Четыреста семьдесят девятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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В субботу, 17 июня, наступил 479-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Житель Никополя идет наполнять свои пластиковые бутылки водой. В городе нет водоснабжения после прорыва дамбы Каховского водохранилища. На фоне - Запорожская АЭС. Днепропетровская область, Украина, 16 июня 2023 года.

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17:20 Индия к 2024 году увеличит импорт нефти из России до 30%

Об этом заявил исполнительный директор Indian Oil Винод Кумар на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, доля импорта российской сырой нефти на индийский рынок в 2023 году выросла в 10 раз по сравнению с 2021-2022 годами, что составляет около 20%. Кумар спрогнозировал, что в 2023–2024 годах этот показатель вырастет до 30%.

16:57 Путин проводит переговоры с делегацией из стран Африки

Президент России Владимир Путин начал в Константиновском дворце в Петербурге переговоры с делегацией из стран Африки. Об этом сообщает "РИА-Новости".

В составе делегации из стран Африки - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали, президент Замбии Хакаинде Хичилема и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Накануне они посещали Украину, где встречались с президентом Зеленским.

Делегация предлагает свою стратегию мирного разрешения военного конфликта России и Украины.

16:28 Минцифры РФ предлагает запретить российским рекламодателям рекламироваться у лиц, признанных "иноагентами" и привлеченных к ответственности за "фейки о ВС РФ"

Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. Также Минцифры предлагает открыть специальный счет и перечислять на него отчисления от российских видео- и музыкальных платформ, а также приложений для электронных книг авторам, признанным "иноагентами". Средства, попавшие на этот счет, будут заморожены пока идет разбирательство по поводу условий договора лейбла с автором.

15:59 В результате попадания ракеты в гражданский автомобиль в Харьковской области погибли не четверо, а двое человек

По уточненным данным, в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракетой «Корнет» по гражданскому автомобилю, погибли не четверо, а двое человек.

Об этом написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В автомобиле находились 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, являвшиеся волонтерами.

15:40 Оккупированный российской армией город Голая Пристань возвращается к жизни после наводнения. Спасатели вывозят тела погибших жителей

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15:11 NYT: Наиболее вероятной причиной прорыва плотины Каховской ГЭС является подрыв подводного прохода к машинному залу

К такому выводу пришли опрошенные газетой The New York Times инженеры из Украины и США. Многочисленные доказательства подтверждают, пишет издание, что обвал дамбы не был случайным. Разрушение бетонного фундамента вряд ли произошло само по себе.

По данным двух американских инженеров, учитывая спутниковые и сейсмические данные о взрывах в этом районе, наиболее вероятной причиной обрушения стал заряд взрывчатки, размещенный в коридоре для обслуживания или туннеле, который проходит сквозь бетонное сердце конструкции.

Украинский инженер Игорь Стрелец, который ранее проводил на Каховской ГЭС несколько месяцев, тоже считает единственным объяснением разрушения бетонного основания плотины взрыв в тоннеле. По его словам, взрыв уничтожил часть основания, после чего под давлением воды разрушились другие части плотины, расположенные в районе места взрыва.

14:37 Песков заявил, что Путин не отказывался от телефонного разговора с Макроном и Шольцем. Правда, о том, что такой разговор вообще планировался, ничего ранее не сообщалось

Как сообщает российское агентство «Интерфакс», в ходе общения в субботу с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым журналисты попросили прокомментировать «информацию о том, что Шольц и Макрон хотят поговорить с Путиным по телефону, но их с ним не соединяют».

«Нет, это неправда», — сказал Песков и уточнил, что «пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было». Песков подтвердил открытость Путина для общения. «И Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения», — заметил он.

13:29 «Цель удара достигнута» — Минобороны России прокомментировало атаку на Киев

Минобороны РФ нанесло в пятницу «групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ». Об этом в субботу на брифинге представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков. ««Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен», — утверждает он.

Как ранее сообщил Генштаб ВСУ, в пятницу украинские средства ПВО сбили над территорией страны шесть ракет «Кинжал», шесть ракет «Калибр» и два разведывательных дрона.

Российский обстрел произошел в тот момент, когда в Киеве находилась делегация лидеров африканских стран. После переговоров с Владимиром Зеленским они отправились на встречу с Владимиром Путиным в Санкт-Петербург.

12:45 В Тюменской области мать погибшего срочника обвинили в «дискредитации армии»

Поводом для обвинения стало интервью изданию «Новая газета. Европа», в котором Алла Фатхелисламова рассказала о гибели своего 19-летнего сына под обстрелом в Белгородской области. Об этом в субботу пишет тюменское издание 72.ru со ссылкой на саму обвиняемую.

«Приехали [полицейские], показали на телефоне, что поступил донос. Спросили, почему давала интервью? А они даже не знали, что у меня сын погиб. Через пару дней приехали ко мне на работу, привезли бумажный вариант заявления почитать», — рассказала Фатхелисламова.

Сын Аллы Фатхелисламовой, Афанасий Подаев, проходил срочную службу на границе в Белгородской области. В конце 2022 года он и его сослуживцы попали под обстрел, в ходе которого молодой человек погиб.

В интервью «Новой газете. Европа» женщина говорила, что с самого начала не поддерживала войну в Украине: «Если честно, когда война началась, я всегда смотрела и плакала, переживала. Война — кому она нужна? Она не нужна никому. Пусть даже тогда [в начале войны] мой сын еще не был в армии, я плакала за чужих».

Донос на женщину написала «профессиональная доносчица» Анна Коробкова. По данным антрополога Александры Архиповой, Коробова к февралю 2023 года написала не менее 11 доносов о «дискредитации».

11:56 Четыре человека погибли в результате попадания ракеты в гражданский автомобиль в Харьковской области

Об этом в субботу, 17 июня, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По данным властей, противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль, который двигался в направлении села Гурьев Казачок в Богодуховском районе Харьковской области.

По предварительным данным, в автомобиле находились четыре человека, все они погибли на месте.

11:22 Британская разведка: Россия получила «временное преимущество» на юге Украины

В военной разведке министерства обороны Великобритании это связывают с переброской Россией ударных вертолетов на аэродром оккупированного Бердянска.

С началом украинского контрнаступления, судя по спутниковым снимкам, более 20 дополнительных российских вертолетов были переброшены в Бердянска, примерно в 100 километрах от линии фронта.

«В постоянном соревновании между авиацией и средствами противодействия ей, Россия, вероятно, получила на юге Украины временное преимущество, в частности благодаря ударным вертолетам, которые могут применять ракеты большей дальности по наземным целям», — говорится в обзоре от 17 июня.

10:38 Губернатор Брянской области заявил об атаке беспилотников на нефтепровод «Дружба»

Как написал в своем телеграм-канале глава Брянской области Александр Богомаз, российские силы ПВО отразили атаку трех беспилотников на нефтепровод «Дружба»

Российские телеграм-каналы сообщают, что первые три взрыва в районе нефтепровода раздались около 00:30 в ночь на субботу, еще несколько — через 15 минут.

В Киеве об атаке на нефтепровод ничего не сообщают.

10:11 Главный раввин Украины и бывший вице-премьер Израиля ответили Путину, который назвал Владимира Зеленского «позором еврейского народа»

09:50 ГСЧС Украины: в зоне затопления в Херсонской области остаются 11 населенных пунктов на правом берегу Днепра и 17 — в оккупированной части на левом

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины публикует сводку по ликвидации последствий затопления Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС.

По состоянию на утро субботы, 17 июня, продолжается постепенное снижение уровня воды, в районе поста «Херсон» он составляет 1,09 метра.

Затопленными остаются 11 населенных пунктов (1509 домов) на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на оккупированных территориях левого берега.

В общей сложности эвакуированы 2782 человека. С начала спасательных работ откачано более 59 тысяч тонн воды из 245 домов и подвалов.

Пострадавшим доставлены 49 тонн воды (в том числе 36 тонн питьевой воды) и 4495 килограммов продуктов питания и первой необходимости.

09:24 Сводка ВСУ: за сутки Россия выпустила по Украине шесть ракет «Кинжал» и шесть ракет «Калибр»

Как сообщается в ежедневной сводке Генштаба Вооруженных сил Украины,

За последние сутки Россия выпустила по Киевской области шесть гиперзвуковых ракет Х-47 «Кинжал» и шесть крылатых ракет «Калибр». Все 12 ракет сбиты силами ПВО.

Кроме того, в течение суток противник нанес 33 авиационных удара и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушена инфраструктура, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Уничтожен ударный вертолет-Ка-52 и семь разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава противника, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы и еще два важных объекта противника.

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