Четыреста восьмидесятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Воскресенье, 18 июня — 480-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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16:45 РБК: Bank of China ограничил проведение валютных переводов из России в банки ЕС, США, Великобритании и Швейцарии

«Решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня», — рассказал РБК председатель правления Модульбанка Павел Семенов.

«В целом такая политика Bank of China является частью глобальной тенденции банков из дружественных стран по ограничению операций российских лиц. Только за последние месяцы схожие ограничения были введены банками из ОАЭ, Казахстана и других стран», — прокомментировала РБК специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Она добавила, что, будучи частью международной банковской системы и проводя операции с иностранными валютами, включая доллар и евро, китайские банки не могут и не будут полностью игнорировать западные санкции, даже несмотря на дружественные отношения с Россией и лояльность к российским клиентам.

16:05 Daily Mail: Роман Абрамович отказывается подписать договор о передаче Украине денег от продажи «Челси»

По словам источников издания, Абрамович не подписал соглашение о выделении 2,3 млрд фунтов от продажи футбольного клуба «Челси» Украине, поскольку хочет, чтобы средства получили и россияне, и украинцы, пострадавшие от конфликта. При этом Еврокомиссия и Великобритания не пойдут на этот шаг, пока действуют санкции, введенные в отношении России из-за действий в Украине, рассказали источники в британском МИД.

На этой неделе Telegraphнаписал, что ЕС и Великобритания не могут договориться, куда направить средства от сделки по продаже «Челси». Евросоюз настаивает, чтобы деньги были потрачены непосредственно на восстановление Украины, а Лондон хочет направить их на помощь пострадавшим от конфликта.

Абрамович продал «Челси» в мае 2022 года. Все вырученные средства он пообещал передать в специальный благотворительный фонд. Представитель миллиардера заявлял, что фонд будет помогать обеим сторонам, пострадавшим от боевых действий в Украине.

14:55 Пригожин: в Россию с фронта вернулись 32 тысячи зэков

Евгений Пригожин, глава так называемой «ЧВК Вагнера», заявил, что в РФ вернулись 32 тысячи бывших заключенных, которых он нанимал для участия в войне. Ранее сам Пригожин заявлял, что набрал на фронт в тюрьмах и колониях 50 тысяч человек, и только в боях за Бахмут потери его группировки составили 20 тысяч убитыми, среди которых половина — бывшие заключенные.

СМИ неоднократно писали о преступлениях, в совершении которых обвиняют бывших бойцов «ЧВК Вагнера». Так, Baza писала об изнасиловании двух девочек, 10 и 12 лет, позже Пригожин подтвердил эту информацию.

В конце марта суд Кировской области арестовал бывшего бойца ЧВК по обвинению в убийстве 85-летней пенсионерки, напоминает телеканал «Дождь». 5 июня в Чувашии неоднократно судимого, в том числе за изнасилование, бойца ЧВК «Вагнер» отправили в СИЗО по обвинению в убийстве 50-летнего местного жителя.

14:05 Эстонская разведка: Украина в боях потеряла менее 10% западной техники

Начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что в нынешних наступательных боях Украина потеряла менее 10% техники, поставленной западными странами.

В то же время Гросберг подчеркнул, что этот показатель может вырасти, поскольку потери техники являются неизбежным следствием любых наступательных действий. Он добавил, что техника западного производства, как правило, лучше защищает своих операторов, поэтому даже если противник выводит ее из строя, экипажи часто выживают без серьезных ранений.

Полковник также заявил: «Очевидно, что инициатива находится в руках вооруженных сил Украины, что означает, что они сами выбирают время, место и средства, с помощью которых будут атаковать подразделения противника. Российская Федерация, по логике вещей, попытается максимально ослабить наступательные возможности Украины. Это будет означать использование всего, что есть в их распоряжении: артиллерийского огня, минных полей, а также (средств) в воздухе».

Гросберг подчеркнул, что хотя с «гражданской точки зрения» возникает вопрос, почему украинское контрнаступление является не слишком быстрым, это совершенно логично «с военной точки зрения», так как российские войска «по сути (…) потратили последние девять месяцев на создание оборонительных сооружений».

«С точки зрения проведения классической наступательной операции, где, согласно доктрине, нападающему необходимо численное преимущество три к одному в личном составе и вооружении, к сожалению, у украинцев сейчас этого нет», «баланс сил примерно один к одному». «По этой причине и

чтобы не рисковать понапрасну, украинцы подходят к своей операции более методично, более осторожно, поскольку и человеческие, и технические ресурсы, по сути, на вес золота», — заявил глава военной разведки Эстонии. Заверив также, что украинские подразделения, подготовленные к контрнаступлению за последние шесть месяцев, еще не участвовали в боевых действиях.

По словам полковника, на следующей неделе ВСУ продолжат поиск слабых мест в российской обороне, — вероятно, на широком участке фронта. «Мы не увидим наступления в ближайшие семь дней», — заключил Гросберг.

Заявление, сделанное 16 июня, приводит «Европейская правда» со ссылкой на издание ERR.

13:16 В Брянске горит военный госпиталь

Об этом сообщают многочисленные украинские источники, а также канал Astra.

UPD 15:35. Госагентство ТАСС заявило, что пожар произошел «на стройплощадке военного госпиталя», «сторонних причин пожара нет». При этом прокремлевский канал Mash написал, что «одна из возможных причин пожара — диверсия».

13:05 Источники: ВСУ взяли под свой контроль село Пятихатки в Запорожской области

Информацию о деоккупации села передали сразу несколько российских Z-каналов, ее также подтвердил назначенный российскими властями «член главного совета администрации Запорожской области» Владимир Рогов.

«Член главного совета» заверил, что, несмотря на это, «на данный момент передовые позиции ВСУ находятся в полукольце, что грозит им окружением и уничтожением». Однако подчеркнул, что если у украинских военных «получится закрепиться в Пятихатках и подтянуть туда свой резерв, то, скорее всего, основной удар противник попытается нанести в направлении н. п. Жеребянки», и это «купирует угрозу окружения» и поможет ВСУ «получить устойчивые позиции для подготовки наступления на Васильевку».

«На данном направлении продолжаются тяжёлые и кровопролитные бои», — добавил «член главного совета», и оставил номера банковских карт «для обеспечения» оккупационных войск «всем необходимым» на Запорожском и Херсонском фронте». Назначенный российскими оккупационными властями «чиновник» уточнил, что карты привязаны к номеру телефона некоего «Евгения Анатольевича Г.».

При этом минобороны РФ заявило, что попытка украинских войск взять Пятихатку штурмом якобы была отбита, пишет НГЕ.

Как отмечает «Би-би-си», если информация о взятии населенного пункта подтвердится, это будет первая победа Украины на этом участке фронта после начала контрнаступления.

12:30 ЕС: намерение провести российские «выборы» на территории Украины не придаст легитимности захвату этих земель

Представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано заявил о том, что намерение российских властей провести так называемые выборы на оккупированных территориях Украины — это нарушение международного права, «еще одна тщетная попытка России придать легитимность своему незаконному военному контролю и попытке аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополь».

«Это серьезно нарушает Устав ООН и независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», — подчеркнул представитель Евросоюза, комментируя прозвучавшее на этой неделе заявление российской Центральной избирательной комиссии о планах провести голосование в перечисленных украинских регионах 10 сентября 2023 г.

«Россия, ее политическое руководство и все те, кто причастен к организации этих так называемых выборов, столкнутся с последствиями своих незаконных действий», — добавил Стано, еще раз подчеркнув, что ЕС «непоколебимо поддерживает Украину», а Россия «должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

12:05 Губернатор Белгородской области заявил, что за сутки в регионе взорвалось «120 снарядов»

За последние сутки шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись обстрелам, сообщил глава региона Вячеслав Гладков, заверив, что жертв нет. По словам Гладкова, которые приводит Би-би-си, среди 120 боеприпасов различных типов были минометные, артиллерийские снаряды, а также гранаты, сброшенные с беспилотников.

Власти Украины до сих пор ни разу не подтверждали, что ведут огонь по территории России.

11:30 Столтенберг: на саммите в Вильнюсе будет принят пакет помощи, который «за несколько лет» приведет Украину в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag объявил, что на саммите в Вильнюсе, 11–12 июля, НАТО примет пакет помощи, который за несколько лет приведет Украину в соответствие со стандартами блока. Также планируется активизировать политические связи. «Это приблизит Украину к НАТО», — сказал глава Альянса.

Столтенберг также предостерег от «поспешных» мирных переговоров между Украиной и Россией (в связи с этим редакция Welt am Sonntag привела в пример африканскую «мирную инициативу»): «Мир не может означать замораживание конфликта и принятие сделки, продиктованной Россией. Только Украина может определить приемлемые условия».

10:40 Мэр Петрозаводска заявил о намерении уйти воевать в чеченский батальон против Украины

10:30 Песков заверил, что «задача» по «демилитаризации» Украины «во многом выполнена», так как вместо своего оружия она теперь использует западное

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «задача» по «демилитаризации» Украины «фактически» «во многом выполнена», «потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует, и все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляет Запад».

10:00 Британская разведка: Украина и Россия несут тяжелые потери. Российские потери — самые высокие с момента пика боев за Бахмут

В последние несколько дней тяжелые бои продолжались в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута, сообщила в своей ежедневной сводке разведка минобороны Великобритании, которую цитирует Би-би-си.

По данным британских аналитиков, во всех этих районах ВСУ продолжают проводить наступательные операции, в ходе которых смогли добиться небольших успехов.

Между тем, на юге Украины российские войска «часто ведут сравнительно эффективные оборонительные операции».

Британская разведка отмечает, что обе стороны несут тяжелые потери, при этом российские потери, «вероятно, являются самыми высокими с момента пика битвы за Бахмут в марте».

09:35 Не менее 45 человек погибли от последствий разрушения Каховской ГЭС

По меньшей мере 45 человек уже стали жертвами затопления Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Украинская сторона сообщила о гибели 16 жителей, оккупационные российские «власти» — о 29, уточняет «Эхо».

UPD. 15:55 Агентство Reuters опубликовало фотографии с телами погибших в оккупированной Голой Пристани. Город затопило после разрушения ГЭС, но назначенные Россией местные «власти» не пускали волонтеров для спасения людей, подчеркивает издание Meduza.

Голая Пристань находится всего в 15 км от Херсона — но на противоположном, левом, занятом россиянами, берегу Днепра.

09:15 Госсекретарь США прибыл в Китай

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин. Как уточняет Би-би-си, у Соединенных Штатов и КНР есть длинный список тем для обсуждения.

Блинкен пообещал выразить китайским официальным лицам «очень серьезную озабоченность по целому ряду вопросов», включая войну в Украине, сообщил канал CNN, на который ссылается «Политика страны».

CNN подчеркнул, что глава американской дипломатии направляется в Пекин с важным визитом, призванным вернуть отношения между Штатами и Китаем «в нужное русло» после нескольких месяцев обострения напряженности.

Ожидается также, что визит станет подготовительным этапом для встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Накануне глава Белого Дома заявил, что надеется встретиться с китайским председателем в ближайшие месяцы.

Meduza, со ссылкой на Associated Press, отмечает, что Блинкен стал самым высокопоставленным представителем Соединенных Штатов, посетившим Китай с начала президентства Байдена, то есть с января 2021 года.

08:55 ВСУ взорвали российские склады боеприпасов в Херсонской области

Украинские военные взорвали склады боеприпасов на оккупированной россиянами территории Херсонской области. Информацию, ранее появившуюся в СМИ, подтвердил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Вы видели горящие склады боеприпасов. Уже командующий поблагодарил ребят за хорошую работу», — сказал Игнат, которого цитирует канал «Украина.Онлайн».

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал видео большого пожара с подписью «„Партизаны горят!“ Хорошая работа, ребята! Больше огня!». Судя по закадровому комментарию женщины, снимавшей взрывы, речь идет о селе Партизаны Генического района Херсонской области.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах российских складов во временно оккупированных Скадовске, Лазурном, Геническе и Рыкове.

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