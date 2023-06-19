ООН: Россия блокирует помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

В опубликованном в воскресенье вечером заявлении координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун обвинила Россию в препятствовании доставке помощи жертвам разрушения плотины Каховской ГЭС. Речь идет о территориях в Херсонской области, находящихся под контролем России. Сотни квадратных километров вниз по течению были затоплены, что вынудило эвакуировать тысячи жителей и вызвало опасения как гуманитарной, так и экологической катастрофы.

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«Правительство Российской Федерации до сих пор отказывало нам в доступе к этим территориям, временно находящимся под ее военным контролем, — написала Дениз Браун, — Организация Объединенных Наций будет продолжать делать все, что в ее силах, чтобы охватить всех, в том числе тех, кто страдает от последствий недавнего разрушения плотины и кому срочно нужна помощь, чтобы выжить, где бы они ни находились». «Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву», — добавила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине.

"The Government of the Russian Federation has so far declined our request to access the areas under its temporary military control."



Denise Brown added that engagements continue to ensure we can reach all people who need assistance.



Her statement: https://t.co/VVTUD234xB pic.twitter.com/CA2jGMNJ0m — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) June 18, 2023

По данным NewYorkTimes, которые основаны на анализе сейсмических и спутниковых данных о взрывах в этом районе, Россия взорвала плотину, которая была спроектирована таким образом, чтобы выдержать практически любое внешнее нападение. Для этого, пишет NewYorkTimes, взрывчатка была помещена в ремонтную галерею, расположенную ниже уровня воды.

В субботу власти на подконтрольных России территориях объявили о 29 погибших. По данным Киева, число жертв в районах, подконтрольных Украине, также увеличилось до 16 погибших и 31 пропавшего без вести.

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