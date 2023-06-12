Украинские военные сообщают о деоккупации нескольких сел на «Времевском выступе»

Государственный флаг Украины развевается над селом Сторожевое в Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года. Об этом сообщили в понедельник, 12 июня, замминистра обороны Украины Анна Маляр и 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского. Накануне вечером в минобороны Украины заявили о деоккупации двух соседних сел на «Времевском выступе».

Украинские солдаты устанавливают украинский флаг на здании в ходе контрнаступательной операции в месте, указанном как село Благодатное Донецкой области, 11 июня 2023 г.

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«Одесские морпехи в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года», — говорится на странице в Facebook З5-й ОБрМП.

Представитель бригады сообщил, что операция по освобождению села началась примерно в 5 утра, украинские морпехи высадились из бронированных машин и начали штурм. По его словам, российские войска оказали сопротивление и наносили удары из артиллерии, но украинским защитникам удалось взять инициативу в свои руки, и «дом за домом» Сторожевое было освобождено.

Накануне замминистра обороны сообщила о деоккупации других двух сел на «Времьевском выступе» — Благодатного и Макаровки, находящихся под населенным пунктом Великая Новоселка. Этот район недалеко от административной границы с Запорожской областью называют «Времевским выступом» по названию села, которое находилось у линии фронта, которой она была до начала контрнаступательных действий Украины на этом участке.

При этом Маляр отметила, что украинские силы ведут наступление и на других направлениях, в том числе на бахмутском, где, по ее словам, ВСУ добились успеха в районе Берховского водохранилища, продвинувшись еще на 250 м. Она также отметила, что на юге украинские силы продвинулись по двум направлениям от 300 до 1500 метров.

Генштаб ВСУ в своей утренней сводке не заявлял об освобождении двух сел, о которых накануне сообщила замминистра обороны. Украинский генштаб упомянул Благодатное только в ряду населенных пунктов, где российские войска, по его данным, наносили авиаудары. Макаровка в сводке не упоминается вовсе.

Министерство обороны РФ не комментировало утверждения об уходе российских сил из этих населенных пунктов. Накануне российское оборонное ведомство заявляло, что вклинений в российские позиции не допущено. Близкий к минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о тяжелых боях в районе «Времевского выступа». Вчера этот телеграм-канал написал, что Сторожевое находится под контролем украинских формирований, а ВС РФ отошли и заняли оборону по северной окраине Макаровки и Урожайного.

Представитель назначенной РФ оккупационной «администрации» в Запорожской области Владимир Рогов накануне вечером заявил, что в районе «Времевского выступа» идут тяжелые бои, и вооруженные силы Украины «пытаются продвигаться в низине с дальнейшим выходом на рубежи поселка Старомлыновка», находящегося примерно в 10 км к югу от Макаровки. Накануне он заявлял, что украинские войска пытаются окружить российские подразделения на Времевском выступе, совершая удары по флангам.

В своей последней сводке американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что Украина смогла деоккупировать территории как минимум на трех участках фронта: в районе Великой Новоселки, Бахмута и Орехова.

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