгробу пришла еще в марте 2022 года. По его словам, в то время он, как и все, помогал ВСУ и украинцам, пострадавшим в результате агрессии РФ, в частности, закупал и передавал лекарства, воду и продукты.

Тем временем в Украине начинался сезон посевной. Вопрос качественных семян для фермеров, которые потеряли все из-за войны, стоял очень остро, вспоминает Владимир: «Представьте, что вы живете в местности, где экономика и вся ваша жизнь построена так, что значительная часть вашего быта, благополучия зависит от огорода. Вы растите что-то. Это идет на ваш стол, вы это продаете. А получилось так: либо не было возможности покупать семена, либо что-то разрушено, либо его украли, либо техника разбита. Люди сами стали об этом говорить. И очень положительная была реакция на наши семена: что это очень нужно, ведь необходимо что-то сажать. Так мы и начали передавать громадам (административно-территориальная единица в Украине — RFI.) семена».

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У Владимира есть свой огород, поэтому все эти проблемы ему известны не понаслышке. Вместе с коллегами из Киевской школы экономики он предложил эту идею министерству иностранных дел: «МИД поддерживает, пишет твит: “здесь есть возможность поддержать людей”. Этот твит репостит французское посольство. Французское посольство репостит Le Monde, о чем я не знал. Le Monde читает человек из города Лилль, который работает в большой команде, которая занимается семенами. Они собираются — пять человек соглашаются помочь. Они сортируют две недели семена и посылают наборы для трех тысяч человек. Эти семена едут, в частности, на Херсонщину. И в этом году мы приезжаем, а из этих семян бабушка нас угощает редисом. А этот человек с деоккупированной территории был в оккупации».

Инициатор проекта Seeds for Ukraine Владимир Кадыгроб © Володимир Кадигроб

По словам основателя, проект «Семена для Украины» — «это способ объединить людей и дать им возможность на практике показать свою солидарность. Например, бельгийским фермерам — с фермерами из Одесской области или фермерам из Лилля — с фермерами из Харьковского региона». «Мы можем это назвать агродипломатией», — полагает Владимир Кадыгроб.

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По словам Владимира, прежде чем запустить инициативу Seeds for Ukraine, он с единомышленниками проводил многочисленные консультации, в том числе и по поводу влияния иностранных семян на качество урожая в Украине: «Мы совещались с разными ассоциациями, с учеными из ботанического сада о том, как влияют разные завезенные культуры в Украину. Они говорили, что это положительная история. Главное, чтобы семена были сертифицированы и проверены, отвечали стандартам и санитарным нормам. Напротив, новые сорта улучшают урожай».

Жительница Херсона вырастила редис из семян, присланных зарубежными фермерами. © Seeds for Ukraine

Владимир отмечает, что в самом начале никто даже не представлял, какие замечательные плоды принесет этот проект: «Мы получили огромное количество благодарностей, и люди даже пытались что-то нам из урожая передать. Общество с Полтавщины, например, передало на фронт четыре тысячи трехлитровых банок помидоров, огурцов, перцев, кабачков. У другого человека семена украли россияне: он их купил, ждал, долго заказывал, а они вошли в дом и просто забрали. Мы ему прислали новые. Он говорит: “Боже, я вам так благодарен, ведь я почувствовал справедливость. У меня украли семена, а вы мне их дали”».

Как работает инициатива Seeds for Ukraine

В настоящее время проект объединил и иностранных фермеров, которые жертвуют семена, и многочисленные волонтерские организации, и представителей бизнеса. Такое сотрудничество очень облегчает логистику, говорит Владимир Кадыгроб: «Мы связываемся с разными общинами, организациями, частными фермерами за рубежом, они отправляют семена на гуманитарный склад в Польше. Там уже это упаковывают, один набор на семью — около 20 пакетиков семян. Там будет по два пакета огурцов, кукурузы, помидоров, зелени – все, что нужно, чтобы у семьи был базовый набор овощей. Но если бы мы все это начали самостоятельно доставлять, то это было бы сложно. Поэтому мы собрали большую базу волонтерских организаций и фондов, которые работают на местах, знают потребности и сами доставляют в громады».

Листи від фермерів з різних країн, які вони, разом з насінням, відправляють українцям. © Seeds for Ukraine

Фермеры, которые отправляют семена украинцам, также сами оплачивают почтовые услуги. К своим семенам они часто добавляют открытки для украинцев с пожеланиями мира и благополучия. Владимир рассказывает: «Больше всего этот проект поддерживает Франция, Италия, Бельгия, Германия, Австрия. А люди из тех стран, откуда семена нельзя отправить, могут оплатить часть себестоимости наборов одного из наших украинских партнеров для пятисот или тысячи семей, или расходы на размещение теплицы. Вот таким образом Япония, США и Великобритания очень помогают... И это все небольшие владельцы, небольшой бизнес или маленькие общины, или просто частные лица, которые все это присылают».

Огород украинцев, ставших внутренне перемещенными лицами из-за войны, засеян семенами, которые прислали итальянские фермеры. © Seeds for Ukraine

В 2022 году благодаря инициативе Seeds for Ukraine семена от фермеров из разных стран уже получили более 30 тысяч украинцев. По словам Владимира Кадыгроба, цель проекта на 2023 год — поддержать 100 тысяч украинских семей и громад.

«У нас также цель в этом году установить 100 теплиц. Это теплицы среднего размера на 30 квадратных метров, сделанные в Украине. Они качественные, это не на один сезон. Сейчас у нас 20 теплиц в работе. Часть из них установлена, а часть – в производстве. Сейчас, после случившегося на Херсонщине мы будем фокусироваться на этом регионе», — говорит Владимир Кадыгроб.

Теплица, построенная на пожертвования проекту Seeds for Ukraine возле Нововоронцовского сельсовета. Херсон, Украина. © Seeds for Ukraine

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По словам Владимира, сейчас проект Seeds for Ukraine стал значительно больше, чем волонтерская инициатива, ведь благодаря ему люди из разных уголков мира больше узнают об Украине.

«Мы ведь аграрная страна, очень много работаем на земле. Это часть нашей культуры, нашей идентичности. И исторически, и географически так сложилось, — напоминает Владимир Кадыгроб. — И вот то, что происходит с нашими людьми, которые работают на земле, мы и пытаемся донести миру. Это и заминированные поля, и разграбленные и уничтоженные банки семян — и частные, и государственные. Сейчас разлив воды, который затапливает огромное количество земель и огородов, украденная техника, уничтоженные животные. То есть вообще представить себе этот масштаб вызовов, с которым столкнулись люди, которые работают на земле, кормят и свою семью, и свою громаду, и свой город, и свою страну».

Пакеты и коробки с семенами, собранными в рамках инициативы Seeds for Ukraine. © Seeds for Ukraine

Владимир отмечает, что проект очень органичен, ведь его смысл понятен. Развитию Seeds for Ukraine помогают не только семенами или деньгами, но и распространением информации об этой инициативе.

«Сейчас информацию о нас распространяют разные люди. Например, недавно Майкл Макфол (экс-посол США в России и координатор госдепартамента США по санкциям. — RFI) в твиттере рекомендовал наш проект. Также есть итальянский супершеф, которого считают №1, Массимо Боттура. Он очень нас поддержал, сказал, что это очень важно. И еще солист группы “Даха Браха” Марко Галаневич в прошлом году сам на концертах рассказывал о нас, мы через него получали очень много обращений из Америки», — сообщает основатель проекта «Семена для Украины».

Основатель инициативы Seeds for Ukraine Владимир Кадыгроб и известный украинский теннисист Сергей Стаховский, ставший амбассадором проекта. © Володимир Кадигроб

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