Четыреста восемьдесят первый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Понедельник, 19 июня, — 481-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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17:35 Назначенные Россией власти «ДНР» сообщили об ударе по Волновахе, при котором погибла шестилетняя девочка

16:49 Правозащитную группу «Агора» в России объявили вне закона

Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» работу в РФ международной правозащитной группы «Агора». За участие в деятельности «нежелательных организаций» российские законы предусматривают уголовное наказание.

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16:27 Военный эксперт Олег Жданов о перспективах украинского контрнаступления

ВСУ за последние две недели освободили 8 населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Общая площадь освобожденной территории составляет 113 кв. км, сообщила 19 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр. О том, как развивается контрнаступление, о его тактике и стратегии, а также сильных и слабых сторонах российской обороны корреспондент RFI поговорила с украинским военным экспертом Олегом Ждановым.

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15:50 Замминистра обороны Украины сообщила о «сложной ситуации» для ВСУ на востоке страны

В понедельник днем замглавы украинского военного ведомства Анна Маляр сообщила о попытках сил РФ «перехватить инициативу» на Лиманском и Купянском направлениях. По ее словам, туда стянуты дополнительные силы, которые ведут «активное наступление».

«Враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Сейчас для врага это основное направление наступления. Поэтому, он сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых», — написала Маляр, отметив, что ВСУ «действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах».

15:20 Британский премьер анонсировал приоритеты конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне 21 – 22 июня

Экономическое восстановление Украины так же важно, как и ее военная стратегия, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, анонсируя предстоящую Конференцию по восстановлению Украины (URC2023), она пройдет в Лондоне 21 – 22 июня. В ней примут участие более тысячи высокопоставленных представителей из 61 страны, представители неправительственных организаций и предприниматели.

К участникам конференции по видеосвязи обратится президент Украины Владимир Зеленский. На открытии форума выступят британский премьер Риши Сунак, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Как отмечается в заявлении британского правительства, Риши Сунак намерен сделать акцент на роли инноваций в восстановлении Украины. До полномасштабного российского вторжения Украина стала крупным игроком в мировой IT-индустрии, поэтому вопросы, связанные с поддержкой этого инновационного сектора, станут ключевыми на лондонской конференции. Ожидается, что на ней будет объявлено о запуске цифровой платформы, которая свяжет украинский бизнес с глобальными компаниями.

Риши Сунак также объявит о запуске фонда объемом 10 млн фунтов для поддержки Украины в деле развития «зеленой» энергетики — InnovateUkraineGreenEnergyChallengeFund. Сообщается также о запуске специального центра британско-украинского сотрудничества в сфере технологий TechBridge.

14:50 Репрессии: правозащитную группу «Агора» в России объявили вне закона

Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» работу в РФ международной правозащитной группы «Агора». За участие в деятельности «нежелательных организаций» российские законы предусматривают уголовное наказание.

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14:30 Корреспондент «Радио Свобода» побывал в освобожденном от сил РФ поселке Благодатное

Журналист «Радио Свобода» Сергей Нужненко побывал в поселке Благодатное на юго-западе Донецкой области Украины, которое ВСУ освободили в первые дни своего июньского наступления. Благодатное находится к югу от Великой Новоселки, вблизи границы между Донецкой и Запорожской областями. Освободили село бойцы 68-й отдельной егерской бригады сухопутных войск Украины. В результате боевых действий и обстрелов в поселке не осталось ни одного целого дома.

►►►Руины и тела российских солдат. Благодатное после освобождения ВСУ

По словам украинских военных, на момент освобождения в Благодатном оставались два мирных жителя. До войны здесь жили почти 700 человек. Поселок был оккупирован войсками РФ в самом начале вторжения, в марте 2022 года.

14:00 Китай подтвердил свое обещание не поставлять оружие России — госсекретарь США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в этот понедельник в Пекине по итогам своего двухдневного визита, что Китай в ходе переговоров подтвердил свое обещание не поставлять вооружений России, которая ведет войну против Украины. «Мы, а также другие страны получили заверения от Китая в том, что он не предоставляет и не будет предоставлять летальную помощь России для использования в Украине», — сказал Блинкен на пресс-конференции в китайской столице.

Он отметил, что Вашингтон пока не получал каких-либо свидетельств того, что Китай нарушает данное обещание. «Однако нас продолжает беспокоить возможность поставок китайскими компаниями в Россию технологии, которые последняя может использовать для продолжения своей агрессии в Украине», — добавил Блинкен, подчеркнув: «Мы попросили китайское правительство быть очень бдительными в этом вопросе».

18 и 19 июня состоялся первый за пять лет визит главы дипломатии США в КНР. В понедельник Энтони Блинкен завершил свой визит встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, который сообщил, что «обе стороны достигли прогресса и пришли к общему мнению по ряду конкретных вопросов». Госсекретарь США, со своей стороны, заявил о желании двух стран «стабилизировать» двусторонние отношения, несмотря на многочисленные вопросы, по которым США и КНР имеют «глубокие — даже категорические — разногласия».

13:40 Президент ФРГ призвал Китай повлиять на Россию для прекращения войны в Украине

Премьер-министр КНР Ли Кэцян прибыл сегодня в ФРГ с официальным визитом. Утром в президентском дворце Бельвю в центре Берлина он провел встречу с главой государства Франк-Вальтером Штайнмайером. Пресс-секретарь президента ФРГ заявила, что он призвал Пекин «использовать свой глобальный политический вес и влияние на Россию для достижения справедливого мира» в Украине.

13:20 Минобороны РФ сообщило о нанесении ночного ракетного удара по Украине

В дневной сводке 19 июня российское военное ведомство сообщило о нанесенном минувшей ночью ракетном ударе по украинской территории. Согласно тексту, нанесен «групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства».

Ранее утром в ВСУ сообщили, что минувшей ночью ВС РФ атаковали Одесскую область ракетами Калибр», а Днепропетровскую область ударными беспилотниками. Командование украинских Воздушных сил заявляло, что россияне выпустили четыре крылатые ракеты «Калибр», а также четыре дрона иранского производства Shahed-136/131. Все эти цели были сбиты, утверждалось в сообщении. Пуски ракет производились с подводной лодки из акватории Черного моря, БПЛА были запущены с восточного побережья Азовского моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное командование «Юг» уточнило, что ракеты были зафиксированы над Одесской областью. Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщал, что над регионом были уничтожены четыре беспилотника.

12:00 Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал «исторической» африканскую миссию в Украине и России

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал «исторической» африканскую миссию, которая в эти дни побывала сначала в Киеве, а затем в Санкт-Петербурге. Африканские лидеры выступили с посреднической инициативой, однако пока не добились конкретных результатов.

«Эта инициатива является исторической, потому что африканские лидеры впервые отправились с миротворческой миссией за пределы континента», — заявил Рамафоса в своем еженедельном информационном бюллетене. Его слова приводит AFP.

Рамафоса отметил, что «одним из главных результатов» миссии «был положительный прием», который африканские лидеры получили от обеих сторон. «Мы считаем [такой прием] обнадеживающим, и это дает нам основания верить, что наши предложения будут приняты», — подчеркнул президент ЮАР.

Глава ЮАР возглавлял делегацию, в которую вошли президент Сенегала Маки Салл, Замбии Хакаинде Хичилема, Коморских островов Азали Ассумани, а также представители Конго, Уганды и Египта.

Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса в Санкт-Петербурге, 17 июня 2023 года. AP - Evgeny Biyatov

В субботу в Киеве африканские лидеры встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на следующий день в Санкт-Петербурге провели переговоры с Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский отклонил предложение о посредничестве Африки, заявив, что «допустить переговоры с Россией сейчас, когда оккупант находится на нашей земле, означает заморозить войну». При этом он пригласил африканских лидеров принять участие в Глобальном саммите мира, который готовит Украина.

Африканская делегация в Киеве, 16 июня 2023 года. © AP / Ukrainian Presidential Press Office

Со своей стороны, в Кремле заявили, что африканский план «очень трудно осуществим», заверив при этом, что президент Путин «выразил заинтересованность в его изучении».

Предложения африканских стран по урегулированию на Украине содержат аспекты, которые могут быть реализованы, сказал в понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться», — отметил он.

11:25 ISW: ВСУ, возможно, приостановили контрнаступательные операции

ВСУ, возможно, приостановили контрнаступательные операции, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций, пишет в своей сводке американский Институт изучения войны (ISW).

Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил 16 июня, что, по его мнению, «в ближайшие семь дней мы не увидим наступления».

Кроме того, 17 июня газета Wall Street Journal также писала о приостановке контрнаступления в последние дни, поскольку украинское командование пересматривает тактику. Эти сообщения совпадают с недавними оценками ISW о масштабах и подходах к украинским контратакам на юге и востоке стране.

Ранее ISW сообщал, что Украина еще не задействовала большую часть имеющихся в ее распоряжении сил и средств на контрнаступательные операции.

Такие оперативные паузы характерны для крупных наступательных операций, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины, отмечается в сводке ISW.

11:10 «Агентство»: «Российские войска начали использовать старые советские танки как самоходные бомбы»

10:45 Британская военная разведка: Россия перебрасывает войска для укрепления запорожского и бахмутского направлений

«В последние десять дней Россия, скорее всего, начала переброску элементов своей Днепровской группировки войск (ДГВ) с восточного берега Днепра для укрепления запорожского и бахмутского направлений», — говорится в ежедневной сводке британской военной разведки в понедельник, 19 июня.

В этом потенциально могут участвовать несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, включая ее 34-ю отдельную мотострелковую бригаду, а также подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) и морской пехоты. Передислокация ДГВ, вероятно, отражает восприятие Россией того, что крупное украинское наступление через Днепр теперь менее вероятно после разрушения Каховской ГЭС и вызванного им наводнения, отмечается в этом документе.

10:30 В Николаевской области обнаружили холероподобный вибрион, который может вызывать кишечные инфекции

На затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС территориях Николаевской области обнаружили холероподобный вибрион. Об этом сообщили в местном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Холероподобный вибрион не является возбудителем холеры, но может вызывать кишечные инфекции.

Ранее об обнаружении холероподобного вибриона сообщали власти Одесской области.

С 19 июня в Николаевской, Одесской и Херсонской областях запрещено купаться и ловить рыбу.

10:10 Число пострадавших в Белгородской области возросло до восьми

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «По городу Валуйки за минувшие сутки выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов Града». Пострадали 8 человек», — написал он. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

10:00 Главу екатеринбургского «Мемориала» Алексея Мосина оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал председателя екатеринбургского «Мемориала» Алексея Мосина на 100 тысяч рублей по статье 20.3.3 ч.1 КоАП о «дискредитации» армии. По этому делу Мосин привлечен как должностное лицо, сообщает «Мемориал».

Причиной стала публикация на сайте ekmemorial.org от 26 февраля 2022 года заявления Екатеринбургского Мемориала и фотографии Алексея Мосина с антивоенным плакатом.

►► Читайте также: Член Совета «Мемориала» Екатеринбурга: «Нас выселяют, задерживают наше имущество, все это формы запугивания»

09:45 Координатор ООН в Украине обвинила Россию в препятствовании доставки помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

«Правительство Российской Федерации пока отклонило нашу просьбу о предоставлении доступа к районам, находящимся под его временным военным контролем. ООН продолжит взаимодействие с целью получения необходимого доступа. Мы призываем российские власти действовать согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом. Нельзя отказывать в оказании помощи людям, которые в ней нуждаются. ООН продолжит делать всё, что может для поддержки всех людей, — в том числе пострадавших в результате недавнего разрушения дамбы, — которым срочно нужна жизненно необходимая помощь, где бы они ни находились», — заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун.

В субботу оккупационные «власти» аннексированных Россией районов объявили, что число погибших на левом берегу Днепра возросло до 29 человек. Число погибших в зоне, контролируемой Украиной, также возросло до 16 человек, 31 человек числится пропавшим без вести.

►► Читайте также: ООН: Россия блокирует помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

09:30 Гладков: В результате обстрелов Белгородской области ранены семь человек

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела города Валуйки Белгородской области ранены семь человек. Среди пострадавших — ребенок. У него перелом ключицы.

«Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу», — написал он.

Издание Baza сообщает, что под обстрел также попали населенные пункты Графовка и Демидовка — там нет пострадавших и разрушений.

Кроме того, утром 19 июня под обстрелами оказались поселки Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, никто не пострадал.

09:15 В Минобороны Украины заявили об освобождении села Пятихатки на юге Запорожской области

Как сообщила в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, за последние две недели украинского контрнаступления были освобождены уже восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

За это время ВСУ продвинулись на семь километров на южном направлении, освободив 113 квадратных километров территории, написала Маляр.

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