Ждем оправдания потери Крыма: Кулеба высмеял заявление Пескова об «успешной демилитаризации» Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Представитель Путина ранее отчитался о том, что «задача» по «демилитаризации» Украины «во многом выполнена», «потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует, и все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляет Запад».

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Заявление об «успешной»демилитаризации Песков сделал в интервью российскому государственному каналу RT.

В ответ Дмитрий Кулеба опубликовал в фейсбуке сообщение, в котором выразил надежду на продолжение «сериала» с оправданием провалов российской войны (которую Путин называет СВО, «специальной военной операцией»).

«В следующих сериях: фактически, все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию сильнее. Россия сильна как никогда», — предложил «сценарий» глава МИД Украины.

«Вот почему мы правы, когда говорим партнерам, что Путин сможет объяснить россиянам и потерю Крыма, и Украины в целом. Главное для партнеров — не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины», — добавил глава украинской дипломатии.

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