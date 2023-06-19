Военный эксперт Олег Жданов о перспективах украинского контрнаступления

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ВСУ за последние две недели освободили 8 населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Общая площадь освобожденной территории составляет 113 кв. км, сообщила 19 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр. О том, как развивается контрнаступление, о его тактике и стратегии, а также сильных и слабых сторонах российской обороны корреспондент RFI поговорила с украинским военным экспертом Олегом Ждановым.

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RFI: Что можно уже сейчас сказать о контрнаступлении ВСУ?

Олег Жданов: Наступление идёт и даже можно сказать, что первый его этап — разведка боем, а проще говоря, проверка на прочность российской обороны, уже состоялась. Сейчас определяется направление главного удара.

Чем можно объяснить, что об этом мало говорят, мы даже видим кампанию под названием «планы любят тишину»? Понятно, что успех здесь зависит от внезапности, но почему, когда осенью было наступление на херсонском направлении и в Харьковской области, об этом говорили больше?

Просто тогда это происходило быстрее. Здесь ситуация намного сложнее, потому что, во-первых, фронт больше, количество участников тоже намного больше. На сегодняшний день мы провели первый этап — разведку боем, и сейчас, как я понимаю, самая сложная задача — определиться с дальнейшим направлением наступления. Вот поэтому сейчас мы наблюдаем некое затишье, и наше министерство обороны обращается к политикам и к гражданам, говоря, что планы любят тишину. Как только будет принято решение и начнется выдвижение войск, мы с вами сразу же об этом узнаем.

Говоря о направлении наступления и освобождении украинских территорий, все чаще предполагают, что оно может начаться не с самопровозглашенных республик, а с Крыма. В то же время продвигается нарратив, что Крыму оставят на какое-то время особый статус. Есть ли вероятность, что ВСУ начнут освобождение с аннексированного Крыма?

Причина — близость Российской Федерации, я имею в виду Донбасс. Там границы фактически нет, зато через этот регион идут поставки оружия российским войскам. Это первое. А второй важный момент — это то, что на самом деле на оккупированных территориях очень большие жилые агломерации — Луганск и Донецк. Это минимум 2 миллиона человек, которые могут оказаться в статусе беженцев. Следовательно, там надо применять особые методы ведения войны, которые бы менее всего затрагивали мирное население. Вот в чем сложность. Поэтому направление главного удара наших войск будет определяться генеральным штабом, скорее всего, между Васильевкой и Угледаром, а, может быть, между Васильевкой и Бахмутом.

Что касается Крыма, то его освободить легче, чем Донбасс. Поэтому вариант, что украинские силы зайдут в Крым и начнут его освобождать, я бы сказал, очень актуален, и на сегодняшний день его нельзя сбрасывать со счетов.

Вы сказали о переходном периоде, особом статусе Крыма и временной администрации. Этого очень хотят наши посредники, такие, например, как Китай, да и Турция не откажется от такого варианта. Но это нарратив Путина. И дальше под таким предлогом можно растянуть переговоры до бесконечности о переходе Крыма из одной юрисдикции в другую, поэтому у нас остается только силовой вариант. Крым является стратегическим полуостровом — потому что тот, кто контролирует Крым, тот контролирует северную половину Черного моря и Азовское море.

Правильно ли я понимаю, что в этом случае возможен выход к Мариуполю?

Это, возможно, следующий этап. Вообще я думаю, что это первое контрнаступление, и, к сожалению, наверное, со стороны украинской армии оно будет не последним. Но, на мой взгляд, главная задача этого контрнаступления выйти на Азовское побережье, не важно в каком месте — возле Бердянска или возле Мариуполя. Задача выйти на Азов и рассечь российскую группировку пополам — и это будет огромным успехом.

Эксперты отмечают, что к украинскому контрнаступлению готовились не только ВСУ, но и российская армия. Как бы вы оценили оборону сил РФ?

Они, действительно, очень большой объем работы провели, и на сегодняшний день у них 3 линии обороны. В инженерном отношении у меня, наверное, почти не было бы претензий к оборудованию этих рубежей обороны. Единственное слабое звено в обороне, которую они построили, — это солдаты. Что бы вы ни делали, какое бы оружие ни давали солдатам, если у них есть настрой сражаться, они будут сражаться, и оборона будет стойкой. Если у них нет настроя умирать здесь на украинской земле, то, поверьте, никакая оборона не выдержит. Это самое слабое звено. Идеологическая накачка личного состава проводится годами, или должны быть созданы условия, при которых личный состав мотивирован.

В последнее время снова появились сообщения о гибели российских генералов. Помнится, так было в начале войны. Как объяснить то, что генералы снова оказались на передовой?

Наверное, все же не на передовой, а близко к линии фронта. Это в принципе нормальное явление. Мы начали штурмовые действия на нескольких участках, в результате которых фронт посыпался, нам удалось прорвать первую линию обороны. Что бы там Путин ни говорил, ВСУ реально прорвали линию обороны в нескольких местах, и российскому командованию ничего не оставалось, как совершить срочные военно-полевые поездки, чтобы перегруппировать войска и принять экстренные меры для затыкания бреши в обороне. Поэтому совещание генералы проводили непосредственно у линии фронта, и, естественно, сработала разведка — результат мы знаем.

Эти генералы постоянно гнали войска в атаку, у них был налажен наступательный механизм, и он до сих пор действует еще на некоторых направлениях. На купянском и лиманском направлении они до сих пор атакуют наши позиции из Марьинки, там все налажено на уровне среднего звена управления, и не нужны генералы. А вот когда случился обвал обороны, то это уже потребовало участия генералов.

По свидетельствам очевидцев, в Донбассе неожиданно начался рост цен на недвижимость. Продажи тоже растут. Говорят, что причина очень проста — российские военные покупают недвижимость в регионе. Как это объяснить, ведь уже кажется очевидным, что российская армия эту войну вряд ли выиграет?

Это выполнение приказа и фактически то же самое, что и принудительная паспортизация, которую сейчас проводит Путин на оккупированных территориях. Обратите внимание, как сильно они давят на местное население в плане паспортизации людей, в отношении русификации местных жителей происходит то же самое. Родина приказала, и военные никуда не могут деться. Вполне возможно, что им даже под это дело выдают какие-то льготные ипотечные кредиты, чтобы они могли оплатить это жилье. Это делается с одной единственной целью — максимально русифицировать эти регионы, чтобы потом просто заявить: «Здесь живут россияне, у них есть здесь недвижимость». А дальше мы открываем Конституцию РФ и читаем о защите интересов граждан России в любой точке земного шара. Вот что делает Путин. Поэтому неудивительно, что военные покупают недвижимость, но надо понимать, что это не их воля.

Для начала контрнаступления украинской армии требовалось определенное количество западного оружия. Достаточно ли сейчас поставленных вооружений для контрнаступления?

На этот вопрос очень хорошо ответил генерал Милли на предыдущей встрече «группы Рамштайн»: «Мы дали столько, сколько необходимо на этом этапе войны, мы удовлетворили все заявки от генерального штаба вооруженных сил Украины». Я думаю, что оружия, действительно, достаточно для этого этапа войны. Тем более что вот на последней встрече «группы Рамштайн», которая на днях завершилась, было подтверждено, что западные страны готовы поставлять нам вооружение постоянно для восполнения потерь. Иными словами, потери на сегодняшний день нас не сильно не пугают. Мы знаем, что они будут — без этого войны не бывает, но мы уверены, что потеря техники не будет критичной. Уже сейчас объявлено, что Германия экстренно дает ракеты, по-моему, Дания собирается поставить БМП, а Испания танки. Список можно продолжать. И этого будет вполне достаточно для выхода на Азовское побережье. Теперь вопрос, выдержит ли это российская оборона.

Вопрос, который задают, наверное, чаще других в течение последних 15 месяцев: когда это может закончиться?

Я думаю, что самый оптимистичный прогноз — в конце года. К этому времени есть шансы выйти на границы 1991 года, но я бы не сказал, что они так уж велики. На мой взгляд, это, скорее, может случиться зимой 2023–2024 года.

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