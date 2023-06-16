478-й день полномасштабной войны России против Украины. Онлайн RFI

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16 июня — 478-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Освобожденное ВСУ село Сторожевое в 80 километрах к юго-западу от Донецка. Оно было оккупировано с марта 2022 года. Фото: 14 июня 2023.

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12:05 «Сигнал Африке»: глава МИД Украины прокомментировал ракетный удар РФ в день визита в Киев миротворческой миссии африканских стран

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сегодняшнюю ракетную атаку на Киев «сигналом Путина» африканским лидерам, прибывшим в украинскую столицу для обсуждения своей миротворческой инициативы.

Путин "укрепляет доверие", нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты — это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира,

— написал Дмитрий Кулеба.

Утром в пятницу в столицу Украины прибыли лидеры ряда африканских государств, в том числе президент ЮАР Сирила Рамафоса. В составе делегации — президенты Замбии, Сенегала, Коморских островов, премьер-министр Египта и министр иностранных дел Уганды.

Примерно за полчаса до ракетной атаки сообщалось, что африканская делегация находилась в Буче. Утром в связи с визитом был перекрыт центр Киева.

11:30 РФ нанесла ракетный удар по Украине во время визита миротворческой миссии африканских стран во главе с президентом ЮАР

Российская армия около 11 часов предприняла новую массированную воздушную атаку на территории Украины. Сперва Воздушные силы Украины сообщили о запуске крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря. Позже командование опубликовало сообщение о предварительных результатах работы ПВО. Воздушные силы заявляют об уничтожении 6 аэробаллистических ракет «Кинжал», 6 крылатых ракет «Калибр», а также двух разведывательных БПЛА.

В Киеве, столичной области и ряде регионов незадолго до полудня была объявлена воздушная тревога. Власти Киева публиковали сообщения о работе ПВО в столице и о взрывах. Мэр Виталий Кличко сообщал о взрыве в Подольском район. Вскоре после полудня воздушную тревогу в Киеве отменили.

Кличко затем уточнил: «В Подольском районе были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей. В Киеве поврежденных объектов, домов после ракетной атаки нет».

Киевская городская военная администрация, со своей стороны, заявила, что целью воздушного удара — с использованием баллистических и крылатых ракет — была столица. Глава КГВА Сергей Попко предупредил жителей о риске повторения атаки.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в одном из населенных пунктов региона в ходе атаки повреждены частные дома, опубликовав фото с места обстрела.

10:40 Сводки минобороны РФ об уничтожении техники ВСУ: «Новая Газета Европа» проанализировала эти данные в материале «Шойгу сбился со счета»

С первого дня подномасштабного вторжения в Украину минобороны РФ публикует ежедневные сводки, в которых сообщает о типах и количестве якобы уничтоженной военной техники украинских сил.

Заявления чиновников РФ не только противоречат друг другу, но и нарушают законы арифметики, отмечает «Новая Газета Европа», которая проанализировала отчеты российского командования с начала полномасштабной войны. Например, из 8165 стоящих на вооружении ВСУ танков и бронемашин (с учетом поставок союзников) армией РФ, согласно официальным отчетам, уже «уничтожено» 9915.

►Шойгу сбился со счета. Если верить официальным сводкам, армия РФ еще полгода назад «уничтожила» всю военную технику ВСУ. С кем российские силы воюют все это время?

10:15 В Петербурге на форуме ПМЭФ ждут Путина, отключив мобильный интернет

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня временно отключили мобильный интернет. Об этом сообщил Росконгресс, который занимается организацией мероприятия. Там это решение объяснили «проведением технических работ», предложив участникам и гостям форума воспользоваться локальной Wi-Fi сетью.

Согласно распоряжению минцифры РФ, полученному операторами связи, от них потребовали отключить интернет на территории центра «Экспофорум», где проходит ПМЭФ.

Журналистка Фарида Рустамова связала отключение мобильного интернета с выступлением на форуме 16 июня Владимира Путина. «Чтобы во время пленарной сессии традиционного путинского мероприятия площадку форума не атаковали беспилотники, с завтрашнего дня на ней не будет работать мобильный интернет», — написала она.

Утром 16 июня кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что на ПМЭФ вводятся усиленные, даже беспрецедентные меры безопасности. Он указал, что «враг (…) не оставляет попыток нанести урон», поэтому «важно (…) быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности». Песков пояснил, что из-за мер безопасности возможны перебои с мобильным интернетом на ПМЭФ.

09:50 В Херсонской области в российском обстреле погибла семейная пара

Семейная пара погибла в результате российского обстрела Новоберислава в Херсонской области, сообщил утром 16 июня глава украинского региона Александр Прокудин. По его словам, село обстреляли из реактивной и ствольной артиллерии. Один из снарядов попал в жилой дом. Женщина погибла на месте, ее муж скончался по дороге в больницу.

Ранее утром Александр Прокудин сообщал, что за минувшие сутки силы РФ провели 54 обстрела подконтрольных Украине районов Херсонской области, выпустив 223 боеприпаса. По самому городу Херсон россияне выпустили 37 снарядов.

09:30 Президент ЮАР прибыл в Киев

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса утром 16 июня прибыл в Украину для переговоров с Владимиром Зеленским в рамках миротворческой миссии, предложенной рядом стран Африки.

«Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию Немешаево в Украине и был встречен специальным представителем Украины по Африке и Ближнему Востоку, послом Максимом Субхом и послом Южной Африки в Украине Андре Гроеневальдом», — сказано в сообщении преcc-службы президента ЮАР в Twitter.

Ранее на сайте президента ЮАР сообщалось, что Рамафоса направляется в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским – в качестве члена африканской «миротворческой миссии». В состав миссии входят лидеры ЮАР, Замбии, Коморских Островов, Республики Конго, Египта, Сенегала и Уганды.

Как сообщает Reuters, африканские лидеры намерены предложить Украине и России ряд «мер по укреплению доверия». В рамочном документе, подготовленном миссией, перечислены эти меры, в частности: отвод российских войск, вывод российского тактического ядерного оружия из Беларуси, приостановка исполнения ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом, ослабление санкций Запада в отношении РФ.

В пятницу, 16 июня, Рамафоса из Киева отправится в Санкт-Петербург, где африканская делегация в субботу, 17 июня встретится с президентом РФ.

09:15 Германия предоставила дополнительную военную помощь Украине

Как сообщает Deutsche Welle, после заседания в Брюсселе контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», власти ФРГ сообщили о дополнительной военной помощи Киеву. ВСУ будут переданы две бронемашины для разминирования WISENT 1; 16 грузовиков Zetros; седельные тягачи и полуприцепы; 300 тысяч наборов первой помощи.

09:00 Испания передаст Украине 20 БТР, танки Leopard и полевой госпиталь

Министерство обороны Испании объявило об отправке в Украину бронетранспортеров, танков Leopard, а также передаче ВСУ мобильного госпиталя. Как заявила глава испанского военного ведомства Маргарита Роблес на совещании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, 20 БТР прибудут в Польшу 19 июня в дополнение к уже поставленным 40 машинам. Испания также отправит четыре танка Leopard 2A4, которые находились на ремонте.

Испанское военное ведомство объявило о передаче Украине полевого госпиталя Role 2+, который может быть развернут в течение суток и способен в оказывать услуги экстренной хирургии.

08:50 В Николаевской области украинская ПВО сбила 2 ударных дрона сил РФ

Украинская противовоздушная оборона в ночь на пятницу ликвидировала два ударных беспилотника Shahed в Николаевской области, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. «Ночью 16 июня противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены два иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 на южном направлении — в Николаевской области», — говорится в сообщении. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили российский ударный БПЛА «Ланцет», разведывательные дроны Орлан-10, Орлан-30, Zala и один БПЛА неустановленного типа.

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