Столтенберг: на саммите в Вильнюсе примем пакет, который «за несколько лет приблизит» Украину к НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag оценил контрнаступление ВСУ, перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс, а также возможность применения Путиным ядерного оружия.

Украина давно хочет быть услышанной и принятой в НАТО. На фото: президент Зеленский и генсек альянса Столтенберг еще до начала полномасштабной войны РФ. Брюссель, декабрь 2021 г.

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Комментируя усиление ядерных угроз, звучащих из РФ (Путин заявил на экономическом саммите в Санкт-Петербурге, что в Беларуси было развернуто первое тактическое ядерное оружие, и «это первая часть»), Столтенберг сказал*: в НАТО с беспокойством следят за этими заявлениями, хотя и считают, что в настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль может применить ядерное оружие в обозримом будущем.

«События в Беларуси» усиливают требование Украины о скорейшем вступлении в НАТО, признал генсек, однако заявил, что быстрой интеграции страны в Альянс не предвидится.

«Будущее Украины — в НАТО, но сейчас приоритетом для Украины является утверждение себя как суверенного и независимого государства — в противном случае нет возможности обсуждать вопрос о членстве», — сказал Столтенберг. Он добавил: «Мы должны убедиться, что после окончания этой войны будут приняты надежные меры по обеспечению безопасности Украины, чтобы Россия не смогла перевооружиться и снова напасть, и цикл российской агрессии был прерван».

Генсек Североатлантического альянса также объявил, что на саммите в Вильнюсе, 11–12 июля, НАТО примет пакет помощи, который за несколько лет приведет Украину «к соответствию со стандартами» блока. Также планируется активизировать политические связи. «Это приблизит Украину к НАТО», — сказал глава Альянса.

Столтенберг также предостерег от «поспешных» мирных переговоров между Украиной и Россией (в связи с этим редакция Welt am Sonntag привела в пример «мирную инициативу» глав шести стран Африки, которые на днях побывали в Киеве и в Москве). «Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир был прочным, он должен быть справедливым», — сказал глава НАТО. Подчеркнув при этом:

«Мир не может означать замораживание конфликта и принятие сделки, продиктованной Россией. Только Украина может определить приемлемые условия».

Столтенберг отметил, что военные успехи укрепят позицию Украины на переговорах: «Чем больше оккупированных территорий Украина сможет освободить, тем больше у нее шансов за столом переговоров достичь справедливого и прочного мира».

Предшественник Столтенберга на посту главы НАТО Андерс Расмуссен ранее выступил с критикой тезиса о невозможности начала процесса вступления Украины в Альянс до окончательного завершения войны. По мнению Расмуссена, такой подход будет стимулировать Путина никогда не заканчивать эту войну, что по сути даст ему право вето,

подчеркивает Би-би-си.

*Интервью немецкому изданию Welt am Sonntag Столтенберг дал накануне своего визита в Берлин, который состоится 19–20 июня. Перед визитом глава НАТО высоко оценил представленную немецким правительством 14 июня «первую в истории» Стратегию национальной безопасности ФРГ, которая направлена на укрепление бундесвера путем улучшения его оснащения и оперативной готовности. Он приветствовал «четкую приверженность» Германии достижению целей НАТО по расходам на оборону (минимум 2% от ВВП) и созданию «одних из сильнейших вооруженных сил в Европе».

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