ПВО, танки и ИТ-коалиция: о какой помощи Украине договорились союзники на очередной встрече в формате «Рамштайн»

В Брюсселе в четверг, 15 июня, прошла 13-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». В заседании приняли участие представители почти 50 стран. По его итогам было объявлено о договоренностях о поставке Киеву дополнительных средств ПВО, новых танков Leopard, обсуждались также вопросы с поставкой истребителей F16. Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу «результативной».

Реклама Читать далее

По итогам переговоров в Брюсселе, Дания, Нидерланды, Великобритания и США договорились передать Украине дополнительные средства ПВО. Об этом сказано в совместном заявлении министерств обороны четырех стран. Речь идет о «сотнях» ракет для ПВО малой и средней дальности и связанных с ними систем, необходимых «для защиты критической инфраструктуры и обеспечения дальнейшего успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы».

Ранее в Минобороны Литвы объявили, что вместе с партнерами (Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия) поучаствуют в закупке для Украины средств ПВО на 107,5 млн евро. Перед этим в Нидерландах также сообщили, что планируют передать Украине четыре радара VERA-EG общей стоимостью 150 млн евро для усиления ее противовоздушной обороны.

Накануне саммита в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин посетил гарнизон в немецком Висбадене, где около 200 украинских танкистов проходят обучение на американских танках «Абрамс», поставка которых намечена в Украину до конца лета. Открывая саммит, Остин прокомментировал наступление украинских войск. По его словам, начался «военный марафон», поэтому союзники сосредоточатся на неотложных потребностях, в том числе усилении ПВО.

На встрече обсуждалось создание «коалиции самолетов». Координацией обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая истребители F-16 займутся Нидерланды и Дания. «Когда конкретно это решение будет принято, еще не известно. Но уже ясно, что обучение началось и это позволит нам передать самолеты. Потому что будут готовы пилоты, которые могут ими управлять», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Польша и Германия будут координировать поставки и эксплуатацию танков Leopard. Канада объявила о передаче 18 бронированных машин Senator, автоматов, патронов различного калибра. Также Оттава продолжит операцию UNIFIER по обучению военных Украины до 2026 года. Дания и Норвегия объявили о передаче девяти тысяч артиллерийских снарядов.

Представители Эстонии и Люксембурга поддержали идею создания «ИТ-коалиции». «Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате „Рамштайн“ мои коллеги — министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур — поддержали мою идею создания „IT-коалиции“ в рамках „Рамштайн“. Они готовы взять на себя лидерскую роль в создании этой группы», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге напомнил нам о том, что переживает Украина. […] Мы знаем, что продолжаются ожесточенные бои, мы видели храбрость Вооруженных сил Украины с самого начала российской агрессии. Ситуация на поле боя непредсказуема, но наше послание остается достаточно четким — мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно», — отметил на итоговом брифинге встречи в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться