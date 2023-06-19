ООН: Россия блокирует помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС
В опубликованном в воскресенье вечером заявлении координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун обвинила Россию в препятствовании доставке помощи жертвам разрушения плотины Каховской ГЭС. Речь идет о территориях в Херсонской области, находящихся под контролем России. Сотни квадратных километров вниз по течению были затоплены, что вынудило эвакуировать тысячи жителей и вызвало опасения как гуманитарной, так и экологической катастрофы.
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«Правительство Российской Федерации до сих пор отказывало нам в доступе к этим территориям, временно находящимся под ее военным контролем, — написала Дениз Браун, — Организация Объединенных Наций будет продолжать делать все, что в ее силах, чтобы охватить всех, в том числе тех, кто страдает от последствий недавнего разрушения плотины и кому срочно нужна помощь, чтобы выжить, где бы они ни находились». «Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву», — добавила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине.
"The Government of the Russian Federation has so far declined our request to access the areas under its temporary military control."— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) June 18, 2023
Denise Brown added that engagements continue to ensure we can reach all people who need assistance.
Her statement: https://t.co/VVTUD234xB pic.twitter.com/CA2jGMNJ0m
По данным NewYorkTimes, которые основаны на анализе сейсмических и спутниковых данных о взрывах в этом районе, Россия взорвала плотину, которая была спроектирована таким образом, чтобы выдержать практически любое внешнее нападение. Для этого, пишет NewYorkTimes, взрывчатка была помещена в ремонтную галерею, расположенную ниже уровня воды.
В субботу власти на подконтрольных России территориях объявили о 29 погибших. По данным Киева, число жертв в районах, подконтрольных Украине, также увеличилось до 16 погибших и 31 пропавшего без вести.
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