Четыреста семьдесят четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Понедельник, 12 июня, — 474-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Бойцы украинской 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского развернули государственный флаг в деревне Сторожевое в Донецкой области, 12 июня 2023 года

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

16:58 Россия заявляет об отражении наступательных операций в Донецкой и Запорожской областях

Об этом заявили в понедельник в минобороны РФ. Ведомство также сообщило о ночном ударе «высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ». По заверениям российского ведомства «назначенные объекты поражены», и «цель удара достигнута».

В понедельник украинские войска объявили, что они отвоевали четвертую деревню на юго-востоке Украины в рамках начавшегося контрнаступления.

16:46 20 миллионов рублей в поддержку российских политзаключенных собрано к этому часу в ходе марафона Солидарности

Его организовали независимые российские СМИ в изгнании.

16:37 Украина в «Веймарском треугольнике»: о чем поговорят Макрон, Шольц и Дуда в Париже

Вечером 12 июня в Париже пройдет встреча лидеров стран так называемого «Веймарского треугольника» — Франции, Германии и Польши. Основными пунктами повестки этой встречи, которая состоится в Елисейском дворце, будут обсуждение военной помощи Украине, а также условий предоставления ей гарантий безопасности.

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16:18 Один человек погиб и один ранен в результате российской атаки на Орехов в Запорожской области

Об этом в понедельник сообщил губернатор области Юрий Малашко.

По его словам, три бомбы повредили частные дома и коммуникации в Орехове, находящемся примерно в восьми километрах от линии фронта. Убитому мужчине было 48 лет, а раненому — 32 года.

По словам официальных лиц, в городе осталось несколько сотен жителей, хотя инфраструктура была в значительной степени разрушена российскими войсками, которые захватили большую часть Запорожской области в первые месяцы полномасштабного вторжения в прошлом году.

15:55 SIPRI: Война РФ против Украины подорвала усилия по разоружению и контролю над ядерными арсеналами

Полномасштабное российское вторжение в Украину нанесло серьезный удар по контролю над ядерными арсеналами и политике разоружения, отмечает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в пресс-релизе по случаю выпуска своего нового ежегодника (SIPRI Yearbook 2023). Сообщается, что в мире на 86 единиц выросло число ядерных боеголовок, размещенных «для потенциального использования».

Девять ядерных держав — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы.

►► Подробнее: «Риски неприемлемо высоки»: война РФ против Украины подорвала усилия по разоружению и контролю над ядерными арсеналами — SIPRI

15:50 Лидеры Франции, Германии и Польши встретятся в Париже сегодня вечером

Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и канцлер Германии Олаф Шольц обсудят военную помощь и гарантии безопасности для Украины на рабочем ужине в понедельник в Елисейском дворце.

Этот ужин позволит лидерам трех стран подготовиться к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля и будет посвящен Украине.

Эмманюэль Макрон принимает своего польского и германского коллегу в рамках «Веймарского треугольника» — форума, объединяющего лидеров Франции, ФРГ и Польши.

15:40 Зеленский подписал закон о Дне победы над нацизмом во Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который устанавливает 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. 8 мая станет официальным выходным. 9 мая в Украине будет отмечаться День Европы — этот день будет рабочим.

В конце мая законопроект одобрила Верховная Рада.

Таким образом Украина присоединилась к остальным европейским странам, где День победы над нацизмом отмечается 8 мая и является выходным.

15:15 В Москве закрасили граффити «Изроссилование» художника Philippenzo

«Изроссилование» — такое граффити появилось в канун дня России под одним из мостов Москвы. Его нарисовал уличный художник из Волгограда Philippenzo.

«То, что сегодня творит эта страна, иным словом назвать не получается» — написал художник в своих соцсетях.

Работа художника была закрашена.

14:45 Лауреатами премии Бориса Немцова стали политзаключенные, выступавшие против войны

Фонд Бориса Немцова присудил 12 июня свою ежегодную премию пятерым политзаключенным из России, осужденным за антивоенную позицию. Об этом сообщает «Медиазона».

Вот ее лауреаты:

Никита Тушканов, 29 лет, учитель из Коми. Приговорен к пяти годам и пятимесяцам колонии общего режима.

Мария Пономаренко, 44 года, журналистка и активистка из Барнаула. Приговорена к шести годам колонии.

Михаил Симонов, 63 года, работал в РЖД, жил в Беларуси. Приговорен к семи годам колонии общего режима.

Максим Лыпкань, 18 лет, активист из Москвы. Ждет приговора.

Владимир Румянцев, 62 года, кочегар из Вологды. Приговорен к трем годам колонии общего режима.

Война — это определяющее событие для всего, что происходит сейчас в регионе: в России, в Украине, в Европе. В этом году лауреатами премии стали те, кто выступает против войны. На этот раз россияне. Известно, что в России вообще любая поддержка Украины или любые высказывания против война криминализированы, и люди получают реальные сроки. Я понимаю, что массовый протест всегда виден, а индивидуальный протест — невидим. Но, тем не менее, он существует. И мне кажется, мы должны об этом говорить,

— сказала соучредительница фонда Жанна Немцова.

В прошлом году лауреатом премии Бориса Немцова стал президент Украины Владимир Зеленский — за борьбу с российской военной агрессией.

14:10 Зеленский: 95 украинцев вернулись из российского плена в воскресенье

«Вчера мы вернули из плена еще 95 наших ребят, наших воинов. Всего за время после 24 февраля прошлого года уже возвращено 2526 украинцев и украинок», —сообщил президент Украины в понедельник, 12 июня.

Спасибо всей нашей команде, которая занимается обменами! Спасибо каждому воину, который обеспечивает для Украины наличие обменного фонда для освобождения наших людей! Обо всех помним, каждого и каждую ищем, всех должны вернуть. И вернем!

— написал он.

13:25 Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 10

Такие данные озвучил глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.

По его словам, на правом берегу Днепра восемь человек погибли на Херсонщине и еще двое на Николаевщине. 42 человека числятся пропавшими без вести, из них семеро детей.

Информацию о погибших на левом берегу, который находится под российской оккупацией, еще предстоит проверять, уточнил министр.

13:05 Raytheon, производитель систем ПВО Patriot, увеличит производство

Компания Raytheon намерена увеличить производство Patriot до 12 систем в год на фоне растущего спроса в Украине, Европе и на Ближнем Востоке. Об этом изданию The Wall Street Journal сообщил генеральный директор компании Грег Хейс.

К концу следующего года Raytheon планирует поставить Украине пять дополнительных систем ПВО. «Мы были очень удивлены их эффективностью», — сказал генеральный директор Raytheon.

Компания Raytheon построила более 240 систем Patriot, которые в настоящее время используются 18 странами, включая США.

В пятницу США объявили о новом транше военной помощи Украине на общую сумму 2,1 миллиарда долларов. Новый пакет включает в частности дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, систем ПВО Hawk старого поколения и соответствующих ракет.

12:25 МВД Украины: В Херсоне продлят комендантский час

«Будем инициировать продление комендантского часа в Херсоне для того, чтобы мы могли оперативно ликвидировать все дальнейшие последствия подрыва ГЭС», — заявил в понедельник глава МВД Украины Игорь Клименко на заседании штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Как сообщили в МВД, уровень воды в городе стремительно падает: «Появляются крыши автомобилей, деревья, металлические конструкции, мусор. Есть задача это все быстро убрать. В город направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов, а также специальную технику».

Замминистра здравоохранения Игорь Кузин, со своей стороны, заявил, что в настоящий момент в городе не зафиксировано вспышек инфекционных заболеваний, а водопроводная вода «соответствует нормам». Жителям пострадавших районов не советуют использовать воду из колодцев и рекомендуют проводить обеззараживание питьевой воды. Купание в водоемах строго запрещено.

11:55 В Германии начались крупнейшие в истории НАТО учения по развертыванию ВВС в Европе

Маневры под названием Air Defender 23 («Воздушный защитник 23») продлятся до 23 июня и должны продемонстрировать мощь НАТО и послать сигнал другим странам — в первую очередь России.

В учениях участвуют более 20 стран — членов Североатлантического альянса и их союзниц, в том числе Швеция, которая ждет ратификации своей кандидатуры на вступление в НАТО, и Япония.

В маневрах, призванных повысить оперативную совместимость и защиту от беспилотников и крылатых ракет в случае нападения на города, аэропорты или порты, расположенные на территории НАТО, примут участие до 10 000 военных и 250 самолетов.

В основу учений лег сценарий аннексии Крыма Россией в 2014 году. Учения будут проходить в Германии, а также в Чехии, Эстонии и Латвии. В общей сложности за десять дней маневров запланировано 2 000 полетов.

►► Подробнее: В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО учения авиации

Немецкий самолет ECR Tornado во время учений Air Defender 2023 на военном аэродроме Ягель, северная Германия, 9 июня 2023 года. AFP - AXEL HEIMKEN

11:35 ВСУ объявили об освобождении села Новодаровка в Запорожской области

Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об освобождении от российской оккупации села Новодаровка. В сообщении отмечается, что село было освобождено еще 4 июня.

«4 июня 2023 года в рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка. Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, длившиеся несколько суток, не имели успехов», — говорится на странице бригады в Facebook.

11:00 В Минобороны РФ заявили о подписании контракта с чеченским батальоном «Ахмат»

В Минобороны РФ заявили о подписании контракта, определяющего «правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне проведения специальной военной операции, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки».

В ведомстве сообщили, что подписи под документом поставили заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Надеюсь в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты

— приводит агентство «Интерфакс» слова замначальника российского Генштаба Алексея Кима.

Накануне замминистра обороны Николай Панков сообщил, что все российские «добровольцы» до 1 июля должны заключить официальные контракты с российским военным ведомством. По словам Панкова, это должно придать «добровольческим формированиям» правовой статус и расширить возможности комплектования.

Глава самой известной российской группировки наемников Евгений Пригожин, публично конфликтующий с военным руководством России, от подписания контракта незамедлительно отказался.

10:35 ВСУ заявили об освобождении села Сторожевое в Донецкой области

Это третий населенный пункт, об освобождении которого за последние сутки сообщает Украина.

Государственный флаг вновь развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35 отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского. Дальше будет... Слава Украине!

— написала в телеграме замминистра обороны Украины Анна Маляр.

На странице в Facebook 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского опубликовано видео, на котором военные разворачивают флаг Украины в освобожденном селе.

Сторожевое находилось под российской оккупацией с марта 2022 года.

Накануне Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили села Благодатное и Макаровка на юго-западе Донецкой области.

Министерство обороны РФ пока никак не комментировало утверждения об уходе российских сил из этих населенных пунктов.

►► Подробнее: Украинские военные сообщают о деоккупации нескольких сел на «Времевском выступе»

10:00 Один человек погиб в результате российских обстрелов в Донецкой области

Еще два человека получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, обстрелам с российской стороны подверглись Часовоярская и Лиманская общины, Авдеевка, Торецк, Северск, а также села Богоявленка и Великая Новоселка.

9:40 «Укргидроэнерго»: уровень воды в Херсоне продолжает снижаться; ситуация на левом берегу остается критической

Уровень воды в затопленной части Херсона продолжает уменьшаться и уже достиг отметки 3,29 метра, сообщает в понедельник утром украинский оператор «Укргидроэнерго» и глава областной военной администрации Александр Прокудин. За последние 12 часов уровень воды уменьшился на 64 см.

Как сообщил Прокудин:

• 46 населенных пунктов подтоплены: 32 на правом берегу (3801 дом) и 14 — на временно оккупированной территории на левом берегу Днепра.

• 2743 человека спасены, из них 228 детей и и 77 человек с ограниченной мобильностью.

• На левом берегу ситуация остается критической. Россияне блокируют эвакуацию и стреляют в спину тем, кто пытается спастись.

• 112 человек удалось эвакуировать.

9:15 Независимые медиа начали марафон солидарности в поддержку российских политзаключенных

Весь день 12 июня — с 9 утра и до 10 вечера — в Youtube-каналах независимых русскоязычных СМИ проходит марафон солидарности #тынеодин в поддержку российских политзаключенных.

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