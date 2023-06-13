Ночной обстрел по Украине: как минимум десять человек погибло в Кривом Роге

Ночью и утром в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В Харькове беспилотник попал по объекту гражданской инфраструктуры, в Кривом Роге ракета попала в жилой дом, как минимум десять челвек погибли. Также сообщалось о работе ПВО в Киеве.

После ночной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области известно о 6 погибших и 25 раненых. Одна из ракет попала в 5-этажнй дом, спасательный службы продолжают разбор завалов. 13/06/2023

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После ночной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области известно о 10 погибших и 28 раненых. Одна из ракет попала в 5-этажнй дом, спасательный службы продолжают разбор завалов. 14 июня объявлено днем траура в городе.

Как сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, существенным разрушениям подверглись многоэтажные и частные дома, частное предприятие, автомобильное предприятие, автомобили. При осмотре мест событий обнаружены обломки ракет, тип которых устанавливается.

Дненпропетровская обласная прокуратура сообщила, что начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Атака с Каспийского моря

Ночью 13 июня российские силы атаковали Киев крылатыми ракетами Х-101/555, ПВО уничтожила все вражеские цели. Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко: «Предварительно, для нападения на Киев противник применил крылатые ракеты Х-101/555, традиционно выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря».

Попко отметил, что все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала, отметил он.

Под утро 13 июня российская армия осуществила вторую за ночь атаку с Каспийского моря из самолетов-бомбардировщиков, сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Всего за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 11 крылатых ракет и ударный дрон, говорится в сообщении. Среди ночи РФ задействовала восемь бомбардировщиков Ту-95мс, из района Каспия было выпущено 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Также россияне запустили до четырех БПЛА "Shahed-136/131" с южного направления. Украинские силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожили 10 крылатых ракет и один ударный дрон.

В Харькове беспилотник попал по объекту гражданской инфраструктуры, сообщил мэр города Игорь Терехов.

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