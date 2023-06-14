Улики для Гааги: Франция увеличила помощь Украине по сбору доказательств военных преступлений РФ

Франция направила в Украину новые группы следователей и криминалистов. Это делается для того, «чтобы лица, ответственные за преступления, не остались безнаказанными» и предстали перед Международным уголовным судом в Гааге, подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве. Напомним, ранее суд объявил в розыск президента РФ Путина.

В этот раз в Украину выехала еще одна команда французского Института криминальных исследований Национальной жандармерии. На фото: Макрон беседует с экспертами IRCGN в посольстве Франции в Киеве 16 июня 2022 г.

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Твит о прибытии «двух новых команд» французских следователей опубликовала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

#Ukraine | 2 nouvelles équipes d'enquêteurs 🇫🇷 sont arrivées en Ukraine 🇺🇦 pour appuyer l'indispensable travail de la justice pénale ukrainienne et internationale. https://t.co/60Z8bP434Z pic.twitter.com/2yEEAn4jjN — Catherine Colonna (@MinColonna) June 12, 2023

Французские власти «продолжают свою решительную деятельность по борьбе с безнаказанностью за действия, совершенные в контексте агрессии России в Украине», — заявил МИД Франции в своем сообщении от 12 июня.

«Уже более года Франция мобилизует все свои силы для конкретной поддержки усилий украинских властей и Международного уголовного суда (МУС) в рамках начатых ими расследований, чтобы лица, ответственные за совершенные в Украине преступления, не остались безнаказанными», — подчеркнули в ведомстве, отметив, что это сделано в ответ на запрос украинских властей.

Собранные доказательства «смогут помочь в расследовании МУС и разбирательствах в украинских судебных органах», — также уточнили в министерстве.

И сообщили, что 10 и 11 июня 2023 г. в Украину отправились две группы сотрудников МВД Франции, одна из которых состоит из следователей, а другая — из специалистов экспертно-криминалистической полиции. Миссия финансируется французским МИДом.

В министерстве рассказали, что первая группа — в состав которой входят жандармы из Центрального управления по борьбе с ущербом окружающей среде и общественному здравоохранению (OCLAESP) и эксперт из Института криминальных исследований Национальной жандармерии (IRCGN) — будет помогать украинским властям «в расследовании преступлений, наносящих серьезный долгосрочный ущерб окружающей среде с начала российской агрессии в Украине».

Учитывая время отправки этой группы, можно предположить, что в первую очередь она займется сбором улик в деле о разрушении* Каховской ГЭС. «Кроме того, Франция направит миссию экспертно-криминалистической полиции под эгидой канцелярии прокурора Международного уголовного суда»

, — добавили в министерстве. И заявили, что эта миссия, опираясь в своей работе на экспертизу IRCGN, «будет собирать доказательства ущерба гражданским объектам и документировать их посредством трехмерных цифровых моделей».

МИД напомнил, что

эти две миссии «следуют за пятью предыдущими по отправке в Украину сотрудников МВД, две из которых были долгосрочными» и «позволили провести расследование ущерба инфраструктуре, установление личности погибших для возвращения их тел семьям, поиск причин их смерти и воссоздание мест преступления».

Первая группа французских криминалистов (в которой было 16 человек) прибыла в Украину 11 апреля 2022 года, вскоре после того, как весь мир узнал о совершенных российскими захватчиками чудовищных преступлениях в Буче.

Группа, прибывшая из Франции на семи автомобилях, была оснащена мобильной лабораторией для анализа ДНК, а также передвижным моргом. Она также привезла с собой автономный электрогенератор для работы в полевых условиях.

Тогда посол Франции в Украине Этьен де Понсен особо подчеркнул, что это «первое» иностранное подразделение, «предоставившее такую помощь».

Fier d'accueillir à #Lviv le détachement des gendarmes techniques et scientifiques venu assister leurs camarades 🇺🇦 dans les investigations des crimes de guerre commis autour de #Kiev. La 🇫🇷 première à apporter une telle aide. Ils seront à pied d'œuvre dès demain. Solidarité 🇫🇷🇺🇦 pic.twitter.com/3pX9LkPzeq — Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022

Генерал Патрик Турон, командующий центром уголовных расследований французской жандармерии, рассказал France-Presse, что институт криминалистики IRCGN — «одна из немногих специализированный структур в Европе, которая способна в течение двух часов отправить группу экспертов» на место военных действий или стихийного бедствия.

Он сообщил, что в группу входят криминалисты, которые специализируются на установлении личностей погибших, а также два специалиста по баллистике, эксперт по взрывчатым веществам и два судебно-медицинских эксперта.

Начали они свою работу именно с расследования преступлений в Буче.

Уже тогда генерал подчеркнул, что французские криминалисты прибыли в Украину на неопределенный срок и жандармерия предусмотрела возможность отправки сменных групп.

Генерал Турон подчеркнул, что криминалисты приехали в Украину, прежде всего, ради жертв войны, с тем чтобы помочь семьям найти их погибших близких, установить причины их смерти.

И получить надежду на то, что преступники когда-нибудь будут наказаны.

За несколько дней до отправки первой группы, 8 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция «собирает доказательства» «российских военных преступлений» в Украине.

Французские власти в течение всей этой войны подчеркивают, что страна оказывает активную поддержку Международному уголовному суду и рассматривает, будет ли возможно создание специального трибунала по факту российской военной агрессии.

17 марта 2023 года МУС объявил в розыск президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченную по правам ребенка в стране Марию Львову-Белову. Официально — по подозрению в том, что они «несут ответственность за военные преступления», связанные с депортацией детей с оккупированной территории Украины. Но мало сомнений в том, что если Путин когда-либо окажется перед судьями в Гааге, ему предъявят множество других обвинений, начиная с Бучи.

В Париже после предъявления Путину обвинений специально еще раз подчеркнули, что «Франция оказывает полную поддержку МУС».

«Суд, который начал свое расследование 2 марта по просьбе около 40 государств, включая все страны-члены ЕС под председательством Франции, действует независимо», — заявил тогда французский МИД. И пообещал: «Верная своему давнему обязательству бороться с безнаказанностью, Франция будет продолжать поддерживать незаменимую работу международного правосудия, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных во всех преступлениях, совершенных в Украине».

Нынешняя отправка двух новых групп криминалистов — еще один шаг, подтверждающий выполнение Францией этого важнейшего обязательства.

В годовщину войны, 24 февраля 2023-го, в интервью «Новой газете. Европа»

министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила: «Борьба с безнаказанностью является императивом, поскольку без справедливости прочного мира быть не может. Ни одно бесчинство, нарушение международного права, военное преступление или преступление против человечности не должно быть забыто, а виновные, вне зависимости от их положения в российской иерархии, должны предстать перед судом».

30 мая 2023-го, при активном участии Франции, была принята Конвенция о международном сотрудничестве при расследовании и судебном преследовании преступления геноцида, преступлений против человечности, военных и других международных преступлений.

*Министерство иностранных дел Франции сразу после разрушения Каховской ГЭС подчеркнуло, что оно «является особо тяжким деянием» и «в очередной раз наглядно показывает трагические последствия агрессии, ответственность за которую несет исключительно Россия».

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