В Кривом Роге жилая пятиэтажка попала под ракетный удар РФ, есть погибшие. 475-й день войны

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Вторник, 13 июня, — 475-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:40 Минобороны РФ заявило о подписании контрактов еще с семью «добровольческими организациями» в рамках приказа Шойгу. Пригожин заявил, что «ЧВК Вагнер» принимает в свой состав группировки, отказывающиеся от заключения такого контракта

«Сегодня 3 бригады и 4 отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач (…) в зоне специальной военной операции», — заявил генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Как сообщается, он подписывал эти документы со стороны минобороны РФ. Слова генерала приводит российское оборонное ведомство.

Какие именно вооруженные группировки подписали документы, не сообщается.

Накануне минобороны РФ заявило о подписании первого контракта с чеченским отрядом быстрого реагирования «Ахмат», входящем в состав Росгвардии.

Вечером того же дня основатель группировки «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что к нему обращаются добровольческие подразделения, которые не хотят заключать контракты с минобороны РФ. По его словам, «ЧВК Вагнер» берет их в свои ряды. Ранее Пригожин заявил, что приказы Шойгу распространяются только на сотрудников ведомства и военнослужащих, и он не собирается подписывать контракт с минобороны РФ.

10 июня в оборонном ведомстве РФ сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все «добровольческие формирования» должны до 1 июня подписать контракты с минобороны РФ. Это, как отметили в ведомстве, «придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач»

10:14 Уровень воды в Херсонской области постепенно спадает — глава ОВА

За ночь уровень воды в Херсонской области понизился на 27 см, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Сохраняется тенденция на спад уровня воды. По состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2 метра 70 см, что на 27 см меньше, чем вчера вечером», — сказал глава ОВА Прокудин.

По его словам, на правобережье Херсонской областью остаются подтопленными 3600 домов в 31 населенном пункте.

На сегодня известно о 10 погибших на контролируемом украинскими властями правом берегу Днепра и о 17 — на оккупированном Россией левом берегу.

10:12 Глава минобороны ФРГ о военной помощи Украине: «Мы не сможем заменить каждый танк, вышедший из строя»

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о дальнейшей военной помощи Украине на фоне сообщений об утерянных в ходе украинского контрнаступления танках Leopard-2.

«Мы не сможем заменить каждый танк, вышедший из строя, (…), но с июля мы будем наращивать поставки Leopard 1 A5», — заявил глава оборонного ведомства в интервью программе RTL Direkt (цитата по DW на русском).

09:50 Зеленский: Россия «продолжает свою войну против жилых домов»

На удар по Кривому Рогу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал видео горящей пятиэтажки. По его словам, РФ «продолжает свою войну против жилых домов, обычных городов и людей».

«К сожалению, есть погибшие и раненые. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую ракету они будут отвечать», — написал глава украинского государства.

09:36 Британская разведка: Иран нарастил поставки беспилотников в РФ и теперь поставляет их большими партиями по морю

В последние месяцы Россия, вероятно, работала над обеспечением долгосрочных поставок больших объемов ударных беспилотников, говорится в новой сводке британской военной разведки. Поставляя это оружие, Иран продолжает нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

Россия, вероятно, перешла от получения небольших партий иранских БПЛА воздушным транспортом к более крупным партиям, доставляемым из Ирана на судах через Каспийское море, говорится в сводке.

Этот «международный транзитный коридор Север-Юг» приобрел гораздо большее значение после начала полномасштабного вторжения. Он позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, в том числе к поставкам оружия, способами, которые, как она надеется, менее уязвимы для международных санкций.

Россия также работает над тем, чтобы начать внутреннее производство БПЛА, почти наверняка с помощью Ирана, указывает минобороны Великобритании. Россия, скорее всего, инвестирует в дроны, поскольку они обеспечивают относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, как РФ израсходовала большую часть своих запасов крылатых ракет в Украине, сказано в сводке.

09:15 В ходе вторжения РФ в Украину погиб еще один российский генерал

В ходе украинского контрнаступления в Запорожской области погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии РФ генерал-майор Сергей Горячев. Об этом сообщили представитель назначенной РФ «администрации» Запорожской области Владимир Рогов и телеграм-канал «Vоенкор Котенок Z».

Сообщается, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Горячев был командиром 5-й отдельной танковой бригады, а за время войны «вырос» до должности начальника штаба армии.

По оценке «Медиазоны» на начало июня, основанной на открытых источниках, подтверждена гибель в Украине четырех российских генералов, 58 полковников, 176 подполковников. К 6 июня подтверждена гибель более 2 100 офицеров армии РФ и других силовых структур. 241 из них — в звании от подполковника и выше.

09:08 Курский губернатор сообщил об обстреле двух приграничных поселков и повреждении двух десятков домов

Губернатор Курской области Роман Старовойт утром во вторник сообщил об очередном обстреле, как он утверждает, «со стороны Украины», под который попали поселки Теткино и Глушково.

По его словам, в Теткино повреждены девять домов, два из которых загорелись, нарушено газо- и электроснабжение, поврежден автомобиль.

В Глушково, как заявил губернатор, зафиксировано 12 «прилетов», в результате которых повреждены 10 жилых домов, несколько административных зданий, два автомобиля, написал Старовойт. «Снаряд также попал в кинотеатр», — добавил он. По его словам, пострадавших нет.

09:00 «Голос Америки»: США поставят Украине новые бронемашины взамен поврежденных или уничтоженных в бою

США предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму до 325 миллионов долларов, сообщил «Голосу Америки» неназванный представитель Пентагона.

Ожидается, что пакет будет включать бронемашины Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные и уничтоженные в ходе контрнаступления Украины, сообщили «Голосу Америки» на условиях анонимности два представителя минобороны США.

По их словам, в новый пакет также войдут боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и ракеты для систем HIMARS.

Ожидается, что о новом пакете военной помощи Украине будет официально объявлено во вторник.

08:35 Украинские силы накануне продвинулись как минимум на трех участках фронта — ISW

Украинские войска продолжали наступательные действия как минимум на трех участках фронта и 12 июня осуществили дальнейшее продвижение, говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW). Территориальные достижения украинских сил к югу от Великой Новоселки (запад Донецкой области) подтверждаются в том числе снимками с геолокацией.

Аналитики ISW указывают, что, по сообщениям, 12 июня российские войска перешли в контрнаступление на западе Донецкой области после тактических успехов, достигнутых украинскими войсками в районе «Времевского выступа».

На момент публикации, говорится в обзоре, российские войска не получили никаких подтвержденных территориальных достижений в этой контратаке, хотя некоторые российские источники сообщили, что российские войска отбили Макаровку (5 км к югу от Великой Новоселки). Впрочем, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на 12 июня украинские войска все еще контролировали Макаровку.

Накануне Анна Маляр сообщила, что за неделю наступательной операции ВСУ освободили семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. По ее словам, Украина отвоевала села Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное. Четыре последних села расположены на «Времевском выступе» (к югу от Великой Новоселки). В целом украинские войска продвинулись на 6,5 км, взяв под контроль площадь размером в 90 кв. м, написала Маляр.

Накануне в минобороны РФ заявили, что в районе «Времевского выступа» российские войска отразили три атаки ВСУ с направления Великой Новоселки и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области. Сообщения об отступлении российских сил из ряда населенных пунктов в минобороны РФ не комментировали.

08:28 Число погибших в Кривом Роге от удара РФ по пятиэтажке возросло до шести человек — глава ГВА

Число погибших в результате ракетного удара РФ по пятиэтажке в Кривом Роге возросло до шести человек, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. Он отметил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее Вилкул сообщал о трех погибших и о том, что, вероятно, семь человек могут оставаться под завалами. Также местные власти сообщали о 25 раненых.

08:17 Украинская ПВО уничтожила 11 крылатых ракет, которые войска РФ запустили минувшей ночью и под утро — Воздушные силы ВСУ

Минувшей ночью российские войска совершили очередную воздушную атаку против Украины — из восьми бомбардировщиков Ту-95 мс из района Каспия, а также несколькими ударными дронами с южного направления, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Уточняется, что всего выпущено 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и четыре БПЛА «Shahed-136/131». Украинская ПВО уничтожила 10 крылатых ракет и один ударный дрон, из выпущенных ночью, сообщили Воздушные силы.

Под утро российские войска совершили повторную атаку из района Каспия с трех Ту-95мс. «По предварительным данным на этот раз до Украины долетела лишь одна крылатая ракета, уничтоженная украинской ПВО», — говорится в сообщении.

08:11 Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Харькова «Шахедами» — мэр

Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Харькова дронами-камикадзе «Шахед», сообщил в середине ночи мэр города Игорь Терехов. По предварительным данным пострадали коммунальное предприятие и складское помещение, где в результате взрыва произошел пожар, написал мэр города в телеграм-канале.

«На местах прилетов работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется», — добавил Терехов.

В генштабе ВСУ сообщили, что минувшей ночью РФ, по предварительным данным, атаковала Украину в том числе четырьмя «Шахедами», один из которых был уничтожен украинской ПВО.

08:04 Последствия ракетного удара по жилому многоквартирному дому в Кривом Роге:

Верхние этажи пятиэтажки, подвергшейся ракетному удару, Кривой Рог, 13 июня 2023 г. REUTERS - ALINA SMUTKO

Последствия удара ракеты в жилую пятиэтажку в Кривом Роге, 13 июня 2023 г. REUTERS - ALINA SMUTKO

Местные жители недалеко от жилой пятиэтажки в Кривом Роге, подвергшейся ракетному удару, 13 июня 2023 г. REUTERS - ALINA SMUTKO

07:57 Генштаб ВСУ: по предварительным данным, Россия минувшей ночью атаковала Украину 14 крылатыми ракетами, 10 из них сбиты

По предварительным данным, сегодня ночью войска РФ атаковали Украину 14 крылатыми ракетами Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной, говорится в сводке украинского генштаба.

Также по Украине был нанесен удар четырьмя дронами-камикадзе «Шахед», один уничтожен украинской ПВО, сообщает генштаб.

В генштабе ВСУ также подтверждают, что в Кривом Роге есть попадания в пятиэтажный дом и другие гражданские объекты инфраструктуры. «К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется», — говорится в сводке.

07:47 В Кривом Роге под ракетный удар РФ попала жилая пятиэтажка. Власти сообщают о трех погибших

В Кривом Роге под ракетный удар РФ попала жилая пятиэтажка. По предварительным данным, погибли трое человек, 25 ранены, из них 19 — в больницы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Глава городской администрации Александр Вилкул добавил, что еще семь человек, вероятно, находятся под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается.

В ОВА сообщили, что загорелись квартиры с первого по пятый этажи, огонь охватил 700 кв. метров.

По словам Лысака, три крылатые ракеты сбила ПВО, но в Кривом Роге есть и «прилеты», «повреждены гражданские объекты». «Трое пострадавших — на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели», — написал глава ОВА.

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