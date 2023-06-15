Четыреста семьдесят седьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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15 июня — 477-й день российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе

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►►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

11:05 «Ельцин-центр» проверяют по закону об «иностранных агентах»

Об этом говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на замминистра юстиции Олега Свириденко.

«Действительно, она глубокая идет. Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже налицо, то, вероятнее всего, наверное, да», — рассказал Свириденко на заседании комиссии Государственной думы, посвященной вмешательству иностранных государств во внутренние дела РФ.

Напомним, «Ельцин-Центр» в Екатеринбурге в последние месяцы предлагали закрыть Геннадий Зюганов и Никита Михалков. Власти РФ часто критикуют его. В начале войны «Ельцин-Центр» призвал остановить военные действия в Украине.

10:45 Военная британская разведка: Пригожин все более остро противоречит «широким слоям истэблишмента»

Об этом говорится в ежедневной сводке, опубликованной 15 июня.

«10 июня 2023 года Министерство обороны России потребовало от членов "добровольческих формирований", таких как группа "Вагнер", подписать контракты напрямую с Министерством обороны, и этот шаг был прямо поддержан президентом Путиным в эфире 13 июня. В течение нескольких месяцев основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обрушивался с яростной критикой на иерархию МО, но уступал авторитету Путина. Однако, несмотря на комментарии Путина, 14 июня 2023 года Пригожин заявил, что "никто из бойцов "Вагнера" не готов снова пройти путь позора. Поэтому они не будут подписывать контракты". Риторика Пригожина перерастает в неповиновение более широким слоям российского истеблишмента. 1 июля, крайний срок подписания контрактов добровольцами, вероятно, станет ключевым моментом в этой вражде».

10:15 Россия нанесла новый удар по Кривому Рогу

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, ракеты попали по двум промышленным предприятиям в городе. Произошли пожары. В результате пострадал один человек.

ВСУ Сообщили, что перехватили одну из четырех ракет, которые были запущены по Днепропетровской области.

09:59 На штраф Евгению Ройзману собрали полтора миллиона рублей - в шесть раз больше, чем нужно

Как пишет 66.ru, бывшему мэру Екатеринбурга требовалось 260 тысяч рублей на штраф, назначенный за «дискредитацию армии». Открытый сбор средств объявили 19 мая - и уже за день вся необходимая сумма была собрана.

По словам Ройзмана, 300 тысяч из этих средств теперь передадут главе екатеринбургского «Мемориала» Алексею Мосину - его приговорили к штрафу именно на эту сумму в начале июня также за дискредитацию армии. Остальные средства Ройзман также обещал передать екатеринбургскому «Мемориалу»

09:45 Financial Times сообщает о планах национализировать западные компании, которые «не играют по правилам Кремля»

09:15 Жители Краснодара рассказали о звуке взрыва

Жители Краснодара сообщили, что в городе ночью со среды на четверг около полуночи был слышен взрыв. Об этом рассказывают местные СМИ. По данным портала Кубань 24, «Звук был всего один, но громкий. После этого — затишье. Что это, никто не знает, но жители Плодородного сообщили о возгорании в поле».

Позже журналисты сообщили, что в поле загорелся мусор, а взрыв, который вызвал беспокойство жителей — звук от перехода самолета через звуковой барьер. Об этом рассказали в оперативном штабе.

Независимого подтверждения этой информации нет. Однако звук преодоления звукового барьера самолетом действительно напоминает мощный взрыв. В частности, в Париже в сентябре 2020 года СМИ сообщали о сильном взрыве, который оказался звуком истребителя. Инцидент попал на камеры во время матча «Ролан Гарроса».

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