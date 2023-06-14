Четыреста семьдесят шестой день полномасштабной войны России против Украины. Онлайн RFI

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Среда, 14 июня, — 476-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Ремонтная база под Донецком готовит танки для боев на востоке Украины.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

13:30 Заместитель министра обороны Украины: ВСУ продвигаются на Бахмутском и Запорожском направлениях

Анна Маляр сообщила в своем телеграм-канале, что ВСУ продолжают продвижение на Бахмутском и Запорожском направлениях при преимуществе россиян в артиллерии и авиации.

По ее словам, на Бердянском направлении бои продолжаются у села Макаровка, на Мариупольском направлении — в районах Новоданиловки и Новопокровска.

За прошедшие сутки: Бахмутское направление - на разных участках прошли вперед от 200-500 м. На Запорожском направлении прошли вперед от 300-350 м. Наши войска двигаются в условиях жесточайших боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага. ... Враг несет потери как в живой силе, так и в технике и вооружении. К примеру за вчерашние сутки враг потерял: артиллерийскую батарею самоходных орудий; 2 комплекса РЭБ; сосредоточение автомобильной техники (до 10 ед.); радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы; ЗРК.

13:00 Германия приняла стратегию безопасности. А ее основе российская угроза

Правительство Германии утвердило первую национальную стратегию безопасности:

Главная задача нашей политики безопасности — шарантия возможности продолжать жить в нашей стране в мире и свободе. Мы неколебимо привержены НАТО и ЕС и укрепляем наши вооруженные силы для выполнения их основной миссии — обороны страны и Альянса.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции, представляя документ, что главная угроза национальной безопасности Германии исходит от России. Она сохранится и в ближайшем будущем, сказал он.

Стратегия предусматривает усиление борьбы со шпионажем и диверсиями, укрепление европейской базы безопасности и обороны т развитие космической отрасли.

Ежегодные расходы на оборону германии будут увеличены до 2% ВВП.

12:30 Российское СМИ сообщило о ранении ближайшего соратника Кадарова

О ранении Адама Делимхана написал в своем телеграм-канале телеканал министерства обороны РФ «Звезда» со ссылкой на Госдуму.

О гибели Делимханова писали украинские источники.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что батальон «Запад-Ахмат» будет задействован в Белгородской области.

Другое российское СМИ, РИА «Новости», со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова пишет, что спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин общался с Делимхановым, который «жив и здоров».

12:00 Краматорск и Константиновка Донецкой области подверглись российским ударам. Три человека погибли, по предварительным данным

По меньшей мере, трое человек получили ранения.

Об ударах, нанесенных утром, сообщили глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и Донецкая обласная прокуратура.

Трое погибших и трое раненых – таковы предварительные данные по потерям среди гражданских в результате утреннего обстрела Донецкой области. Рашисты ударили на рассвете – в 5 утра – направили ракеты по Краматорску и Константиновке. Два человека погибли и двое ранены в Краматорске, один погибший и раненый – в Константиновке.

В Константиновке погибла 72-летняя женщина. В Краматорске погибли двое мужчин 53 и 69 лет.

11:30 Кировский районный суд Уфы приговорил Лилию Чанышеву к семи с половиной годам лишения свободы

Главу штаба Навального в Уфе признали виновной в «призывах к экстремизму», «создании экстремистского сообщества» и «создании организации, нарушающей права граждан».

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей штрафа.

Обвинение просило 12 лет колонии и 700 тысяч штрафа.

11:00 Минздрав Украины предупредило о возможности возникновения очагов эпидемии холеры на затопленных территориях Херсонской области

На данный момент в Украине не зарегистрировано случаев холеры, говорится в сообщении Министерства охраны здоровья. Результаты исследований образцов, взятых как из объектов окружающей среды, так и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции — отрицательные.

На случай возникновения эпидемии подготовлены три больницы: в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей, поэтому купаться или использовать воду для обработки пищевых продуктов нельзя. Кроме того, категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов.

10:30 Генштаб ВСУ: украинская наступательная операция добилась «частичных успехов»

Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев заявил, что за трое суток армия Украины продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра и освободила около трех квадратных километров.

На бердянском направлении продолжаются бои в районе сел Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка. На восточном и южном направлениях войска РФ потеряли одну артиллерийскую батарею самоходных орудий, два комплекса радиоэлектронной борьбы, около десяти единиц автомобильной техники, радиолокационный комплекс разведки и зенитно-ракетный комплекс.

10:15 Четыре района Белгородской области и Глушковский района Курской области подверглись обстрелам.

Об обстрелах Белгородской области сообщает в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В сообщении говорится, что снаряды были выпущены по селу Журавлевка. В Валуйском городском округе минометный снаряд прилетел в село Новопетровка. Минометному обстрелу также подверглось село Дроновка в Грайворонском округе и село Сподарюшино Козинской сельской территории. Из гранатомета обстреляно село Новостроевка-Вторая.

Шебекинский городской округ был обстрелян 22 раза

Глава Курской области Роман Старовойт сообщает, что в поселке Теткино в результате обстрелов нарушено электроснабжение и разрушены технологические линии на спиртзаводе. Под обстрелы также попали села Коровяковка и Попово-Лежачи.

09:58 Латвия выделит Украине 430 тысяч евро на помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Об этом написал в своем твиттере премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш:

Латвия предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 430 тысяч евро, чтобы помочь людям, которые страдают из-за вызванного Россией разрушения плотины Каховской ГЭС - электрогенераторы, компрессоры и другое оборудование. Мы твердо поддерживаем Украину, победа - единственный путь к миру

09:45 Зеленский: на Бахмутском направлении «есть движение вперед»

Об этом арезидент Украины заявил в своем вечернем обращении.

Он поблагодарил военных, которые участвуют в боях по освобождению украинской территории, оккупированной российскими войсками.

Подразделения ОСУВ “Таврия” — в условиях жесточайших боев, в условиях авиационного и артиллерийского превосходства оккупанта есть движение вперед. Спасибо вам, воины!

Зеленский также побдагодарил другие бригады, отметив их крепость духа.

И благодарю всех в нашем обществе, кто понимает, что освобождение нашей земли от таких оккупантов требует тяжелых, героических и интенсивных действий, которые изо дня в день, шаг за шагом дают необходимую мощность нашим наступательным действиям.

09:15 Три человека погибли в результате ночных ударов по Одессе. Семеро ранены

Российская армия ударила по Одессе четырьмя ракетами «Калибр» с судна из акватории Черного моря. По предварительным данным, две ркеты сбиты.

Оперативное командование «Юг» ВСУ сообщает:

В результате воздушного боя и воздействия взрывной волны повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

В одном из складских помещений начался пожар. Идет разбор завалов.

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