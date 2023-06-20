Венгрия заявила о непричастности к вывозу из России 11 украинских военнопленных

Русская православная церковь сообщила, что 8 июня «в рамках межцерковного сотрудничества» и по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины. В МИД Украины говорят, что условия пребывания в Венгрии переданных ей из РФ украинских пленных не позволяют говорить об их свободном статусе, и венгерская сторона не идет на конструктивный диалог с Киевом в этом вопросе.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, отметил, что передача пленных Венгрии последовала после «консультаций между церковными и религиозными организациями, к которым венгерское государство совершенно не было привлечено».

«На основании этого соглашения эти люди были освобождены, и они свободные люди, они могут свободно передвигаться по Венгрии, они могут делать, что хотят, если они хотят связаться с украинскими властями, они могут это делать свободно, я могу вам это гарантировать», – сказал он.

Накануне Киев обвинил Будапешт в блокировании доступа к группе украинских военнопленных, привезенных в Венгрию из России при посредничестве Русской православной церкви и без ведома украинских властей. «Все попытки украинских дипломатов в последние дни установить прямой контакт с этими гражданами Украины не увенчались успехом», – написал официальный представитель украинской дипломатии Олег Николенко в Facebook.

Передача пленных Венгрии состоялась 8 июня. Одиннадцать украинцев закарпатского происхождения «де-факто помещены в одиночные камеры, у них нет доступа к открытым источникам информации, их общение с родственниками происходит в присутствии третьих лиц», — написал Николенко. «Такие действия Будапешта (…) можно квалифицировать как нарушение Европейской конвенции о правах человека», — добавил он.

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Андрей Юсов также заявил в эфире «Радио Свобода»: «Есть информация, в частности от родственников нескольких пленных, что на самом деле они не были освобождены все это время. Они находились в условиях под наблюдением, контакт и связь была ограничена. Связь с родными в присутствии третьих лиц, лимитированная».

По его словам, Украина имеет предварительный список военнопленных, которых передали Венгрии, однако подтвердить его не может. Он также рассказал, что украинская сторона знала о российской спецоперации по передаче украинских военнопленных Венгрии, но минобороны РФ так и не подтвердило факт передачи.

Госсекретарь правительства Венгрии по международным связям Золтан Ковач сказал в комментарии CNN, что военные были освобождены в рамках сотрудничества между Русской православной церковью и Венгерской благотворительной службой Мальтийского ордена. По его словам, военные поехали в Венгрию по собственному желанию. Ковач отметил, что большинство военных также имели венгерское гражданство, а остальные «получили статус беженца в Венгрии». При этом он отверг обвинения в том, что венгерское правительство отказало украинским дипломатам в доступе к ним. По его словам, «венгерское правительство больше не следит за их перемещениями».

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